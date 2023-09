Jabuka ne pada daleko od stabla: Zvijezde koje su filmovima glumile uz svoju djecu

Kaže se da jabuka ne pada daleko od stabla stoga nas i ne čudi da su brojne današnje mlade zvijezde od svojih slavnih roditelja naslijedila i glumačke talente. Naime, u Hollywoodu nije nikakva rijetkost vidjeti mlade glumce koji kreću stopama svojih roditelja koji već imaju uspješnu karijeru u svijetu šoubiznisa.

Djeca poznatih osoba oduvijek su privlačila veliku pažnju javnosti i uistinu je dražesno vidjeti naše omiljene zvijezde u društvu s njihovim klincima. Ponekad se celebovi sa svojom djecom druže na crvenom tepihu, a ponekad dijele fotografije obiteljskih trenutaka na društvenim mrežama. No, neki od njih udružili su se i u 'biznisu' te su surađivali zajedno i na malim ekranima, a nerijetko su i u filmovima glumili članove obitelji pa i ne čudi da su posao odradili odlično.

Na filmskim setovima, osim što zajedno provode vrijeme, slavni glumci i njihova djeca puno toga mogu i naučiti jedni od drugih, a publika onda može uživati u sjajnim filmovima i serijama.

U nastavku smo izdvojile nekoliko simpatičnih glumačkih dvojaca slavnih roditelja i njihove djece koji su nas osvojili, kako u stvarnom životu, tako i na malim i velikim ekranima.

POGLEDAJ VIDEO: Prijateljice i kume koje su zajedno pokrenule posao

Andie MacDowell i Margaret Qualley

Mlada glumačka zvijezda u usponu, Margaret Qualley, od svoje je slavne mame osim ljepote naslijedila i talent za glumu pa su tako obje zajedno glumile u seriji 'Maid'. Serija prikazuje kompliciran, ali snažan odnos majke i kćeri, a Margaret je ispričala kako joj je raditi s mamom bio veliki san i jedno od najnadrealnijih iskustava u životu.

Kurt Russell i Kate Hudson

Iako Kurt Russell nije njezin biološki otac, glumica Kate Hudson partnera svoje majke Goldie Hawn oduvijek je smatrala svojim drugim tatom. Sa svojim je očuhom kao mala provodila jako puno vremena na filmskim setovima i zahvaljujući tome je i zavoljela filmove i glumu. Zajedno su glumili u filmu 'Deepwater Horizon'.

Meryl Streep i Mamie Gummer

Malo je onih sretnika koji mogu reći da su imali priliku raditi uz Meryl Streep, a kamoli je imati za majku. Mamie Gummer dobila je oboje. Majka i kćer zajedno su glumile u filmu 'Heartburn' kada je Mamie još bile dijete, a glumačku suradnju ponovile su i u mjuziklu 'Rock kraljica'.

Blythe Danner i Gwyneth Paltrow

Slavne majka i kći, Blythe Danner i Gwyneth Paltrow, udružile su svoje glumačke snage 2003. godine u biografskom filmu 'Sylvia' gdje je Gwyneth utjelovila spisateljicu Sylviu Plath, a Blythe je glumila njezinu majku, Aureliu Plath.

Susan Sarandon i Eva Amurri

U filmu 'The Banger Sisters', u kojem glavnu ulogu tumači Susan Sarandon, ulogu njezine kćeri dobila je Eva Amurri, koja je njezina kći i u stvarnom životu. No, ovo nije bio prvi put da su se majka i kćer zajedno pojavile na malim ekranima. Nedugo prije toga, obje su se pojavile u seriji 'Prijatelji' kao fiktivne glumice u sapunici 'Days of Our Lives'.

Jerry i Ben Stiller

I Jerry i Ben dobro su poznati komičari u filmskoj industriji, a obojica su iskoristili svoje glumačke vještine i sjajan smisao za humor u filmovima kao što su 'Zoolander' i ' The Heartbreak Kid'.

Will i Jaden Smith

Odnos oca i sina u legendarnom filmu 'The Pursuit of Happiness' oduševio je brojne gledatelje, a utjelovili su ih otac i sin u stvarnom životu, Will i Jaden Smith. Godinama kasnije, talentirani glumački dvojac ponovno je udružio svoje snage u filmu 'After Earth'. Jaden je rekao da mu je raditi s ocem bilo teško, ali zabavno.

Bruce i Rumer Willis

Glumica Rumer Willis imala je sreću glumiti uz oba roditelja. Sa svojim tatom, akcijskim junakom Bruce Willisom, pojavila se u brojnim filmovima kao što je 'Hostage', a glumila je i uz mamu Demi Moore u filmu 'Striptiz' iz 1996. godine.