Bez razmazivanja: Najbolje vodootporne maskare koje se isplati kupiti

Bilo da vas čeka dug, topao dan ili se spremate za posebnu priliku, vodootporna maskara često je prvi izbor tijekom proljeća i ljeta. Kako biste iz nje izvukli maksimum bez oštećenja trepavica, važno je znati kako je pravilno koristiti i ukloniti - ali i koje formule daju najbolji omjer cijene i kvalitete

Vodootporna maskara neizostavan je dio kozmetičke torbice tijekom ljetnih mjeseci, sezone vjenčanja i drugih slavlja ili za sve one koji žele besprijekoran make-up bez obzira na vremenske uvjete, znoj ili suze radosnice. No, uz dugotrajnost ove maskare dolaze i neka pravila korištenja kako bi trepavice ostale zdrave i njegovane.

Što vodootpornu maskaru čini tako otpornom

Tajna postojanosti leži u formuli koja se razlikuje od klasičnih maskara. Vodootporne verzije sadrže specifične voskove, silikone i polimere koji stvaraju film oko svake trepavice i tako odbijaju vodu i vlagu. Upravo ti sastojci, koji jamče da se maskara neće razmazati, mogu biti isušujući, zbog čega se ne preporučuje svakodnevno korištenje, osobito osobama s prirodno krhkim trepavicama. Svakodnevna upotreba može učiniti trepavice krućima i sklonijima lomljenju.

Ključ je u pravilnom uklanjanju

Najveći izazov kod vodootporne maskare nije njezino nanošenje, već skidanje. Agresivno trljanje može oštetiti osjetljivo područje oko očiju te uzrokovati slabljenje i ispadanje trepavica. Zaboravite na obične gelove za umivanje ili micelarnu vodu; oni najčešće nisu dovoljno snažni da otope otpornu formulu.

Najbolji izbor su dvofazni odstranjivači ili proizvodi na bazi ulja. Blazinicu natopite sredstvom, nježno je prislonite na zatvoreno oko i držite tridesetak sekundi. Pritisak će omogućiti ulju da razgradi formulu bez potrebe za grubim pokretima. Nakon toga, lagano povucite blazinicu prema dolje i ponovite postupak dok trepavice ne budu potpuno čiste.

Najbolje vodootporne maskare na našem tržištu

Izbor na policama drogerija i parfumerija uistinu je bogat, a nekoliko se formula ističe svojom učinkovitošću. Za one koji traže iznimnu duljinu po pristupačnoj cijeni, Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof odličan je odabir. Njena uska i fleksibilna četkica obuhvaća svaku trepavicu, pružajući definiciju i zavidnu duljinu bez osjećaja težine i grudica.

Maybelline Lash Sensational Sky High Waterproof Mascara - 17,99 €

Ako pak želite dramatičan efekt umjetnih trepavica, viralni favorit Essence Lash Princess False Lash Effect Waterproof nudi nevjerojatan volumen po iznimno niskoj cijeni. Još jedan drogerijski adut je L'Oréal Paris Lash Paradise Waterproof, čija meka četkica stvara punoću i gustoću bez osjećaja krutosti.

Lash Princess false lash effect vodootporna maskara - 4,20 €

Loreal Lash Paradise Mascara Black Waterproof - 12,80 €

Ako je vaš cilj dramatičan volumen iz parfumerijskog ranga, Lancôme Monsieur Big Waterproof Mascara opravdava svoje ime. Velika i mekana četkica brzo stvara dojam gustoće, a formula je iznenađujuće lagana i postojana čak i u uvjetima velike vlažnosti. Uz bok joj stoji i kultni proizvod Too Faced Better Than Sex Waterproof, čija četkica u obliku pješčanog sata stvara intenzivan, višedimenzionalan izgled.

Lancôme Monsieur Big Waterproof Mascara - 43,89 €

Too Faced Better Than Sex Waterproof - 18,39 €

Svestrani favorit koji nudi i duljinu i volumen je MAC Stack Waterproof Mascara. Ova se maskara može nanositi u više slojeva za postizanje efekta umjetnih trepavica, a pritom ne stvara grudice. Njezina četkica s gustim iglicama precizno razdvaja trepavice, a korisnici hvale i to što se, unatoč postojanosti, uklanja lakše od većine drugih vodootpornih formula.

MAC Stack Waterproof Mascara - 41,59 €

Kao odličan izbor iz Sephore izdvaja se Sephora Collection Size Up Waterproof, koja pruža trenutačan i nadogradiv volumen. Za ljubiteljice nevjerojatnog volumena tu je i Benefit BADgal BANG! Volumizing Mascara Waterproof, koja sadrži aeročestice, jedne od najlakših poznatih materijala, koje omogućuju nadograđivanje bez osjećaja težine.

Sephora Collection Size Up Waterproof maskara - 13,99 €

Benefit BADgal BANG! Volumizing Mascara Waterproof - 32,99 €

Za one kojima je uz volumen bitno i savršeno uvijanje, Dior Diorshow Iconic Overcurl Waterproof je nepogrešiv odabir. Njezina zakrivljena četkica podiže trepavice od korijena, pružajući dugotrajan 'lash lift' efekt. Za dašak čistog luksuza i elegantan izgled u svim uvjetima, tu je Chanel Le Volume de Chanel Waterproof. Njena ekskluzivna četkica nudi trenutačni volumen i savršeno definira trepavice.

Dior Diorshow Iconic Overcurl Waterproof - 48,99 €