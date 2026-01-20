Štruklje su najčešći prilog naših susjeda Slovenaca. Imamo super recept

Štruklji nalikuju svijetlim roladama koje se tope u ustima dok ih miješate s umacima i mesom. Gotovo da nema domaćice koja nema svoj recept za pripremu štruklji

Gastro priča na slovenskom tanjuru ispričana je kroz šnicle, fine umake i štruklje. Za razliku od Hrvatske gdje su štrukle samostalni obrok koji se tradicionalno poslužuje u glinenim posudama ili u juhi, slovenski štruklji nalikuju svijetlim roladama koje se tope u ustima dok ih miješate s umacima i mesom. Gotovo da nema domaćice koja nema svoj recept za pripremu štruklji (najčešće se recept prenosi iz generacije u generaciju), a osim tajnih sastojaka i načina na koji se "rola" tijesto princip kuhanja je svuda isti - zarolano tijesto i sir se kuha minimalno sat vremena u foliji otpornoj na kuhanje ili tankoj kuhinjskoj krpi s krajevima koji su dobro zavezani kako bi se tijesto sačuvalo od vode i zraka. Jedete li štruklje u Jezerskom, po preporuci ljubitelja gastronomije, ali i domaćih, najbolje od najboljih su u Gostišču Jezersko. Majstorica od štrukli je Renata Petek, koja je sa suprugom Alešom naslijedila obiteljski posao u ugostiteljstvu. Štruklji su se mijesili svakodnevno, ali im se nije pridavao toliki fokus. Sve dok u vrijeme pandemije restoran nije radio, a ova mlada žena shvatila da je to prilika da usavrši bakin recept te popularizira tradicionalni zalogaj.

"Štruklji su jedno od najtipičnijih lokalnih jela u Sloveniji. Pripremaju se s raznim nadjevima, ali najpopularniji su štrukli od svježeg sira. Svaka domaćica ima svoj tajni recept, a ono što je specifično svim slovenskim štrukljima je to da se oni kuhaju. U vrijeme pandemije, dok je naš restoran bio zatvoren, Aleš i ja smo 'mijesili' štrukle sve dok nismo dobili za nas poseban proizvod. Da smo uspjeli u tome dokazuju brojni ljubitelji štruklji koji su ih probali na našoj terasi, a onda odlučili pakiranje ponijeti kući. U proteklih pet godina mijesimo svaki dan, a naša, Jezerska Štruklja jedan je od razloga zašto ljubitelji dobre hrane dolaze kod nas" - rekla je Renata otkrivajući kako štrukle poslužuju sa šniclama u papar sosu, samostalno kao slani obrok poslužen s mrvicama ili slatke s čokoladom koje su apsolutni hit.

Osim što se na ovom mjestu mogu pojesti fine štruklje, za veće grupe Renata drži i vrlo zabavne radionice kroz koje se priča o tradiciji ovog jela, načinu na kojeg se priprema u Jezerskom. Svako kroz njezine savjete postaje majstor štruklji, a recept se donosi kući. Dok ne isprobate štruklje koje je radila Renata, ili ih ne naučite raditi uz njenu pomoć, evo recepta i naputaka kako napraviti ovaj gastro hit.

Recept za štruklje za 2 štruce je (1 kg štruklji)

Za tijesto je potrebno:

145 g bijelog brašna

15 g ulja

12 g vinskog octa

0,5 jaja

sol

0,05 l vode

Za nadjev je potrebno:

0,6 kg svježeg sira

2 jaja

sol

0,15 l mlijeka

Priprema:

Tijesto se radi tako da se pomiješaju svi sastojci te ručno stvori mekana smjesa. Napravite štrucu i ostavite da odstoji 1/2 sata. Dok tijesto stoji napravite nadjev tako da sve sastojke pomiješate električnim mikserom. Važno je da koristite mikser kako biste dobili kompaktnu smjesu bez grudica koje se pojavljuju u domaćem siru. Kad ste napravili nadjev i 'odmorili' tijesto počnite s punjenjem.

Tijesto se dijeli na dva dijela tako da štrukelj ne bude predugačak i da stane u lonac. Potrebno ga je tanko razvaljati i premazati nadjevom. Sve zarolajte i zamotajte u kuhinjsku foliju otpornu na kuhanje. U zadnjem koraku pripreme štruklji potrebno je rolanu štrucu dobro zavezati sa strane (pazite da izađe zrak i da spriječite ulazak vode) i kuhati 1 sat. Možete štrucu zamotati i u tanju kuhinjsku krpu kojoj ćete dobro zavezati krajeve. Nakon kuhanja, ostavite štrukelj da odstoji 15 minuta kako se ne bi raspao. Zatim ga odmotajte, narežite i poslužite. Možete ga poslužiti s krušnim mrvicama da bude slaniji ili dodati brusnice, čokoladu, med ili neki drugi pekmez za slatki doživljaj.

