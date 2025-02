7 razloga zašto su mačke dobre za tvoje zdravlje

One su pahuljaste, neovisne i mnogi ljudi su zaljubljeni u njih. Postoje čak i znanstveni dokazi da ovi krzneni kućni ljubimci pomažu svojim vlasnicima i pozitivno utječu na njihovo zdravlje. Bez obzira živiš li s maznom mačkom koja voli ležati u tvom krilu ili s tihim introvertom koji voli svoj prostor, ovaj kućni ljubimac dobro djeluje na tvoje srce i kolesterol. Koliko mace pozitivno utječu na živote ljudi pokazuje i studija provedena na više od sedam tisuća ispitanika koja je otkrila da čak i gledanje videa s mačkama pojačava energiju i pozitivnost, a umanjuje negativne osjećaje.

Zbog toga smo u čast ovim divnim kućnim ljubimcima prikupili nekoliko malo poznatih znanstvenih činjenica koje dokazuju koliko su mačke uistinu sjajne, a koje tajne moći imaju možeš pročitati u nastavku.

Imat ćeš zdravije srce

Bilo koji kućni ljubimac pozitivno utječe na zdravlje srca. No, mačke posebno smanjuju razinu stresa, vjerojatno zato što ne zahtijevaju puno posla kao psi, ali i smanjuju količinu anksioznosti u obitelji. Maženje mačke ima smirujući učinak. Jedno je istraživanje pokazalo da su tijekom 10-godišnjeg razdoblja vlasnici mačaka imali 30 posto manju vjerojatnost da će umrijeti od srčanog ili moždanog udara za razliku od ljudi koji nemaju mačke.

Foto: Unsplash

Zbog predenja ćeš biti zdravija

Predenje mačaka jedan je od najutješnijih zvukova na svijetu, a to znači i da je tvoja mačka sretna i zadovoljna. Uz sve to se vjeruje da ovaj zvuk da ima pozitivnu terapijsku moć na naše kosti i mišiće.

Bolje ćeš spavati

Nekoliko studija provedenih u Velikoj Britaniji pokazalo je da ljudi (osobito žene) radije spavaju sa svojim mačkama nego svojim partnerima, pa čak navode i da bolje spavaju kada su mačke u njihovom krevetu. Nedavna istraživanje centra Mayo Clinic for Medicine Sleep uspjelo je potvrditi te nalaze: 41 posto ljudi u toj studiji navelo je da su bolje spavali zbog svog ljubimca, dok je samo 20 posto reklo da je to dovelo do smetnji.

Foto: Unsplash

Otkrivaju tvoju osobnost

Odabir kućnog ljubimca puno otkriva o tvojoj osobnosti. Dok su ljubitelji pasa obično i ljubitelji zabava, vlasnici mačaka su tiši i introverti. No, postižu vrlo visoke rezultate kada se radi o pouzdanosti i vjeri u druge ljude. Vlasnici mačaka također su manje manipulativni i puno skromniji.

Pojavljuje se manje alergija

Tko zna možda već imaš neku alergiju i za tebe je prekasno, no ako imaš dijete maca može utjecati na njegovo zdravlje. Američki Nacionalni institut za zdravlje 2002. objavio je studiju koja je pokazala da su djeca koja su živjela s mačkama imala manju vjerojatnost za razvoj alergija. "Čini se da život s kućnim ljubimicama štiti ne samo od alergija na kućne ljubimce, već i od drugih vrsta uobičajenih alergija poput alergija na grinje, ambrozije i trave", objasnio je dr. Marshall Plaut.

Utječu na visinu krvnog tlaka

Osim dobrobiti za mentalno zdravlje, mačke mogu imati pozitivan učinak i na naše fizičko zdravlje. Studije su pokazale da vlasnici mačaka u prosjeku imaju niži krvni tlak te da milovanjem mačke mogu otpustiti hormone koji tijelu daju signale da se smiri, smanji broj otkucaja srca i još snizi krvni tlak.

Foto: Unsplash

Utječu na razinu kolesterola

Istraživanje iz 2009. pokazalo je još jednu iznenađujuću dobrobit ovih čupavih kućnih ljubimaca: snižavaju kolesterol i trigliceride. Istraživači su čak otkrili da je u nekim slučajevima mačka ima učinkovitije djelovanje u snižavanje visokog kolesterola pacijenata nego upotreba lijekova.