Božićni Glow-ritual ljepote kojeg ćete poželjeti darovati onima koje volite

Na Ženskom vikendu Hrvatskom i okolicom, održanom u prekrasnoj Rogaškoj, autorica koncepta 'Holistička ljepota' Anamarija Pažin Morović i farmaceutska tehničarka i aromaterapeut Martina Tošić (Biljna drogerija Botanical Sante) održale su radionicu Božićni Glow fokusirajući se na cjelovitu ljepotu kroz njegu izvana/iznutra. Glavni cilj radionice bilo je rješavanje stresa na kraju godine, uspješno svladavanje izazova koje nosi najhladniji dio godine na kožu i tijelo, ali i brzinski 'glow efekt' koji će 'zategnuti bore' i vratiti sjaj u očima.

Kako potaknuti Glow efekt kod kuće? Anamarija je tako opuštanje započela uz Bioeterica eterična ulja koja podižu energiju i pomažu u fokusiranju, te nakon toga u ruke uzela najveće saveznike u prirodnom pomlađivanju svake žene- gua sha kamen od ružičastog kvarca brenda Ana Lilly i luksuzni cupping set brenda Satori od bijelog žada za pokretanje limfe i bolji tonus kože lica. Martina je govorila o usluzi mjerenja statusa organizma te se fokusirala na njegu iznutra kroz sjajne prirodne suplemente, čajeve i alate poput Soria Natural Silicija, Soria Natural Sedaner kapsula, Soria Natural Resverasor Plus-a, Enlight bakrenih boca za vodu te Leitox čajeva brenda Lejle Filipović. Blago koje se našlo na stolu oduševljenih žena potaknulo nas je da izdvojimo pet must have proizvoda iz blagdanske ponude Biljne drogerije Botanical Sante, predstavimo vam ih, te vam damo ideju za darivanje žena i modernih muškaraca ovih blagdana. Evo s kojim proizvodima nećete pogriješiti!

Nikola Zoko

Ljepota i dugovječnost za one koje volite!

Soria Natural je vodeći globalni brend fitoterapijskih proizvoda s više od 40 godina iskustva. Svi proizvodi izrađeni su od biljaka iz ekološkog uzgoja, bez alkohola, te su prikladni za velik broj pacijenata. Posebnu komparativnu prednost Soria Natural proizvoda predstavlja postupak standardizacije – jamstvo da svaki proizvod, unatoč prirodnim varijacijama biljaka, sadrži uvijek jednaku količinu aktivnih tvari u preporučenoj dnevnoj dozi. Time se omogućuje precizno doziranje i kvalitetno praćenje terapije, što je ključno za sigurnost i povjerenje pacijenata. U kontekstu ljepote i zdrave dugovječnosti fokusirajte se na Silicij (aktivator i stabilizator našeg kolagena), Resverasor Plus (trostruki antioksidans za antiage iznutra) te Sedaner (za zdrav i neprekinut san koji rezultira odmorenom i blistavom kožom).

Satori Acupuncture - cupping set od bijelog žada

Satori teži holističkoj njezi tijela i duha kroz spoja dugogodišnje ekspertize u tradicionalnoj kineskoj medicini i moderne kozmetičke prakse. Satori White Jade Cupping Set je set za masažu lica izrađen od poludragog kamena bijelog žada i pomaže potaknuti limfnu drenažu i cirkulaciju što rezultira uspješnoj prirodnoj proizvodnji kolagena i elastina u koži. Redovitim korištenjem koža je vidljivo čvršća, blistavija i pomlađena. Uz Cupping Set, u Botanical Sante drogeriji mogu se pronaći i ostali Satori proizvodi: Moxa štapić, Palo santo, kristalni podmetači te dva seta akupresurnih zrnaca.

Umjesto ciglice kave - čaj

Leitox su 3 mješavine čaja koji će vas već nakon nekoliko dana intenzivnog korištenja potaknuti na divne promjene u tijelu. Mješavine čaja je kreirala Lejla Filipović na temelju receptura fitoterapeuta dr. Nihada Sadikovića, a pod brendom Leitox su mješavine Feel Good namijenjena je smirivanju organizma i podršci probavi, New Me za detoksikaciju, poticanje metabolizma i potporu procesima mršavljenja, te So Clean usmjeren za drenažu i lagano “čišćenje” organizma. Idete li u čestitarenje ovih blagdana umjesto ciglice kave, svojim prijateljima darujte ove čajeve. Zahvala stiže uskoro...

Tko se boji bora još?

Jedan od najpopularnijih alata za prirodni anti aging je Anna Lilly gua-sha kamen. Kako bi mu djelovanje bilo bezprijekorno pazite na to od čega je napravljen. Gua-sha kamen izrađen od prirodnog ružičastog kvarca koristi se za masažu lica i vrata. Zbog poticanja limfe i cirkulacije, kod redovitog i pravilnog korištenja vidljivi su rezultati na tonusu kože, njenom sjaju i izgledu. Prije korištenja gua sha kamena poželjno je na lice i vrat staviti serum ili ulje. Anamarijina preporuka su Anna Lilly serumi koji spadaju u proizvodi su ručno rađeni u malim serijama, sa sastojcima biljnog porijekla, bez nepotrebnih kemikalija, parabena ili silikona. U ponudi brenda su dva seruma: Precious Serum je uljni serum napravljen s pažljivo odabranim biljnim uljima i antioksidansima, a namijenjen je dubinskoj regeneraciji kože, vraćanju elastičnosti i prirodnog sjaja. Drugi Shroom Serum je serum s ekstraktom “snježne gljive” i drugim prirodnim sastojcima, usmjeren na hidrataciju, obnavljanje i povećanje čvrstoće kože.

Hit s Instagrama - bakrene boce

Enlight bakrena boca ili čaša nije samo obična boca- ima zadatak biti “zdravi dodatak” vašoj hidrataciji, nudeći potencijalne dobrobiti bakra (čistoća vode, mikroelementi, antibakterijska zaštita). Prirodno eliminira sve mikrobe iz vode, nikad ne poprima neugodne mirise, uvijek je voda svježa i čista, mineralizirana kako bi ojačala imunitet, zaštitila vas od zaraza i upala, djelujući na zdravu kožu i kosu. Uz to jako je lijep dizajn s kojim će se oduševiti svaka osoba kojoj darujete ovakav poklon.

