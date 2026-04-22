Zaboravite sve što ste mislili da znate o šminkanju: Pola onoga što radite je pogrešno

U svijetu make-upa pravila se prenose s generacije na generaciju, ali rijetko ih tko preispituje. Upravo zato mnoge žene i dalje ponavljaju iste greške – ne zato što ne znaju, nego zato što vjeruju mitovima koji su odavno izgubili smisao

Koliko puta ste čuli da je skuplji puder bolji ili da eyeliner ne stoji svima? Granica između beauty istine i mita nikad nije bila tanja. Upravo zato edukatori škole Arimed otkrivaju što zaista funkcionira, a što je samo navika koju godinama ponavljamo bez razmišljanja.

U svijetu make-upa pravila se prenose s generacije na generaciju, ali rijetko ih tko preispituje. Upravo zato mnoge žene i dalje ponavljaju iste greške – ne zato što ne znaju, nego zato što vjeruju mitovima koji su odavno izgubili smisao. Vrijeme je da ih razbijemo.

Crni eyeliner – saveznik svake žene

Za razliku od mnogih trendova koji ne pristaju svima, crni eyeliner zaista je univerzalan. Njegova glavna funkcija je zatamniti korijen trepavica i definirati oko, čime vizualno daje dubinu i urednost cijelom make-upu. Razlika je samo u načinu nanošenja, od suptilne linije do dramatičnog "cat eye" efekta.

Arimed

Arimed

Ruž direktno iz tube? Radije ne

Iako je najbrže rješenje, nanošenje ruža direktno iz tube nije uvijek higijenski izbor, posebno ako se proizvod dijeli ili koristi u profesionalnim uvjetima. Kist za usne nije samo pitanje preciznosti, nego i sigurnosti.

Skuplje znači bolje? Ne nužno

Jedan od najraširenijih mitova je da viša cijena automatski znači i bolji rezultat. U praksi, često plaćamo ime brenda, ambalažu i marketing, a ne nužno kvalitetu proizvoda. Danas postoje iznimno kvalitetni proizvodi u svim cjenovnim rangovima, ključ je u formulaciji i pravilnoj primjeni, ne u etiketi.

Arimed

Puder mora biti iste nijanse kao lice

Ovo nije mit, nego pravilo koje se često zanemaruje. Neusklađen ton pudera jedan je od najčešćih make-up propusta jer stvara vidljivu liniju između lica i vrata. Prava nijansa treba se stopiti s kožom i izgledati kao – koža.

Fixing i setting sprej nisu ista stvar

Često se koriste kao sinonimi, ali razlika je značajna. Fixing sprej dolazi na samom kraju make-upa i služi njegovom dugotrajnom fiksiranju, dok setting sprej može imati i dodatnu funkciju – “oživjeti” teksture na licu, vratiti svježinu i povezati slojeve proizvoda.

Arimed

Umjetne trepavice nisu 'one size fits all'

Jedna od najčešćih pogrešaka je lijepljenje trepavica bez prilagodbe. Svako oko ima drugačiji oblik, pa je nužno skratiti i oblikovati trepavice prije nanošenja kako bi izgledale prirodno i pratile liniju oka.

Arimed

Arimed

'Naučila sam sama, ne trebam se educirati'

Možda i najopasniji mit. Iako je samostalno učenje vrijedno, profesionalne edukacije otvaraju potpuno novu razinu razumijevanja, od anatomije lica do pravilnog odabira proizvoda. Ono što mislimo da nam odgovara, često nije ono što nas zaista ističe.