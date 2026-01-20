403 Forbidden

Gastro
SVJETSKI POZNAT ZALOGAJ

Štruklje su najčešći prilog naših susjeda Slovenaca. Imamo super recept

Žena.hr
20. siječnja 2026.
Štruklje su najčešći prilog naših susjeda Slovenaca. Imamo super recept
Nikola Zoko
Štruklji nalikuju svijetlim roladama koje se tope u ustima dok ih miješate s umacima i mesom. Gotovo da nema domaćice koja nema svoj recept za pripremu štruklji

Gastro priča na slovenskom tanjuru ispričana je kroz šnicle, fine umake i štruklje. Za razliku od Hrvatske gdje su štrukle samostalni obrok koji se tradicionalno poslužuje u glinenim posudama ili u juhi, slovenski štruklji nalikuju svijetlim roladama koje se tope u ustima dok ih miješate s umacima i mesom. Gotovo da nema domaćice koja nema svoj recept za pripremu štruklji (najčešće se recept prenosi iz generacije u generaciju), a osim tajnih sastojaka i načina na koji se "rola" tijesto princip kuhanja je svuda isti - zarolano tijesto i sir se kuha minimalno sat vremena u foliji otpornoj na kuhanje ili tankoj kuhinjskoj krpi s krajevima koji su dobro zavezani kako bi se tijesto sačuvalo od vode i zraka. Jedete li štruklje u Jezerskom, po preporuci ljubitelja gastronomije, ali i domaćih, najbolje od najboljih su u Gostišču Jezersko. Majstorica od štrukli je Renata Petek, koja je sa suprugom Alešom naslijedila obiteljski posao u ugostiteljstvu. Štruklji su se mijesili svakodnevno, ali im se nije pridavao toliki fokus. Sve dok u vrijeme pandemije restoran nije radio, a ova mlada žena shvatila da je to prilika da usavrši bakin recept te popularizira tradicionalni zalogaj.

"Štruklji su jedno od najtipičnijih lokalnih jela u Sloveniji. Pripremaju se s raznim nadjevima, ali najpopularniji su štrukli od svježeg sira. Svaka domaćica ima svoj tajni recept, a ono što je specifično svim slovenskim štrukljima je to da se oni kuhaju. U vrijeme pandemije, dok je naš restoran bio zatvoren, Aleš i ja smo 'mijesili' štrukle sve dok nismo dobili za nas poseban proizvod. Da smo uspjeli u tome dokazuju brojni ljubitelji štruklji koji su ih probali na našoj terasi, a onda odlučili pakiranje ponijeti kući. U proteklih pet godina mijesimo svaki dan, a naša, Jezerska Štruklja jedan je od razloga zašto ljubitelji dobre hrane dolaze kod nas" - rekla je Renata otkrivajući kako štrukle poslužuju sa šniclama u papar sosu, samostalno kao slani obrok poslužen s mrvicama ili slatke s čokoladom koje su apsolutni hit.

Osim što se na ovom mjestu mogu pojesti fine štruklje, za veće grupe Renata drži i vrlo zabavne radionice kroz koje se priča o tradiciji ovog jela, načinu na kojeg se priprema u Jezerskom. Svako kroz njezine savjete postaje majstor štruklji, a recept se donosi kući. Dok ne isprobate štruklje koje je radila Renata, ili ih ne naučite raditi uz njenu pomoć, evo recepta i naputaka kako napraviti ovaj gastro hit.

Recept za štruklje za 2 štruce je (1 kg štruklji)

Za tijesto je potrebno:

  • 145 g bijelog brašna
  • 15 g ulja
  • 12 g vinskog octa
  • 0,5 jaja
  • sol
  • 0,05 l vode
  • Za nadjev je potrebno:
  • 0,6 kg svježeg sira
  • 2 jaja
  • sol
  • 0,15 l mlijeka

Priprema:

Tijesto se radi tako da se pomiješaju svi sastojci te ručno stvori mekana smjesa. Napravite štrucu i ostavite da odstoji 1/2 sata. Dok tijesto stoji napravite nadjev tako da sve sastojke pomiješate električnim mikserom. Važno je da koristite mikser kako biste dobili kompaktnu smjesu bez grudica koje se pojavljuju u domaćem siru. Kad ste napravili nadjev i 'odmorili' tijesto počnite s punjenjem.

Tijesto se dijeli na dva dijela tako da štrukelj ne bude predugačak i da stane u lonac. Potrebno ga je tanko razvaljati i premazati nadjevom. Sve zarolajte i zamotajte u kuhinjsku foliju otpornu na kuhanje. U zadnjem koraku pripreme štruklji potrebno je rolanu štrucu dobro zavezati sa strane (pazite da izađe zrak i da spriječite ulazak vode) i kuhati 1 sat. Možete štrucu zamotati i u tanju kuhinjsku krpu kojoj ćete dobro zavezati krajeve. Nakon kuhanja, ostavite štrukelj da odstoji 15 minuta kako se ne bi raspao. Zatim ga odmotajte, narežite i poslužite. Možete ga poslužiti s krušnim mrvicama da bude slaniji ili dodati brusnice, čokoladu, med ili neki drugi pekmez za slatki doživljaj.

Pročitajte još o:
ReceptištrukleSlovenija
