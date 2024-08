6 filmskih naslova s prekrasnom Margot Robbie koje vrijedi pogledati

Popularna australska glumica Margot Robbie svoju bogatu filmsku karijeru započela je u serijama Neighbours i Pan Am, a preokret u karijeri donio joj je film Martina Scorseseija Vuk s Wall Streeta u kojem je glumila uz Leonarda DiCaprija. Uz to, utjelovila je i Harley Quinn u DC filmovima.

Glumica, koja je nedavno proslavila svoj 34. rođendan, rođena je i odrasla u australskoj državi Queensland, a sa 17 godina se preselila u Melbourne kako bi započela glumačku karijeru. Sa suprugom, britanskim producentom Tomom Ackerleyjem, danas živi u Kaliforniji, a javnost je nedavno doznala i da slavni par očekuje svoje prvo dijete.

Filmovi Margot Robbie

Margot Robbie je već dva puta bila nominirana za Oscara, a od 2022. godine se ubraja među najplaćanije glumice u Hollywoodu. Ono što je čini posebnom je njezina sposobnost da se prilagodi različitim likovima, od lude superjunakinje do femme fatale, a ulogom u fantastičnoj komediji Barbie iz 2023. potvrdila je svoj status jedne od najboljih glumica današnjice.

U nastavku smo izdvojili neke od najboljih filmova talentirane Margot Robbie koje svakako vrijedi pogledati.

Vuk s Wall Streeta (The Wolf of Wall Street, 2013.)

Vuk s Wall Streeta je filmsko remek djelo legendarnog redatelja Martina Scorseseja iz 2013. godine, temeljeno na istinitoj priči. Film prati život intrigantnog burzovnog mešetara Jordana Belforta, od uspona na burzi i luksuznog života pa do pada povezanog s kriminalom i korupcijom. Iako je u ovoj drami Margot Robbie imala sporednu ulogu – glumila je Belfortovu ljubavnicu i kasnije ženu Naomi - mnogi smatraju kako je upravo ta uloga označila prekretnicu u njezinoj karijeri i lansirala je među holivudske zvijezde. Belforta je sjajno odglumio slavni Leonardo DiCaprio.

Ja, Tonya (I, Tonya, 2017.)

Ovim filmom glumica je dokazala da se odlično snalazi i u malo zahtjevnijim i kompleksnijim ulogama, poput Tonye Harding. Radnja prati život slavne klizačice Tonye koja je ostvarila brojne uspjehe na ledu, no njezina je karijera završila kada je priznala da je napala drugu uspješnu klizačicu, Nancy Kerrigan. Izvrstan performans Margot Robbie je donio nominaciju za Oscara u kategoriji najbolje glumice.

Marija Kraljica Škotske (Mary Queen of Scots, 2018.)

Ova biografska povijesna drama nastala je prema romanu Johna Guya, a u njoj britanska kazališna i filmska redateljica Josie Rourke donosi priču o životu engleske aristokracije u 16. stoljeću i borbi za prijestolje. Margot Robbie je utjelovila tadašnju kraljicu Engleske, Elizabetu I., a njezinu suparnicu Mariju Stuart glumila je sjajna Saoirse Ronan. Film je imao podijeljene kritike, no mnogi su hvalili glumu australske glumice, kao i sjajnu kostimografiju.

Babylon (2022.)

Radnja ovog filma odvija se u Los Angelesu 1920-ih godina, u vrijeme ranog Hollywooda, a prati uspone i padove, ambicije i ekscese tadašnjih glumačkih zvijezda i velikana filmske industrije. Uz Margot Robbie, koja tumači glumicu u usponu Nellie LaRoy, u filmu glume i Brad Pitt, Diego Calva, Toby Maguire i Olivia Wild.

Bilo jednom u Hollywoodu (Once Upon a Time in Hollywood, 2019.)

Film s Margot Robbie kojeg vrijedi spomenuti na ovoj listi je i Once Upon a Time in Hollywood odnosno Bilo jednom u Hollywoodu u kojem je slavni Tarantino uspio okupiti impresivnu listu holivudskih zvijezda. Naime, osim Margot Robbie, u filmu glume i Brad Pitt te Leonardo DiCaprio. Radnja se odvija tijekom šezdesetih godina prošlog stoljeća, tijekom zlatnog doba Hollyowooda, a Margot glumi Sharon Tate, glumicu čija smrt je obilježila kraj jednog perioda. Film je dobio sjajne kritike pa ga svakako vrijedi pogledati.

Barbie (2023.)

I za kraj, vjerojatno najpopularniji film Margot Robbie – Barbie. U ovom neobičnom filmu redateljice Grete Gerwig Robbie je utjelovila kultnu Matelovu lutku koja živi u Barbielandu i misli da je svijet savršen sve dok jednog dana ne doživi krizu te počne preispitivati svoje postojanje. Uz Margot Robbie, glumačku ekipu čine i Ryan Gosling, America Ferrera, Will Farrell i mnogi drugi.