Crveni ruž kao modni potpis: Najbolje nijanse koje vrijedi imati

Crveni ruž odavno je simbol samopouzdanja, elegancije i ženstvenosti. Iako se trendovi u make-upu neprestano mijenjaju, nijansa crvene na usnama ostaje vječni klasik koji nikada ne izlazi iz mode. Donosimo pregled najboljih crvenih ruževa koji će upotpuniti svaki izgled i pristajati svakoj prilici

Poput male crne haljine ili elegantne frizure, crveni ruž za usne je bezvremenski odabir koji desetljećima ne gubi na popularnosti. Ovaj vibrantni dašak boje ima moć transformirati cjelokupan izgled, podići samopouzdanje i dodati dozu glamura čak i najjednostavnijoj odjevnoj kombinaciji. Od crvenih tepiha do svakodnevnih trenutaka, crveni ruž je vječni klasik, a zahvaljujući beskonačnom broju nijansi i tekstura, danas je lakše nego ikad pronaći onaj savršeni.

Kako odabrati idealnu nijansu crvenog ruža?

Pronalaženje savršene crvene nijanse može ti se činiti kao znanstvena fantastika, no ključ leži u razumijevanju podtona tvoje kože. Iako je najvažnije pravilo da nosiš ono u čemu se osjećaš dobro, ove smjernice mogu ti olakšati potragu.

Prvo odredi je li podton tvoje kože hladan, topao ili neutralan. Najjednostavniji način je da pogledaš vene na unutarnjoj strani zapešća na danjem svjetlu.

Hladni podton: Ako su ti vene plavkaste ili ljubičaste, imaš hladni podton. Tebi će najbolje pristajati crveni ruževi koji u sebi imaju plavu ili ružičastu bazu. Nijanse poput boje trešnje, maline ili klasične jarko crvene istaknut će svježinu tvog tena i učiniti da zubi izgledaju bjelje.

Topli podton: Zelenkaste vene ukazuju na topli podton kože. Potraži crvene ruževe s narančastom, zlatnom ili smeđom bazom. Nijanse cigle, koralja ili rajčice naglasit će toplinu tvoje puti i dati joj zdravi sjaj.

Neutralni podton: Ako ne možeš sa sigurnošću odrediti boju vena ili vidiš mješavinu plavih i zelenih, vjerojatno imaš neutralni podton. To znači da imaš sreće jer ti pristaje širok spektar crvenih nijansi, od onih s plavom do onih s narančastom bazom.

Pexels

Najbolji crveni ruževi koji su osvojili svijet

Urednici vodećih svjetskih časopisa i vizažisti godinama testiraju stotine crvenih ruževa, a neki od njih stekli su kultni status s razlogom. Izdvojili smo favorite koji se ističu formulom, postojanošću i ljepotom nijanse.

Dior Rouge Dior Forever u nijansi 999 Forever Dior

Ovo je više od ruža – ovo je ikona. Nijansa 999 smatra se savršenom "pravom" crvenom, a u svojoj transfer-proof formuli nudi do 16 sati postojanosti bez preslikavanja. Unatoč mat završetku, iznimno je ugodan na usnama, ne isušuje ih i pruža intenzivnu, bogatu boju u samo jednom potezu. Cijena: oko 50 €

Promo

MAC M·A·Cximal Silky Matte Lipstick u nijansi Ruby Woo

Teško je govoriti o crvenim ruževima bez spominjanja Ruby Woo. Ova živahna plavo-crvena nijansa postala je sinonim za univerzalno laskav crveni ruž koji pristaje gotovo svakom tonu kože. Njegov retro mat finiš daje dramatičan, ali sofisticiran izgled, a nova formula sada je još ugodnija za nošenje. Cijena: oko 25 €

Promo

Fenty Icon Velvet Liquid Lipstick u nijansi The MVP

Rihanna je stvorila savršenu plavo-crvenu nijansu koja komplimentira širokom rasponu tonova kože. Ovaj tekući ruž ima jedinstvenu pjenastu teksturu koja klizi na usne i suši se u baršunasto mat finiš. Iako je postojan, ne stvara osjećaj težine ili suhoće na usnama. Cijena: oko 29 €

Promo

NARS Powermatte Lip Pigment u nijansi Dragon Girl

Proslavljen kao jedan od favorita pjevačice Taylor Swift, Dragon Girl je vibrantna crvena nijansa sirene koja privlači poglede. Riječ je o tekućem ružu iznimno lagane formule koja se na usnama gotovo ne osjeti, a pruža nevjerojatnu pigmentaciju i dugotrajnost koja će izdržati i piće i jelo. Cijena: oko 30 €

Promo

Gucci Rouge à Lèvres Mat u nijansi Goldie Red

Ako tražiš dašak luksuza, Gucci ruževi su pravi odabir. Goldie Red je vatrena, blago toplija crvena nijansa sa savršenim baršunastim finišem. Formula je bogato pigmentirana, glatko se nanosi i ostaje postojana bez isušivanja usana. Zlatno pakiranje čini ga pravim draguljem u svakoj kozmetičkoj torbici. Cijena: oko 50 €

Promo

Pat McGrath Labs MatteTrance Lipstick u nijansi Elson

Kreacija legendarne vizažistice Pat McGrath, ovaj ruž je favorit profesionalaca. Elson je predivna plavo-crvena nijansa koja pruža nevjerojatnu pigmentaciju u jednom potezu. Njegova kremasta, ali mat formula osigurava ugodno nošenje i luksuzan izgled koji traje satima. Cijena: oko 40 €

Promo

Chanel Rouge Allure Luminous Intense Lip Colour u nijansi 99 Pirate

Za dašak bezvremenske pariške elegancije, tu je Chanel. Pirate je klasična, blago hladna crvena nijansa sa satenskim finišem koji usnama daje suptilan sjaj. Formula je obogaćena uljem jojobe i karite maslacem, zbog čega njeguje usne i pruža iznimnu udobnost. Cijena: oko 50 €