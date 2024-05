Živiš li svoj najbolji život? 3 suptilna znaka da zapravo nisi sretna

Što je za koga sreća sasvim je individualna stvar. Za većinu nas to nije ništa spektakularno – dovoljno nam je da imamo život koji nas ispunjava, obitelj, prijatelje, posao koji volimo… Ili je to zapravo puno? Kako god bilo, svi težimo k tome da budemo sretni. Većina nas može vrlo dobro procijeniti i osvijestiti koliko smo zadovoljne našim životom ili kakav bismo život smatrale idealnim. Ipak, ponekad nam može promaknuti to da zapravo duboko u sebi nismo zadovoljne svojim životom.

Naime, možemo biti toliko "uvučene" u našu svakodnevicu, obveze i rutinu da ne vidimo širu sliku. Tako se može dogoditi da naš život postane - život koji nas ne usrećuje, piše brigitte.de. Srećom, čim osvijestimo da nismo zadovoljne, možemo početi raditi na promjenama. Ništa nije zapisano u kamenu. Ako nisi sigurna živiš li svoj najbolji život ili možeš i bolje, provjeri primjećuješ li jedna od ova tri suptilna znaka koji ukazuju na to da je vrijeme da se trgneš:

Samo da izdržiš dan

Ujutro se budiš loše raspoložena zbog svega što te čeka ili si, naprotiv, uzbuđena i raduješ se novom danu? Osvijesti kako se osjećaš odmah po buđenju jer je ovo dobar način da razlučiš koliko si sretna svojom trenutačnom situacijom. Ako su naše prve misli u danu vezane uz niz obaveza koje nam predstoje, nećemo se moći fokusirat na lijepe trenutke u danu. Zato, ako si primijetila da se ovo događa i tebi, najprije pokušaj stvoriti novu dobru naviku: nakon buđenja, dok si još u krevetu, pokušaj osvijestiti sve za što si zahvalna i sve ono čemu se danas možeš radovati. Ako ti baš ništa ne pada na pamet i jedino čemu se veseliš je odlazak na spavanje – znači da je zaista vrijeme da promijeniš svoj život. Što je ono što ti oduzima toliko energije i čini te toliko nesretnom? Sjeti se da, na kraju krajeva, imamo samo jedan život i šteta je da trošimo vrijeme pukim „preživljavanjem“ dana od jutra do polaska na počinak.

Gaziš vlastite vrijednosti

Život je posložen tako da mnoge važne odluke moramo donijeti dok još nismo spremne za njih jer naprosto nismo dovoljno zrele. Na primjer, odluku o našem daljnjem školovanju ili o izboru karijere donosimo u godinama kad još ne znamo tko smo, niti smo osvijestile koji su naše jake strane, a koje su naše slabosti. Zato se može dogoditi da kasnije spoznamo kako nismo donijele najbolju odluku za nas – i to zapravo i nije čudno. Također, moguće je da zbog pogrešnih odluka naš život postane život koji nije u skladu s našim uvjerenjima i našim vrijednostima. U tom slučaju živjet ćemo s unutarnjim nemirom i dvojbom te ćemo se mučiti s tim da sami sebe prisilimo nastaviti živjeti prema donesenim odlukama. Ako si osvijestila da je ovo vrijedi i za tebe, ono što možeš odmah učiniti jest elementu koji nije u skladu s tvojim vrijednostima dati što manje moguće prostora u tvom životu – kako bi više prostora dobile stvari koje odgovaraju tvojim načelima. Iako se ponekad čini teško, gotovo sve u svom životu možemo promijeniti – od partnera do posla. Naš život, kao i naša sreća, samo su i jedino naša vlastita odgovornost.

Foto: Pexels

Baviš se drugima

Sasvim je u redu pokazati interes za život drugih ljudi, pomagati im ili u njima pronaći inspiraciju. Ponekad možemo osjetiti i zavist - a i to je prirodno i ljudski. No, ako se previše bavimo tuđim životima i uvijek se osjećamo loše kad se uspoređujemo s drugima – ovo je loš znak. Prvi korak k sretnijom životu u ovom slučaju je taj da se prestanemo fokusirati na druge te umjesto toga energiju usmjerimo na sebe. U ovo svakako spada i manje vremena provedenog na društvenim mrežama. To ne znači da nas više ne smije zanimati što rade naši prijatelji, nego da to treba postati sporedna stvar u našem životu u kojem samo mi imamo glavnu ulogu. Osjećamo li se loše kad god svjedočimo tuđim uspjesima ili lijepim događajima, očito je da nam nešto nedostaje u životu. Umjesto da fokus stavimo na druge, okrenimo se natrag k sebi jer ćemo tako bolje spoznati što zapravo želimo – i što nam treba kako bismo bile istinski sretne.

