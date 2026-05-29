Zagreb je postao velika pozornica: Počelo jubilarno 30. izdanje Cest is d'Best festivala

Zagreb je na četiri dana ponovno postao najšarenija pozornica na otvorenom. Započelo je jubilarno, trideseto izdanje Međunarodnog uličnog festivala Cest is d’Best, koje će do 31. svibnja gradske trgove i ulice ispuniti nastupima stotina umjetnika iz petnaestak zemalja. Glazbenici, performeri, akrobati i mađioničari preuzeli su središte grada, a besplatan program za sve generacije čini ovaj festival nezaobilaznim dijelom zagrebačkog kulturnog identiteta.

Spektakl iznad Jelačić placa: Hod po žici nakon više od sto godina

Jedan od trenutaka koji će obilježiti ovogodišnje izdanje jest vizualno zapanjujući hod po žici iznad Trga bana Jelačića. Prvi put nakon više od stotinu godina, publika ima priliku svjedočiti ovom prizoru iznad samog srca grada. Kako je najavio direktor festivala Zlatan Jaganjac, performerica Antonija Gašparov hodat će po žici dugoj devedeset metara na visini od tridesetak metara, otprilike iznad Manduševca. Ovaj jedinstveni spoj povijesne jezgre i discipline koja zahtijeva vrhunsku vještinu održat će se više puta. Nakon prvog nastupa u četvrtak, sljedeće prilike su u subotu, 30. svibnja, točno u podne te na sam Dan grada Zagreba, u nedjelju, 31. svibnja, u večernjem terminu.

Od sivila do simbola grada: Tri desetljeća ulične umjetnosti

Jubilarno trideseto izdanje prilika je i za podsjetnik na bogatu povijest najstarijeg hrvatskog festivala ulične umjetnosti. Osnovali su ga 1997. godine i sami ulični umjetnici, Miran Hadži Veljković Hadži i Zlatko Petrović Pajo iz grupe Kraljevi ulice. Kako se prisjeća direktor Jaganjac, festival je pokrenut u vrijeme kada je u gradu još vladalo sivilo, s ciljem unosa vedrine i dobrog ritma. "Ljudi su to odmah prepoznali i prihvatili", istaknuo je. Prvo izdanje trajalo je jedan dan na Cvjetnom trgu, a danas se Cest is d'Best proteže na sedam lokacija i traje četiri dana. Festival se nije prekidao ni u najtežim vremenima, čime je pokazao svoju otpornost i važnost za održavanje pozitivne energije u gradu.

Što nas čeka do kraja tjedna? Vodič kroz festivalski program po danima

Nakon spektakularnog otvorenja u četvrtak uz nastup Kraljeva ulice i prvog hoda po žici, festival se nastavlja punim tempom. Evo što ne smijete propustiti do kraja tjedna:

Petak, 29. svibnja

Petak je idealan dan za uranjanje u festivalsku atmosferu. Prošećite središtem grada i dopustite da vas iznenade ulični svirači i performeri. Cvjetni trg, Bogovićeva i Gajeva ulica pulsiraju u ritmu izvođača poput talijanske fanfare Bandakadabra, Swing Wingsa, Marka Kutlića ili dua Ajngemahtec, koji će izvesti omaž starim majstorima zagrebačke šansone. Na Zrinjevcu se možete opustiti u obiteljskoj atmosferi uz likovne i cirkuske radionice, dok Trg bana Jelačića ugošćuje vrhunske performere poput Una Coppia Scoppiata, Circus Dreams i A Whole Trip.

Subota, 30. svibnja

Subotnje jutro donosi jedan od vrhunaca festivala: Točno u podne ne propustite ponovni hod po žici performerice Antonije Gašparov iznad Trga bana Jelačića. Park Zrinjevac bit će središte kreativnosti jer se tamo održava tradicionalna Pastelizacija pločnika, koja sivi asfalt pretvara u šarenu galeriju. Tijekom dana, park je ispunjen radionicama za sve uzraste, od oslikavanja lica do žongliranja. Večer na Zrinjevcu rezervirana je za ples – očekuje vas salsa, rockabilly i swing večer uz bend River Sharks.

Nedjelja, 31. svibnja – Završnica na Dan Grada Zagreba

Posljednji dan festivala donosi veliku završnicu koja se poklapa s Danom Grada Zagreba. U večernjem terminu, publika će imati posljednju priliku vidjeti spektakularan hod po žici u 19.15 iznad Trga bana Jelačića. Na Cvjetnom trgu i okolnim ulicama ugođaj će zaokružiti portretiranje u stilu pariškog Montmartrea. Festival će se plesno zatvoriti na Zrinjevcu uz bachata plesnjak. Iskoristite nedjelju za uživanje u posljednjim nastupima, radionicama i jedinstvenoj atmosferi koju Cest is d'Best donosi u grad.

Postanite i vi dio festivala: Radionice i interaktivni program

Cest is d’Best nikada nije bio festival koji se samo pasivno promatra. Njegova vrijednost leži u interakciji i mogućnosti da svatko postane sudionik. Cirkuske radionice otvorene su za sve starije od pet godina, uz osigurane rekvizite. Likovne radionice posvećene su i Danu grada Zagreba, a žive statue poput Hermione Granger su tu za fotografiranje. Festival ima i humanitarnu notu kroz akciju "Plutov piknik" za udomljavanje pasa, a tu su i zabavna natjecanja poput "Usporke", najsporije vožnje biciklom. Upravo ta participativna dimenzija čini Cest is d'Best događajem koji mijenja ritam grada, usporava prolaznike i potiče ih da javni prostor dožive kao mjesto igre, susreta i zajedničke kreativnosti.

Završnica festivala u nedjelju, 31. svibnja, poklapa se s Danom Grada Zagreba, što jubilarnom izdanju daje poseban simbolički značaj. Program će biti jednako bogat, a ulice će biti ispunjene do posljednjeg trenutka, povezujući proslavu umjetnosti s danom posvećenim gradu domaćinu ovog jedinstvenog događaja. Cest is d’Best nije samo niz predstava, već podsjetnik na to kako kultura može živjeti na ulici, dostupna svima. Zato, kako poručuju organizatori, dođite na veliku i veselu pozornicu, jer i vi ste dio festivala.