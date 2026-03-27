Kazališne daske zovu: Vodič kroz predstave koje ne smijete propustiti

Svjetski dan kazališta, 27. ožujka, savršena je prilika da zavirite u aktualni repertoar hrvatskih kazališta. Od drame i opere do lutkarskih predstava za djecu, scena u Zagrebu, Splitu, Osijeku, Rijeci i Varaždinu nudi raznovrsne izvedbe koje traje cijeli proljetni period.

Hrvatsko narodno kazalište Zagreb

U HNK‑u Zagreb publika može uživati u snažnim naslovima koji su dio sezone proljeće 2026.: izvedbe drame 'Zastave' Miroslava Krleže, opera poput 'Judita', te popularni mjuzikl 'Cabaret' koji redovito puni dvorane. Među dramskim naslovima visoko su na popisu i suvremenije izvedbe koje se igraju kroz ožujak i travanj.

Kazalište Gavella

Na repertoaru u ožujku 2026. u Gavelli nalaze se predstave poput 'Carmina Burana', kao i drama 'Majka'. U programu se tijekom ožujka nalaze i druge izvedbe na Velikoj i Maloj sceni, uključujući 'The Hotel Tito'.

Kazalište Komedija

Kazalište Komedija u Zagrebu poznato je po duhovitim i zabavnim predstavama koje publiku vode kroz životne situacije s osmijehom. U aktualnoj sezoni proljeće 2026. na repertoaru su hit komedije kao što su 'Tko je ubio Marata?' i popularna sjajno ocijenjena predstava 'Mama m’a izdala', koje su izazvale odličan odjek kod publike i igraju kroz ožujak i travanj.

ZKM - Zagrebačko kazalište mladih

Na repertoaru ZKM-a u ožujku i travnju ističu se dramatična djela Miroslava Krleže - 'Logor/Golgota', koja spajaju povijesni kontekst s intenzivnim kazališnim doživljajem. Publika može uživati u ovim predstavama kroz travanj, a izvedbe su i prikladne za školsku i odraslu publiku.

Teatar EXIT

Zagrebački Teatar EXIT, poznat po suvremenom i inovativnom pristupu kazalištu, ovih je mjeseci na programu predstavama koje pomiču granice dramskog izraza. U aktualnoj sezoni publika može pogledati 'SHAKEspeare na EXIT' - spoj klasične literature i modernog kazališnog izričaja koji spaja više poznatih Shakespearovih scena u jedinstvenu izvedbu.

Mala scena

Za najmlađe gledatelje, Mala scena nastavlja s omiljenim predstavama: 'Mala sirena' i 'Sasvim obLična priča'. Predstave su interaktivne i prilagođene različitim dobnim skupinama, a fokus je na maštovitim pričama i važnim životnim temama.

Žar ptica

Kazalište Žar ptica nudi bogat izbor lutkarskih i dječjih predstava, među njima 'Mala Frida', 'Pet nula', 'Bijeli klaun', 'Mrvice iz dnevnog boravka', 'Stanari u slonu' te hit predstava za tinejdžere 'Ako kažeš, gotov si'.

HNK Split

Splitski HNK nudi operne i dramske klasike: Rossinijev 'Seviljski brijač', Mozartovu 'Čarobnu frulu' te lutkarske i dječje predstave koje spajaju zabavu i pouku.

HNK Osijek

Osječko kazalište priprema izvedbe operne klasike 'Nikola Šubić Zrinjski', obiteljske drame 'Dok zvijezde ne padnu' i 'Gospodar muha', a za najmlađe - interaktivnu predstavu 'Dirigenti'.

HNK Rijeka

Hrvatsko narodno kazalište Ivana pl. Zajca Rijeka nudi plesnu poslasticu - balet 'Venezuela' Ohada Naharina, komediju 'Balkanski špijun' te talijansku dramu 'Mirandolina'.

HNK Varaždin

Varaždinsko kazalište donosi Shakespearov klasik 'Kralj Lear', adaptaciju romana Kristiana Novaka 'Slučaj vlastite pogibelji' i dječju predstavu 'Kako živi Antuntun'.