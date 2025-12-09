403 Forbidden

ADVENT NA ŽENA.HR

Želiš nezaboravnu božićnu čestitku? Isprobaj najzabavniji TikTok trend za obiteljsku fotku

Žena.hr
9. prosinca 2025.
Želiš nezaboravnu božićnu čestitku? Isprobaj najzabavniji TikTok trend za obiteljsku fotku
Shutterstock
Blagdani su savršeni za obiteljske uspomene, a 9. prosinca, na Dan božićnih čestitki, tvoja čestitka može biti zaista posebna. TikTok trend 'ljudska piramida' donosi smijeh i zabavu za cijelu obitelj – ovo jednostavno ne smiješ propustiti!

Ako voliš blagdanski duh i obiteljska okupljanja onda će ti se posebno svidjeti što se 9. prosinca obilježava Dan božićnih čestitki - savršena prilika da pripremiš nešto originalno, veselo i drugačije. Ove godine TikTok je inspirirao mnoge obitelji da taj dan proslave stvaranjem 'ljudske piramide', neobične i zabavne božićne fotografije koja osvaja internet

@kaceydirksen My family tried the VIRAL Christmas Card trend 😂😭 @DrewDirksen @Britthertz @Morgan Lynn Rainey @ben dirksen @katie dirksen #merrychristmas #christmascard #family #viralchristmascard ♬ All I Want for Christmas Is You - Mariah Carey

Ljudska piramida - više od poziranja

Trend je jednostavan, a donosi neprocjenjivo puno smijeha: svatko zauzme svoju 'poziciju', od najstabilnijih na dnu do najlakših na vrhu, dok zajedno pokušavate održati ravnotežu i pronaći idealan kadar. U fotkanje, naravno, možete uključiti i ljubimce. U tom slatkom kaosu punom smijeha, padanja i popravljanja položaja krije se pravi blagdanski šarm zajedništva. Ovo nije samo poziranje za sliku - to je trenutak u kojem obitelj postaje tim i u kojem se svi, barem na kratko, vraćate onoj bezbrižnosti koju donosi vrijeme adventa.

@zuleikaaagonzalezzz Merry Christmas 2023🎄✝️ #family #fyp #headstack #christmas #love #sibilings #merrychristmas #foryoupage ♬ orijinal ses - MeryeMurat

Savršeno za božićne čestitke

Fotografija obiteljske “ljudske piramide” nije samo kreativna – ona zrači toplinom i spontanošću. Dok mnoge čestitke izgledaju namješteno i predvidljivo, ova će tvoja biti iskrena i jedinstvena, puna radosti i osobnosti. Upravo zato Dan božićnih čestitki 9. prosinca postaje idealan trenutak da uhvatiš takvu uspomenu i pretvoriš je u najljepšu čestitku.

Zabavna obiteljska aktivnost

Ovaj trend idealan je način da okupiš svoje najdraže oko zabavne, razigrane aktivnosti koja potiče suradnju, smijeh i zajedništvo. Umjesto klasičnog fotografiranja pred borom, “ljudska piramida” donosi veselu, neformalnu atmosferu i stvara uspomene koje ćeš rado čuvati godinama.

@kerryjohnson90 #headstackchallenge #family #babiesfirstchristmas #familytime @Jay Garratt ♬ Only Love Can Hurt Like This (Slowed Down Version) - Paloma Faith

Kako isprobati trend

  • Pronađi prostor s dovoljno mjesta (dnevni boravak, dvorište ili ispred bora).
  • Podijelite uloge - stabilni dolje, najlakši gore.
  • Postavi kameru na samookidač i pripremi se na više pokušaja.
  • Uživaj u procesu - cilj je smijeh, ne savršenstvo.

Dan božićnih čestitki 9. prosinca, idealan je povod da s obitelji napraviš nešto potpuno drugačije i pritom se dobro zabaviš. Ljudska piramida možda izgleda kao mali izazov, ali donosi nevjerojatno puno bliskosti, smijeha i blagdanske topline. Jesi li spremna ove godine poslati čestitku koju nitko neće zaboraviti?

Pročitajte još o:
čestitkaFotografiranjeObiteljska FotografijaAdvent
