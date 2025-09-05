Zagreb vrvi događanjima – gastro mjesta, besplatna glazba i muzeji za različite ukuse

Pred nama je izuzetno zanimljiv i ispunjen vikend u Zagrebu koji donosi bogat izbor događanja za sve ukuse – bilo da si ljubiteljica dobre hrane, glazbenih nastupa, kulturnih sadržaja ili sportskih aktivnosti

Prvi vikend rujna u Zagrebu donosi pravi šaroliki mozaik događanja – od glazbe i kulture do gastronomskih festivala i sportskih druženja. Idealan je trenutak da se oprostiš od ljeta i iskoristiš posljednje dane odmora prije početka školske godine i povratka u radnu rutinu. Donosimo pregled najzanimljivijih događanja koja vrijedi posjetiti.

Gastro užici na otvorenom

Zagreb će ovog vikenda biti prava meka za gurmane. Food Truck Festival vraća se na Britanac i do subote, 6. rujna nudi bogatu ponudu jela iz domaće i svjetske kuhinje, uz popratni zabavni program. Na Tuđmancu se otvara i najveće izdanje Burger Festivala dosad, koje traje sve do 14. rujna, a za ljubitelje slastica tu je Palačinka Fest u Rougemarin Parku koji će potrajati do četvrtka, 11.rujna. Ljubitelji domaćih proizvoda ne bi smjeli propustiti ni PLACe Market na Dolcu, koji se održava 5. rujna od 18 sati. Posebno mjesto zauzima i ZeGeVege festival na Europskom trgu, koji traje od petka, 5. do nedjelje, 7. rujna, s fokusom na zdravu hranu, ekoproizvode i cruelty free kozmetiku.

Glazba za svačiji ukus

Glazbena ponuda jednako je bogata – od velikih koncerata do intimnih druženja. Na Velesajmu se sve do nedjelje, 7. rujna održava Ljeto na Velesajmu s pet koncerata dnevno, a među izvođačima su i Neki to vole vruće, Six Pack i Radio Aktiv. U petak, 5. rujna legendarni bend Alphaville nastupit će u Paviljonu 9 Zagrebačkog velesajma, dok ljubitelje latino ritmova u subotu, 6. rujna čeka nastup grupe Cubismo u sklopu festivala Baš Naš na Bundeku.

U romantičnijem tonu, Le Grič na Vrazovom šetalištu ove subote, 6. rujna od 19 do 23 sata nudi glazbu uz svjetlost svijeća i domaća vina. Nedjelju će obilježiti koncert Forevergreen ispred HNK-a, koji slavi hrvatsku glazbu posljednjih trideset godina. Program počinje u 20 sati.

Kultura i umjetnost na dohvat ruke

Zagreb ovoga vikenda nudi i bogat kulturni program. Sve do nedjelje održava se prvo izdanje Zagrebačkog muzejskog vikenda, koje otvara vrata čak 11 muzeja s besplatnim ulazom, radionicama, stručnim vodstvima i tematskim šetnjama. U subotu i nedjelju u Klaki se održava novi ciklus Zagrebačkih kvartova kulture, s predstavama za djecu i odrasle, koncertima i radionicama. Ako voliš otkrivati grad, subotom i nedjeljom tu su i besplatni razgledi Zagreba uz stručne vodiče, s temama od ljubavnih priča do zelenih šetnji. Svi detalji oko prijava mogu se pronaći online.

Sport i druženja na otvorenom

Za one koji vole aktivan vikend, subota donosi Jakuševečku biciklijadu s programom za djecu i odrasle. Ljubitelji opuštenih druženja u nedjelju mogu svratiti na Sunday Brunch Party u Workshopu, gdje se brunch spaja s DJ setovima i dobrom atmosferom. Ulaznice od 15 eura mogu se kupiti na ulazu, a party traje od 10 do 14 sati.