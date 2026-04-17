Ženske priče osvojile su domaća kazališta: Tri velike glumice, tri snažne monodrame

Hrvatsku kazališnu scenu posljednjih su mjeseci obilježile tri iznimne predstave koje, svaka na svoj način, slave snagu ženskog glasa.

U zahtjevnoj formi monodrame, tri istaknute glumice - Daria Lorenci Flatz, Nataša Janjić Medančić i Marijana Mikulić - stale su same pred publiku i ispričale priče koje su istovremeno duboko osobne i zapanjujuće univerzalne. Njihove izvedbe nisu samo umjetnički dosezi, već i snažni društveni komentari o tome što znači biti žena, majka, umjetnica i borac u današnjem svijetu. Koliko su ove teme važne pokazuje i velik interes publike, predstave su rasprodane, a sve tri glumice putuju diljem Hrvatske.

Nataša Janjić Medančić: Pravni triler koji propituje sustav

U Teatru Exit, u suradnji s Petit teatrom, na scenu je stigao svjetski kazališni hit "Prima Facie", nagrađivani tekst Australke Suzie Miller. Ulogu Tesse, briljantne odvjetnice čiji se svijet sruši kada i sama postane žrtva seksualnog nasilja, maestralno je utjelovila Nataša Janjić Medančić. Predstava je napeti triler koji razotkriva kako pravni sustav, sa svojim strogim pravilima, često postaje poprište nove traume za žrtve.

Tessa je karijeru izgradila braneći muškarce optužene za silovanje, vješto koristeći rupe u zakonu i uništavajući kredibilitet žrtava na klupi za svjedoke. No, kada se i sama nađe s druge strane, suočena s istim sustavom u koji je nekoć slijepo vjerovala, pravila igre okreću se protiv nje. Nataša Janjić Medančić sama na pozornici izgovara gotovo trinaest tisuća riječi, prolazeći fascinantnu transformaciju od samouvjerene profesionalke do slomljene žene koja traži pravdu. "Prima Facie" je moćna drama koja publiku ostavlja bez daha i potiče na duboko promišljanje o granicama pristanka, sramu i potrebi za sustavom koji uistinu razumije ljudsko iskustvo.

Marijana Mikulić: Iskrena oda kaosu svakodnevice

Svoj autorski projekt "MARE #zenamajkaglumica" publici je predstavila i glumica Marijana Mikulić. Ova autobiografska predstava, izvedena u Maloj dvorani Vatroslava Lisinskog, osobna je i iskrena priča u kojoj Mikulić bez uljepšavanja progovara o muško-ženskim odnosima, braku, majčinstvu i svakodnevnim pokušajima da uskladi sve životne uloge.

Kako je sama navela, tekst je nastajao godinama kao njezin terapijski proces, a rezultat je predstava koja balansira između smijeha i suza.

Mare na sceni otvara trenutke u kojima se mnogi mogu prepoznati, ali ih se ne usude izgovoriti naglas. Od komičnih situacija iz bračnog života do emotivnih ispovijesti o majčinstvu i borbi za sebe, predstava je poziv da na trenutak zastanemo i podsjetimo se da nismo sami u svom kaosu. Uspjeh predstave i brzo rasprodane izvedbe pokazale su da publika cijeni autentičnost i priče koje dolaze ravno iz srca, nudeći utjehu i osjećaj zajedništva.

Daria Lorenci Flatz: Ogoljena istina glumačke profesije

Nakon četvrt stoljeća jedne od najprepoznatljivijih glumačkih karijera svoje generacije, prvakinja Drame HNK u Zagrebu, Daria Lorenci Flatz, odlučila je napraviti hrabar iskorak. Svoj jubilej i 50. rođendan obilježila je autorskim projektom "Ja, glumica!", premijerno izvedenim u rasprodanom HNK2. Ovo nije samo predstava, već intimna ispovijest u kojoj Lorenci Flatz preuzima potpunu kontrolu kao autorica, izvođačica i protagonistica vlastitog iskustva.

Predstava vješto briše granice između privatnog i profesionalnog, pozornice i stvarnog života, krećući se fluidno između drame, komedije, burleske i apsurda. Kroz niz emotivno nabijenih scena, Daria progovara o strasti prema glumačkom pozivu, o cijeni koju umjetnost traži, ali i o vječnoj potrazi za ravnotežom između karijere, majčinstva i vlastitog identiteta.

Publika je s oduševljenjem prihvatila ovu ogoljenu i autentičnu priču, prepoznavši u njoj univerzalna pitanja o tome tko smo i što se od nas očekuje. "Zahvaljujem svima koji su svojim dolaskom i pozitivnom energijom pomogli da se na sceni osjećam opušteno", poručila je glumica nakon uspješne premijere koja je potvrdila da publika žudi za iskrenim kazalištem koje se ne boji biti ranjivo.

Ove tri monodrame, iako tematski različite, povezuje ista nit - beskompromisna iskrenost. Daria, Nataša i Marijana iskoristile su kazališnu scenu kao prostor slobode, gdje su kroz vlastite ili tuđe priče progovorile o temama koje nas se sviju tiču. Njihov uspjeh dokaz je ne samo njihove iznimne glumačke vještine, već i činjenice da u kazalištu, kao i u životu, najviše odjekuju one priče koje su stvarne.