Razmišljaš o ugradnji ekstenzija u kosu? Ove stvari bi trebala znati

Ekstenzije za kosu postale su pravi trend posljednjih godina, a mnogi se odlučuju na ovu opciju kako bi postigli dugu, gustu i zdravu kosu bez čekanja. Ekstenzije ne moraju nužno biti dugačke. Ako nosiš bob frizuru, one su izvrstan način da dodaš volumen svojoj kosi. S pravim ekstenzijama možeš lako transformirati svoj izgled i postići prirodan, puniji volumen kose.

No prije nego se odlučiš na ovaj korak, važno je znati nekoliko ključnih stvari koje će ti pomoći da doneseš najbolju odluku.

Vrste ekstenzija

Možda zvuči očito, ali velika ponuda ekstenzija za kosu – clip-in, tape-in, keratin bond, sew-in (šivene) – znači da postoji stil koji će vjerojatno odgovarati tvojim željama. Kao i kod svih odluka vezanih uz kosu, svaka opcija ima svoje prednosti i mane. Ako nisi sigurna, možda bi mogla početi s clip-in ekstenzijama, jer su one odlična početna opcija za svakoga tko želi privremenu promjenu. Ekstenzije mogu biti napravljene od prirodne ljudske kose ili sintetičkih vlakana. Prirodna kosa omogućava lakše oblikovanje, bojenje i dužu trajnost, dok su sintetičke ekstenzije povoljnije, ali nude ograničenja u stiliziranju.

Dobro postavljene ekstenzije ne smiju uzrokovati oštećenje

Mnoge žene prije nego što odluče ugraditi ekstenzije pretpostavljaju da će to nužno dovesti do dugoročnog oštećenja kose, čak i ako ekstenzije izgledaju dobro. Međutim, to nije uvijek slučaj. Prilikom savjetovanja, stručnjaci objašnjavaju da neke konvencionalne ekstenzije mogu uzrokovati oštećenje kose, dok će jeftine ekstenzije gotovo uvijek dovesti do njezinog uništenja. Zbog toga je izuzetno važno dobro istražiti opcije prije nego se odlučiš za ekstenzije.

Ne trebaš provoditi sate u frizerskom salonu

Što se tiče vremena provedenog u salonu, ekstenzije su oduvijek bile brži način za postizanje duže kose nego čekanje da kosa prirodno naraste, ali su također poznate po tome što zahtijevaju puno vremena za ugradnju. No, u posljednjih nekoliko godina, proces postavljanja ekstenzija postao je puno brži i učinkovitiji. Zahvaljujući tehnološkom napretku, proces ugradnje je sada brži nego ikad, a većina klijenata može biti gotova u manje od sat vremena, ovisno o potrebama bojenja. S obzirom na ove napretke, sada je lakše i brže nego ikad uživati u dugoj, bujnoj kosi.

Briga o ekstenzijama zahtijeva vrijeme

Iako ekstenzije mogu izgledati fantastično, potrebno je posvetiti im dodatno vrijeme kako bi zadržale svoj izgled. Osobe koje su navikle na brže metode sušenja kose, poput prirodnog sušenja bez sušila za kosu, možda će trebati prilagoditi svoju rutinu kako bi ekstenzije održale u dobrom stanju. Naime, ekstenzije ne bi smjele biti mokre, jer bi to moglo dovesti do klizanja ili stvaranja neugodnih naslaga. Iako je proces brige o njima vremenski zahtjevan, rezultati su vrijedni toga, jer pravilno stiliziranje ekstenzija može maksimalno iskoristiti njihov potencijal.

Novi proizvodi za njegu kose

Kada se nose ekstenzije, uobičajeni proizvodi za njegu kose možda neće biti dovoljno učinkoviti, jer ekstenzije zahtijevaju drugačiju njegu nego prirodna kosa. Stručnjaci preporučuju korištenje šampona bez sulfata koji neće isušivati ekstenzije, te hidratantnih regeneratora ili maski kako bi se očuvala kvaliteta kose.

Ekstenzije ne smiju izazivati nelagodu ili bol

Iako može biti čudno u početku kada iznenada imaš puno više kose, ekstenzije ne bi smjele izazivati bol ili nelagodu. U većini slučajeva, osjetit ćeš ih samo u prvom tjednu, pogotovo kada ideš spavati. Međutim, jednostavno vezivanje kose prije nego što kreneš u krevet može učiniti ekstenzije mnogo lakšima za održavanje. Ako osjetiš svrbež, to bi mogao biti rezultat nepravilnog ispiranja šampona – gušća i duža kosa znači da ćeš možda morati duže ispirati.