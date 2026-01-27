Zimske radosti samo dva sata od Zagreba: Osjetite zimu u Jezerskom

U najhladnijem dijelu godine, Jezersko nalikuje snježnoj bajci koju možete istražiti na krpljama, planinarenju, ali i brojnim sportskim aktivnostima na snijegu - sanjkanju, tubingu, skijaškom trčanju, klizanju...

Jezersko, mali dragulj Slovenije na 1000 m nadmorske visine, s pogledom na Kamniško-Savinjske Alpe uistinu je posebna destinacija za obitelji, ali i sve ljubitelje prirode i adrenalina. Osvaja netaknutom alpskom idilom, jezerom u obliku srca i brojnim sadržajima u kojima ćete uživati, čak i ako je puno posjetitelja, bez dugih čekanja u redovima. Jezersko se nalazi na nešto više od dva sata vožnje od Zagreba, a kao destinacija zanimljiva je cijele godine - kao mjesto na kojem ćete napuniti baterije tijekom produženog vikenda, ali i divna destinacija za doživljaj jednodnevnog izleta. U najhladnijem dijelu godine, Jezersko nalikuje snježnoj bajci koju možete istražiti na krpljama, planinarenju, ali i brojnim sportskim aktivnostima na snijegu - sanjkanju, tubingu, skijaškom trčanju, klizanju... Volite li zimu, a niste skijaš - ovo je mjesto za vas.

Sportski park Jezersko: Tubing i sanjkanje za sve generacije

''Aktivnosti na snijegu nisu samo rezervirane za skije", kaže Rok Teul, voditelj sportskog Parka Jezersko komentirajući kao je sve više urbanih obitelji koje dolaze na Jezersko kako bi se zajedno zabavile na snijegu. Zato kvalitetnu obuću na noge, odjenite vodonepropusnu odjeću i prepustite se uživanju na 150 metara dugoj tubing stazi koja je prilagođena svim uzrastima. Uz tubing ovaj sportski park nudi i odličnu baby skijašku stazu za djecu ali i poseban poligon za sanjkanje.

Kako bi se svi odlično osjećali na ovom mjestu misli se na sve - uz sadržaje tu je i okrjepa u kućici s domaćom hranom (svakako probajte štruklje), kuhano vino sa začinima ovog kraja i neodoljivu toplu čokoladu. Za one koji žele više tu je i mjesto za iznajmljivanje krplji na kojima možete istražiti ljepote destinacije i zadiviti se Kamniško-Savinjskim Alpama bez svladavanja planinarskih staza. Krplje je dovoljno staviti na obuću i krenuti put šumskih proplanaka - sami ili u društvu licenciranog vodiča. Odaberete li lokalca koji će vas voditi sve do najljepše panorame na najjužniji glečer Savinjskih Alpa Skuta znajte da ćete u trosatnom uživanju na krpljama saznati puno o destinaciji, ali upoznati lokalce poput gospođe Valentine (kmetija Ancel) koja će vam ponuditi okrjepu - planinski čaj i domaće kolače.

Kad ste na ovoj destinaciji domaću hranu fino možete jesti i u restoranu Kočna (dnevni meniji, zimska plata i pizza iz krušne peći), okrijepiti se rakijama u kojima je preko 200 biljaka ubranih na ovom području u Cvetu Gora gdje u toplijem dijelu godine možete i na organizirano branje ljekovitog bilja u prirodu.

Klizalište i kuglanje na ledu slovenska tradicija koja će vas super zabaviti

Radeći divan krug u prirodi, vraćajući se prema mjestu privući će vam pažnju sanjkalište. Nalazi se u netaknutoj prirodi, potpuno je prirodno, a s jednog mjesta puca pogled na jezero u obliku srca. Klizalište je otvoreno radnim danom i vikendom od 9:30 do 15 sati, a prije nego li krenete na led možete iznajmiti klizaljke. Na istom terenu se održava i vrlo popularno kuglanje na ledu. Zanimljiv je podatak da upravo Jezersko ima svoju sportsku momčad za ovaj sport, ali da se s brojnih natjecanja često vraćaju s medaljama. Želite li vidjeti kako se kugla na ledu, kako se baca čunj prema zecu, okupite ekipu i zaigrajte. Zabavi nikad kraja!

Najljepše fotografije koje su osvojile društvene mreže

Još od vremena pandemije Jezersko i njegovo Planšarsko jezero u obliku srca postalo je jedno od najfotografiranijih mjesta u Sloveniji. Fotografije su toliko očarale brojne zaljubljenike u prirodu da su i sami željeli vidjeti ovaj 'Raj' na zemlji. Ovu uistinu posebnu destinaciju, zbog mikroklime i planinskog zraka na gotovo 1000 metara nadmorske visine, zanimljiva je cijele godine. Tijekom zime, kad priroda spava, pretvara se u snježnu bajku, tijekom proljeća drveće i trava zazelene mjesec dana kasnije nego u dolini pokazujući zeleni šarm i stjenovitih planina (s jedne strane su Kamniško-Savinjske Alpe, a s druge sjeverna strana Karavanke). Bolji planinari penju se na niže vrhove Golog vrha, Virnikovog Grintavca ili Čeških i Kranjskih koča od svibnja nadalje. Ljeti gotovo da nije vruće.

Danju rijetko bude iznad 30 stupnjeva, a svake noći temperatura pada ispod 20 stupnjeva. U parku Jezersko nalazi se zimi sadržaj za neskijaše, a u proljeće je tu Bike Park koji nudi posebno iskustvo. Destinacija je posebna, a domaćini izuzetno gostoljubivi dočekujući vas u svojim kućama za odmor, domačijama (imanjima) ali i hotelima. Uz luksuzan hotel Vila Planinka na samom ulazu u mjesto (hotel na energetskim točkama, u skladu s prirodom), početkom veljače otvara se Gostišče Jezersko s četiri zvjezdice i divnim pogledom na Planšarsko jezero i Alpe.

Gostišče Jezersko luksuz dostupan svima

Jezersko je divno planinsko selo koje je u posljednjih pola stoljeća bilo pomalo zanemareno i skriveno od priljeva vikendaša, modernizacije i većih investitora. Mještani su uspjeli sačuvati autentičnost koju su prepoznali brojni ljubitelji prirode. U posljednjih 10 godina Jezersko doživljava novi, prvenstveno turistički procvat s dobrom održivom strategijom. Obnove na destinaciji odvijale su se isključivo na postojećim turističkim sadržajima, koji su uklopljeni u vizuru destinacije.

Uz zanimljiva imanja, jedan od rijetkih slovenskih eko hotela, zima 2026. u znaku je novog turističkog bisera Gostišče Jezersko tik uz jezero u obliku srca. Pansion u kojem se nalazi sedam soba (tri sobe su dvokrevetne, a četiri sobe mogu primiti 4 osobe) ima ukupni kapacitet od 22 kreveta. Prekrasan objekt u prizemlju ima zimski vrt i glavni dio blagovaonice, koja ukupno može primiti 120 osoba. Blagovaonica je malo drugačijeg stila, podsjeća na dom, jer vlasnici Renata i Aleš Petek žele da se gosti, boraveći na destinaciji tijekom vikenda osjećaju kao kod kuće. Povoljne cijene smještaja, odgovaraju rečenici da je na ovom mjestu luksuz dostupan svima čemu točku na 'I' stavlja i odlična gastronomska ponuda (koju objekt još od starih vremena njeguje) hrane proizvedene na ovom mjestu. Poseban su specijalitet slovenske štruklje (koje izrađuju ručno), jelen u umaku s okruglicama od kruha i brusnicama te domaći sladoled.