Vanilija ili čokolada? Evo što omiljeni okus sladoleda otkriva o tvojoj osobnosti

Znaš li nekoga tko ne voli sladoled? Mi ne! Sladoled je mnogima omiljena ljetna poslastica. Doduše, volimo ga tijekom cijele godine, čak i zimi, no obožavamo posegnuti za njim čim temperature pređu 25 stupnjeva. Svatko ima omiljeni okus sladoleda – neki preferiraju voćne opcije, dok drugima sladoled nije sladoled ako nije od čokolade. Ili lješnjaka i vanilije.

Pazi sad ovo – tvoj omiljeni okus sladoleda mogao bi ti otkriti skrivenu crtu ličnosti. Osobnost se sastoji od niza karakteristika, no obično je jedna dominantna. Možda možeš odrediti koja je to u tvom slučaju. Introvertirana si, srdačna ili pak svadljiva? Ako nisi sigurna što u tebi prevladava, to bi ti mogao otkriti omiljeni okus sladoleda.

Do tog je otkrića došao neurolog dr. Alan Hirsch koji redovito provodi standardizirane psihijatrijske testove. Neurolog tvrdi da je isti dio mozga odgovoran i za osobine ličnosti i za preferencije u pogledu hrane. Uz to, izgledno je da omiljeni okus sladoleda izaberemo u djetinjstvu te mu ostajemo vjerni cijeli život.

