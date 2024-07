Zagrepčani mogu uživati u ljetnom Fuliranju i isprobavati koktele, slatka i slana jela

Fuliranje Summer Sunset stiglo je u pravom trenutku, baš kad smo nakon silnih žega ponovno prodisali i zaželjeli se druženja. Prvo ljetno izdanje popularnog Fuliranja na zagrebački je Trg Josipa Jurja Strossmayera donijelo morski ugođaj koji će trajati sve do 28. srpnja, a osam kućica koje okružuju ovu ljetnu oazu u srcu metropole ponudom nas odvode na plaže iz djetinjstva ali i destinacije na koje tek sanjamo otići.

Tako će vas zagrebački Landsky bar kroz posebno osmišljene koktele odvesti u bezbrižne dane djetinjstva na jadranskoj obali. Njihovi kokteli oda su zagrebačkim odmaralištima kao što su Stoimena u Crikvenici, Cvrčak u Dugoj Uvali, Zlatokrila na Velom Lošinju i Veli Jože u Savudriji. Svakim vas gutljajem vode na putovanje kroz nostalgiju i okuse prošlih vremena, a njihovi iskusni barmeni rado će vam objasniti sve sastojke i tehnike koje koriste kao što su milkwash, fatwash, karbonizacija, razne infuzije i teksture inspirirane visokom kuhinjom.

Centralni dio Strossmayerovog zauzeo je Mojito & Corona bar gdje spretno miksaju čak 11 klasičnih koktela mahom nastalih u 19. stoljeću i svi su instant putovnice na sanjane svjetske destinacije. U Havanu nas odvode klasičnim i s čak 4 voćna Mojita, u London pak ako naručite legendarni koktel Tom Collins koji je prava legenda postao u New Yorku. Poželite li pak u Meksiko, naručit ćete Palomu, također legendarni koktel s tekilom iz 19. stoljeća. Dark and Stormy vas teleportira na Bermudu gdje je i nastao a još i danas je omiljeno piće moreplovaca i najčešće naručivano piće u lokalnom Harry’s baru kojeg je posjećivao i slavni Jacques Cousteau. Tu je i Saint Kety, osvježavajuće gorkasto piće s notama lavande i borovnice, te popularni Hugo i Aperol Spritzevi.

Foto: Promo

Godinama najomiljenije koktele svih ljubitelja Fuliranja i ovaj put donose Ginglebells koji u svom asortimanu imaju njih čak 23 - od najboljeg Mojita ikad kušanog, preko besprijekornih London i Moscow Mulea, opjevanog Skinny Beacha i Teragino fusiona do ljetnih hit kreacija kao što su Basil Smash, Passionfruit Mojito i Mango Spritz.

Ljetnom hedonizmu na Fuliranje Summer Sunsetu u svakom smislu pridonose i kućice s gurmanskim zalogajima: zagrebački Soho Sushi uz svoje poznate ručno rađene rolice Ebi Original koje su prava rapsodija okusa i umjetnička djela, predstavio je i novitet - Sohorrito. Radi se o inovativnom hibridu sushija i burrita, a u ponudi su tri vrste - pileći, tofu i s kozicama u tempuri. Tu su i već provjereni klasici: Premium Tempura Shrimp, Crispy Chicken Bowl te četiri vrste Mochi sladoleda.

Kad vas kokteli podsjete da vam je vrijeme za konkretnije zalogaje usrećit će vas Mate Janković sa svojim Institutom za burgere koji na Fuliranje Summer Sunsetu nudi tri nova smash burgera; Bacon Cheese, Onion Cheese i Pepper Cheese Smash. Kušali smo ih sve i teško nam se odlučiti koji je najbolji. Svojim panazijskim delicijama poput Tikka Masale, Korean Fried Chickena i Honey Chilly Chikena, te domaćih limunada s malinama, mangom i Blue Lagoon na daleke obale Tajlanda, Koreje i Indije vodi vas Tuk Tuk Express.

Dalmaciju na tanjure donosi chef Vedran Stojanac na kućici Oui Chef on Wheels gdje spravlja domaću tjesteninu Manistra i sir u kolutu Grana Padana, zatim vrhusnki crni rižoto koji nas je osvojio već na prvi zalogaj, a bome smo uživali i u bogatoj Plati o’ zlata s domaćim drniškim pršutom, domaćom kobasicom i pancetom, zrelim sirevima, maslinama i sourdough focacciom.

Prvi put u Hrvatskoj na ljetnom Fuliranju se može kušati i trenutačno svjetski najpoželjnija slastica Ice Crone. To je hrskavo-mekano kroasan tijesto punjeno soft serve sladoledom. Na kućici Ice Crone nude nekoliko okusa - čokoladu, vaniliju, jagodu, te kombinaciju s komadićima i ganacheom od pistacija. Svih dana trajanja ljetnog Fuliranja posjetitelji će uživati u odličnoj atmosferi i glazbi za koju je zadužen Ozren Kanceljak koji je programom Summer in the City i otvorio Fuliranje Summer Sunset. Već u utorak vas u Club Tropicana od 19:00 do 23:00 sata odvodi DJ Stanko Bondža, srijeda najavljuje ljetnu romantiku programom Fool For Love uz DJ-a Toma Blacka, ljubitelji funka doći će na svoje u četvrtak uz DJ-a Boccu. Miksetu u petak ponovno preuzima DJ Kanca i glazbeno oslikava Dugo toplo ljeto, DJ Bondža u subotu vas vodi In Altro Mare, a kao glazbena poslastica za sam kraj u nedjelju stiže Summer Jam i DJ Jazzozo.

Foto: Promo

Fuliranje Summer Sunset zaista je odlična prilika svim Zagrepčanima i turistima za opušteno ljetno druženje i kvalitetnu zabavu u nostalgičnoj i šarmantnoj atmosferi, na ležaljkama pod palmama, uz more odlične glazbe, neodoljivih zalogaja i nezaboravnih koktela.

Foto: Promo

Foto: Promo

Foto: Promo