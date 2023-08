Što prvo vidiš na slici? Ova optička iluzija otkriva kakva si u ljubavnoj vezi

Na prvi pogled na slici ispod 'običan' je zagrljaj muškarca i žene. Ništa čudno, zar ne? Iako se tako naoko ne čini, ova slika može ti otkriti kakva si u vezama. Radi se o umjetničkom djelu francuske umjetnice Sonie Lewitske iz davne 1928. godine.

Gotovo stoljeće nakon, Internet ju je 'iskopao', a oni koji je pogledaju podijeljeni su oko toga što prvo vide. Moguće je da prvo ugledaš ženu ili možda muškarca? To što prvo ugledaš na slici otkriva ti kakva si u romantičnim odnosima, što priželjkuješ, ali i kakva si s ljudima. Iznenađujuće koliko toga jedno umjetničko djelo – u ovom slučaju optička iluzija – može reći o našoj osobnosti.

Pogledaj sliku i u nastavku zaviri u svoj karakter!

Ako si prvo ugledala muškarca...

Na ovoj iluziji prvo si primijetila muškarčevo lice? To bi moglo značiti da žudiš za ljubavnom vezom. Ako si u braku, a na iluziji vidiš muškarca to pokazuje da si zabrinuta za svog partnera. Pokažeš li ovu iluziju svom partneru, a on prvo ugleda muškarčevo lice, to da naslutiti da on ima problema s komunikacijom i izražavanjem osjećaja.

Ako si prvo ugledala ženu…

Žene koje na ovoj iluziji prvo ugledaju žensko lice imaju život pod kontrolom, pune su elena i optimizma. Vole svoj život i uživaju u njemu. A ako i tvoj partner prvo ugleda žensko lice, to bi moglo značiti da vam u vezi sve cvjeta te da je on otvoren. Cijeni iskrenost i poštuje te što je temelj dobre veze. Isto bi mu trebala i uzvratiti.