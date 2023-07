Kroz pakao do uloge: Ove zvijezde prošle su kroz drastične transformacije

Glumački posao nije lagan, a često ne razmišljamo kroz što sve prolaze glumci kada stignu s gotovim filmom na premijeru. Na kraju jedino vidimo crveni tepih, glamurozne toalete i obožavatelje. No glumci moraju puno raditi i često se jako dugo pripremaju za uloge; od vještina koje moraju svladati do psihološkog uranjanja u lik. No za neke uloge potrebne su i potpune fizičke transformacije i mnoge glumice i glumci su ih prošli na vrlo ekstreman način.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

Fizička transformacija Cilliana Murphyja za ulogu znanstvenika Oppenheimera bila je nevjerojatno ekstremna i morao je puno smršavjeti. Oppenheimer je bio izuzetno mršav i živio je na martiniju i cigaretama. Christian Bale također je za ulogu u filmu 'The Machinist' izgubio trećinu svoje težine, a jeo je samo jabuke, pio kavu i neprestano pušio. No neki glumci su se morali puno udebljati za ulogu što se možda čini kao lakša opcija, ali teško je dobiti puno kilograma u kratko vrijeme i opet ih izgubiti. Koliko su bile ekstremne transformacije i što su sve glumice i glumci morali učiniti pročitaj u nastavku.

POGLEDAJ VIDEO: Nutricionist objasnio kako smršavjeti uz jela koja kuhaš za klince

Christian Bale izgubio je više od 28 kilograma u četiri mjeseca: jabuka, limenka tune i šalica crne kave dnevno

Ovo je bila jedna od najdrastičnijih transformacija u holivudskoj prošlosti. Christian Bale izgubio je trećinu svoje težine za ulogu u psihološkom trileru "The Machinist". U filmu je igrao lik koji je potpuno iscrpljen od nesanice, a sam glumac odlučio je izgubiti kilograme. Izvedba mu je donijela nominaciju za Oscara, za najboljeg glumca.

Smršavio je u samo četiri mjeseca, svoju uobičajenu prehranu zamijenio je s konzervom tune i crnom kavom. Također je puno pušio cigarete kako bi smanjio apetit. Unosio je manje od 200 kalorija dnevno, znatno ispod prosjeka od 2500 kalorija preporučenog za muškarce. Tijekom snimanja filma imao je 183 centimetra i samo 55 kilograma.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

No ovo nije jedina njegova ekstremna fizička transformacija, za ulogu Batmana u "Mračnom vitezu" udebljao se 45 kilograma. Također je za ulogu u filmu "Vice" u kojem je glumio 46. potpredsjednika SAD-a Dicka Cheneyja dobio 20 kilograma. No prije nekoliko godina je izjavio da mu je s godinama sve teže transformirati tijelo. "Sada sam postao malo dosadniji jer sam stariji i osjećam se kao da ću umrijeti ako nastavim raditi ono što sam radio u prošlosti. Dakle, radije ne bih umro", izjavio je za GQ.

Charlize Theron se udebljala 23 kilograma za ulogu trudnice s troje djece

Za ulogu u drami "Tully" iz 2018. lijepa glumica se udebljala 23 kilograma u samo tri mjeseca. Glumila je trudnicu s troje djece koja pati od postporođajne depresije. No iako može djelovati kako se lagano udebljati ipak nije baš jednostavno. Theron je rekla da su prva tri tjedna bila lagana, a kasnije je jedenje postao posao. "Prva tri tjedna se osjećate kao dijete u dućanu slatkiša i vrlo je zabavno uživati u obilnom doručku i popiti dva milkshakea. No onda prestaje zabava. Odjednom jedeš puno hrane i to je posao", objasnila je Theron za People.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

No kasnije se osjećala jako loše zbog puno dobivenih kilograma. "Bila sam jako teška, doslovno i figurativno. Moja duša je stvarno bila teška i nisam se osjećala zdravo, nisam mogla spavati i bila sam letargična", dalje je rekla. Kasnije joj je bilo teško izgubiti kilograme i trebalo joj je godinu i pol da ih izgubi.

Cillian Murphy u pripremama za ulogu Oppenheimera jeo je badem dnevno

Posljednju veliku fizičku transformaciju na filmu učinio je upravo Cillian Murphy za ulogu u filmu "Oppenheimer". U ovoj drami 47-godišnji glumac igra znanstvenika J. Roberta Oppenheimera koji je tijekom Drugog svjetskog rata razvio atomsku bombu. Poznato je da je znanstvenik Oppenheimer živio na martiniju i cigaretama i vrlo rijetko jeo. Murphy je odlučio biti vrlo mršav poput njega te je jeo badem dnevno.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

"Imao sam ludu energiju i prešao sam granicu i niams se više brinuo o hrani ili bilo čemu. Bilo je to posebno stanje, ali je bilo dobro jer je sama karakteri bio takav. Nikada nije jeo", izjavio je Murphy za The Guardian. Gubitak težine trajao je šest mjeseci prije snimanja filma, ali glumac nije htio otkriti koliko kilograma je smršavio niti koliko je težio tijekom snimanja filma.

Matthew McConaughey se debljao i drastično gubio kilograme za različite uloge

Matthew McConaughey je još od glumaca koji je više puta šokirao svojim transformacijama. Godine 2013. završio je snimanje filma "Magic Mike" i bio je sav mišićav zbog uloge, ali je onda izgubio sve mišiće i puno kilograma za snimanje filma "Dallas Buyers Club". Glumio je osobu koja je oboljela od AIDS-a. Kako bi bolje izgradio lik izgubio je 18 kilograma u pet mjeseci i bio je težak samo 61 kilogram. Jeo je dnevno samo 500 kalorija; za doručak bjelanjak, za ručak i večeru samo malo ribe i povrća.

Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe. Tekst se nastavlja ispod oglasa Budi najbolja verzija sebe.

No nekoliko godina kanije, točnije 2017. godine je krenuo u potpuno suprotnom smjeru. Imao je 48 godina i debljao se za ulogu biznismena Kennyja Wellsa koji je tražio zlato u Indoneziji. Udebljao se više od 20 kilograma tijekom šest mjeseci. U tom periodu je jeo što god je poželio - pizze, cheeseburgeri i pivo. Također je prestao vježbati, a sve je iskoristio kako bi se bolje upoznao sa svim vrstama restorana brze hrane. No ni njemu, kao ni Theron, nije bilo lako skinuti kilograme i trebao je proći dulji period.

Chris Pratt je morao izgubiti kilograme, ali i puno vježbati

Zvijezda filma "Čuvari galaksije" imao je posebno iskustvo - izgubio je 30 kilograma, ali je jeo 4000 kalorija dnevno. Za ulogu u ovom filmu trebao je imati vitko, ali isklesano tijelo. Stoga je bio na strogoj dijeti i pridržavao se točnog plana vježbanja. Dizao je utege, trčao i plivao čak četiri sata dnevno. Također je unosio više od 4000 kalorija dnevno, ali je i dalje gubio na težini jer je konzumirao zdravu hranu. "Kada sam završio s radom na filmu filmom, moje tijelo nije bilo u stanju gladovanja. Nisam imao želju puno jesti i udebljati se", izjavio je kasnije glumac te je zadržao svoju figuru.