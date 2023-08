Teen zvijezde nekad i sad: Kako danas izgledaju glumice iz kultnih serija?

50-godišnja Christina mnogima se urezala u pamćenje kao zavodljiva, ali pomalo tupasta Kelly Bundy u hit seriji "Bračne vode". U toj se megapopularnoj seriji zadržala čak 260 epizoda, odnosno jedanaest sezona snimljenih u razdoblju od 1987. do 1997. godine. Kad je riječ o njezinoj sadašnjoj karijeri, Christina Applegate imala je glavnu ulogu u ABC-jevoj humorističkoj seriji "Samantha Who?", a u posljednje vrijeme je najviše pamtimo iz crnohumorne serije "Dead to me". Glumica koja je pobijedila rak dojke, suočila se s još jednom teškom dijagnozom kada je 2020. saznala da boluje od multiple skleroze. Upravo zbog toga nedavno je najavila kako se oprašta od glume.