RZA ili Sir? Neobična imena koje su zvijezde dale svojoj djeci

Kad se rodi dijete nekog celebrity para, svijet zanima kako će se beba zvati. Neke 'face' taj detalj uspiju sakriti od javnosti jer žele zaštititi privatnost i dobrobit mališana, dok se u drugim slučajevima vrlo brzo sazna ime dugoočekivane bebe. A kad je već tako, zašto to dijete ne bi nosilo neko posebno, neobično ime? Čini se da tako razmišljaju mnoga slavna imena jer su svojoj djeci dali imena kojih se nikada ne bismo sjetili i koja na, moramo, priznati jako čude.

Javnost je, na primjer, ostala začuđena kad se doznalo da će se prva kći reality zvijezde Kim Kardashian zvati Nort. U kombinaciji s prezimenom slavnog oca Westa, to daje spoj North West. Poznata mama kasnije je dobila još troje djece – Saint, Chicaga i Psalma Westa. Kasnije je objasnila da im je kod Saint i Psalma inspiracija bila Biblija, a da su prvu djevojčicu nazvali North (Sjever) jer su htjeli istaknuti da im je to najviša točka koju su kao par (dotad) postignuli.

Popis neobičnih imena djece slavnih roditelja zapravo nema kraja. Čini se da mašta ne poznaje granice pa smo se jedva odlučili kojih deset nesvakidašnjih imena treba biti na popisu. U obzir smo uzeli i popularnost roditelja, a uz to ova su imena zaista jedinstvena.

Blue Ivy, Rumi i Sir

Slavni par Beyonce i Jay Z vjenčali su se 2008., a 2012. dobili su prvu kći neobičnog imena – Blue Ivy. Otkako je Beyonce godinu prije objavila trudnoću usred izvedbe pjesme 'Love on Top' na dodjeli MTV-ove nagrade u Los Angelesu, mnogi su pratili sve novosti oko njene trudnoće. Osim nesvakidašnjim imenom, Blue Ivy 'proslavila' se kao najmlađa osoba koja se našla na Billboardovoj ljestvici. Kad je imala samo dva dana, pojavila se u očevoj pjesmi 'Glory' koja je stekla popularnost. Pet godina nakon, u lipnju 2017. godine, Beyonce je rodila blizance – djevojčicu Rumi i dječaka Sira. Imena blizanaca objavili su tek u srpnju. Kako su Beyonce i Jay Z kasnije potvrdili, Rumi je ime dobila po perzijsko-islamskom pjesniku Rumiju, a Sir se tako zove jer je na svijet došao ''kao gospodin''.

Riot Rose i RZA

Tijekom obje trudnoće 35-godišnja Rihanna često je bila pod povećalom javnosti, ponajviše zato što se pojavljivala u oufitima koje inače ne viđamo kod trudnica. Nije skrivala trudnički trbuščić – upravo suprotno, no poprilično je dugo skrivala ime svog drugog djeteta, sina Riot Rosea Mayersa koji je rođen u kolovozu ove godine.

Portal People tek je ovih dana saznao ime druge bebe, a ubrzo su počela špekulacije zašto baš to ime. Jedna od teorija jest da su Rihanna i A$AP Rocky sina nazvali Riot Rose jer su htjeli nastaviti obiteljski niz imena koja počinje s 'R'. Dvomjesečni Riot ima petnaest mjeseci starijeg brata koji se zove RZA Athelston što je svakako neobičan odabir.

Cosmo

Prvo zajedničko dijete glumice Scarlet Johansson i voditelja Colina Josta nosi baš neobično ime. Dječaka su nazvali Cosmo. Rođen je 2021., godinu nakon što se par vjenčao u uskom krugu uzvanika. Kako je objasnila, to ime joj se činilo šarmantno i kao pravo osvježenje. Svidjelo se njihovim prijateljima, no ne i svekrvi kojoj je trebalo vremena da prihvati upravo to ime. Uz Cosma, Scarlett ima devetogodišnju kći Rose Dorothy koja je dobila u braku s Romainom Dauriacom.

Kal-El

Pravo ime Supermana je Kal-El – znaju to svi zaljubljenici u superjunake. No to ime nosi i sedamnaestogodišnji sin glumca Nicolasa Cagea. Kal-El rođen je 2005. dok je Cage bio u braku s trećom suprugom, Aliceom Kim. Bili su zajedno 12 godina, a onda je 2016. svatko otišao svojim putem. Zašto baš Kal-El? Pa svojevremeno je Cage bio izabran za glumca u filmu 'Superman' Tima Burtona, no angažman je otkazan. Ipak, Kal-Elovo je ime ostalo jedinstveno.

Lyra Antarctica i Jupiter

Kći pjevača Eda Sheerana definitivno se ističe svojim imenom. Djevojčica rođena u kolovozu 2020. godine zove se Lyra Antarctica, a pjevač ju je dobio s konzultanticom i odvjetnicom Cherry Seaborn. S obzirom na to da mu i supruga nosi rijetko ime, isto su htjeli učiniti i u slučaju kćeri. Samo smo joj htjeli dati ime koje je jedinstveno, tako da ona bude jedina [s tim imenom]'', kazao je Sheeran. Niz neobičnih imena u obitelji Seaborn Sheeran nastavio se 2022. rođenjem dječaka Jupitera.

Raddix

Trogodišnja kći glumice Cameron Diaz i glazbenika Benjija Maddena ''najbolja im je stvar koja im se ikada dogodila''. Vjenčali su u siječnju 2015., a već su sljedeće godine rekli da su spremni proširiti obitelj. Ipak, djevojčicu po imenu Raddix dobili su tek 2020. Čini se da su je dugo priželjkivali pa to zahtijeva i nesvakidašnje ime. Par ne skriva sreću roditeljskom ulogom i gledanjem djevojčice kako raste i mijenja se, no nastoje je držati podalje od očiju javnosti. Jedino što je poznato jest da, po uzoru na oca, pokazuje interes za glazbu, piše People.

Pilot Inspektor

U kategoriji nadasve neobičnih imena nagradu bismo vjerojatno uručili glumcu Jasonu Leeau. Svom je dječaku – rođenom 2005. – dao ime Pilot Inspektor. Da, s 'k'. Za Entertainment Weekly kasnije je rekao da je inspiraciju pronašao u pjesmi indie rock benda Grandaddy. "Uvodna pjesma, 'He's Simple, He's Dumb, He's the Pilot', potpuno me je oduševila kad sam je prvi put čuo. Na temelju te pjesme moja je supruga Beth smislila ime Pilot za našeg sina." I to je, doista, dobar razlog za to ime'', kazao je Lee svojevremeno. Uz Pilota, ima još dvoje djece – kći Casper i sina Sonnyja, no s drugom suprugom Ceren Alkac s kojom se oženio 2008. godine.

Esmeralda Amada

Ovakvo ime nije neobično čuti u španjolskim sapunicama, no jesi li znala da se tako zove (i) devetogodišnja kći glumca Ryana Goslinga. Djevojčicu je glumac dobio sa suprugom – također glumicom – Evom Mendes, a vijest o trudnoći par je dugo držao tajnosti. Ipak, blizak izvor je tada za People rekao da je beba slavnim roditeljima bila ljubav na prvi pogled i da ''nikada nisu bili sretniji'' uživajući u posebnom, zajedničkom vremenu. Moramo priznati da joj je i ime posebno.

Moroccan

Slavna Mariah Carey 2011. godine trudnoću nije skrivala. Nakon rođenja blizanaca pet dana nismo znali kako se djeca zovu, a onda je sve iznenadilo to što je sina nazvala Moroccan (Marokanac). Navodno su mu Carey i njen sad bivši suprug Nick Cannon ime dali po penthouseu u kojemu je Nick zaprosio Mariah. Sve je bilo uređeno u marokanskom stilu i otuda navodno inspiracija za ovo neobično ime. Druga se djevojčica zove Monroe.

Mirabella Bunny

Zanimljivu priču o svom imenu može ispričati i 12-godišnja kći kanadskog glazbenika Bryana Adamsa. Djevojčica nosi ime Mirabella Bunny, a 63-godišnji roker svojevremeno je objasnio da se djevojčica tako zove ''jer je poput nekog zečića došla na Veliki petak''. I eto ti inspiracije!