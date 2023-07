Kroz pakao do uloge: Ove zvijezde prošle su kroz drastične transformacije

Glumački posao nije lagan, a često ne razmišljamo kroz što sve prolaze glumci kada stignu s gotovim filmom na premijeru. Na kraju jedino vidimo crveni tepih, glamurozne toalete i obožavatelje. No glumci moraju puno raditi i često se jako dugo pripremaju za uloge; od vještina koje moraju svladati do psihološkog uranjanja u lik. No za neke uloge potrebne su i potpune fizičke transformacije i mnoge glumice i glumci su ih prošli na vrlo ekstreman način.

Fizička transformacija Cilliana Murphyja za ulogu znanstvenika Oppenheimera bila je nevjerojatno ekstremna i morao je puno smršavjeti. Oppenheimer je bio izuzetno mršav i živio je na martiniju i cigaretama. Christian Bale također je za ulogu u filmu 'The Machinist' izgubio trećinu svoje težine, a jeo je samo jabuke, pio kavu i neprestano pušio. No neki glumci su se morali puno udebljati za ulogu što se možda čini kao lakša opcija, ali teško je dobiti puno kilograma u kratko vrijeme i opet ih izgubiti. Koliko su bile ekstremne transformacije i što su sve glumice i glumci morali učiniti pročitaj u nastavku.

