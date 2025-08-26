Njihov je dan: 10 razloga zašto su psi najbolji kućni ljubimci

Povodom Međunarodnog dana pasa, izdvojile smo samo neke od bezbroj razloga zašto su psi najbolji kućni ljubimci ikad

Mnogo je razloga zašto su psi poznati kao čovjekov najbolji prijatelj. Osim što su neodoljivo slatki, zabavljaju nas beskrajno, pozdravljaju nas s pomahnitalim mahanjem repa svaki dan (bez obzira koliko puta odlazili i vraćali se) i ispunjavaju naš život ljubavlju, odanošću i mnoštvom drugih razloga za osmijeh.

Veza između ljudi i pasa odavno je priznata kao jedna od najsnažnijih veza - a ako imaš psa za kućnog ljubimca, onda dobro znaš koliko su psi nevjerojatna bića.

Unsplash

Iako je po našem mišljenju svaki dan njihov dan - 26. kolovoza službeno slavimo Međunarodni dan pasa, stoga je savršeni trenutak da izdvojimo samo nekoliko od bezbroj razloga zašto su psi najbolji kućni ljubimci ikad!

Pružaju nam beskrajnu zabavu

Gledamo li naše četveronožne prijatelje kako izvode 'zoomiese' po kući ili ludiraju sa svojim prijateljima u parku, nema ničega što govori "čisto veselje" poput pasa u igri. Te preslatke uši i šašavi smiješak vrhunac su naših dana. Toliko, da je istraživanje iz 2017. godine koje je proveo BarkBox pokazalo da prosječni vlasnik psa šest puta tjedno na društvenim mrežama objavljuje fotke i videe svog kućnog ljubimca.

Najbolje su društvo, bez obzira što radili

Pseće društvo ne može se uspoređivati ni s jednim drugim. Samo pomisli: Koji tvoj prijatelj uvijek želi raditi sve što i ti želiš raditi? Osim ako je tvoj najbolji prijatelj pas, znamo da se svaki dvojac na kraju razlikuje po omiljenim aktivnostima, hrani ili izboru serija i filmova na Netflixu. Osim psa. Želiš ići trčati? Da! Što kažeš na vožnju automobilom? Dvostruko da! Ležanje na kauču i žvakanje poslastica? Tisuću puta da! Psi su raspoloženi za svaku tvoju aktivnost, uvijek i zauvijek!

Unsplash

Snižavaju našu razinu stresa

Predivan je osjećaj imati prijatelja koji te svaki dan dočekuje na vratima mašući repom. No jesi li znala da imati psa u blizini zapravo može pomoći u borbi protiv stresa? Istraživanja su pokazala da provođenje vremena s psećim pratiocem može imati umirujući učinak na ljude i pomoći nam u kontroli stresa na dva načina. Prvo, povećanjem razine oksitocina (hormona u tijelu koji oslobađa osjećaje radosti). Drugo, smanjenjem razine kortizola (hormona povezanog sa stresom) u tijelu. Dakle, ako tražiš još jedan razlog za udomljavanje psa, k pospisu dodaj i bolje raspoloženje.

Unsplash

Pomažu nam da bolje spavamo

U nedavnom istraživanju vlasnika kućnih ljubimaca, vlasnici pasa čiji psi spavaju u krevetu s njima prijavili su manje smetnji od vlasnika mački koje spavaju s njima. Rekli su i da im je spavanje u krevetu s psom dalo jači osjećaj ugode i sigurnosti. Hrču li ili ne…to je već druga priča.

Njihova odanost ne poznaje granice

Uz tako dugu povijest prijateljstva poput onog između pasa i ljudi, nije ni čudo što je ovaj odnos tako snažan. Čini se da će psi učiniti sve kako bi bili uz nas, zaštitili svoje vlasnike, pa čak i odali posljednju počast nakon što nas više nema. Sjetimo se samo prekrasnog Hachika!

Unsplash

Čine nas aktivnima i zdravima

Ne samo da nam psi pomažu da bolje spavamo, već nam pomažu i u tjelovježbi. Zapravo, istraživanje vlasnika pasa u Velikoj Britaniji pokazalo je da ljudi koji imaju pse prohodaju oko 200 minuta više svaki tjedan od ljudi bez pasa. Sve te šetnje po kvartu i prirodi se zbrajaju: hodanje pomaže smanjiti rizik od visokog krvnog tlaka, visokog kolesterola i dijabetesa tipa 2., a osim toga, naši su psi najslađi partneri za tjelovježbu koji jednostavno odbijaju čuti "ne" kao odgovor. Čak i samo imati psa u blizini može smanjiti rizik od pretilosti tvoje obitelji i poboljšati zdravlje crijeva!

Unsplash

Pomažu nam živjeti dulje, ali i sretnije

Uz svu tu dodatnu tjelovježbu, nije ni čudo što vlasnici pasa žive dulje. No, osim fizičkih prednosti pasa kao kućnih ljubimaca, istraživanja pokazuju i neke nevjerojatne psihološke i emocionalne prednosti. Iako svi kućni ljubimci pružaju dragocjeno društvo, urođena potreba psa da redovito izlazi znači da su vlasnici dužni izaći na otvoreno i doživjeti prirodu. Imati psa može pomoći u smanjenju izolacije i usamljenosti jer psi pružaju osjećaj svrhe i stvaraju mogućnosti vlasnicima da se druže s drugima u njihovim zajedničkim avanturama.

"Unsplash"

Njihov pozitivan stav je zarazan

Psi su toliko uzbuđeni zbog najjednostavnijih stvari - štapova, valjanja po lokvama, komadića hrane, trčanja po livadi - da te jednostavno natjeraju da cijeniš male stvari u životu. Nitko ne može biti tužan s prijateljem koji tako uzbuđeno maše repom svaki put kad te vidi.

"Unsplash"

Uče nas kako voljeti bezuvjetno

Tvom psu nije važno ako odgodiš pranje posuđa za sutra ili ako je tvoja hrpa isprobane odjeće na naslonjaču sve veća. Pas te voli - sve tvoje prednosti i nedostatke - uvijek i zauvijek. U dobre dane tvoj će pas biti uz tebe za slavlje. A u lošim danima, tvoj pas će i dalje biti tu, postojan u svojoj vjernosti i spreman za igru i maženje čim zakoračiš natrag u dom.

"Unsplash"

Razumiju nas - čak i kad to nitko drugi ne može

Od šteneta do seniora, jednostavno postoji nešto neizmjerno razoružavajuće u slatkim licima pasa čemu je tako teško odoljeti. No, je li taj preslatki nagib glave zaista način tvog psa da ti kaže da te sluša kad mu govoriš o svom danu? Postoji nekoliko znanstvenih teorija koje objašnjavaju načine na koje su psi shvatili ljudske znakove, čak i usklađujući svoje ponašanje s ponašanjem svojih vlasnika. Tijekom stoljeća pripitomljavanja, psi su naučili čitati ljudske izraze i emocije stoga nije čudno da se često osjećaš kao da te tvoj pas apsolutno savršeno razumije, čak i kad nitko drugi to ne može.