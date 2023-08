Mogli bi biti brat i sestra: Ove zvijezde toliko sliče, kao da dijele iste gene

Svatko od nas negdje ima dvojnika ili barem osobu koja mu jako sliči, barem većina ljudi vjeruje da takvo nešto postoji. No opet je teško to zamisliti jer svatko od nas ima neke specifičnosti na licu ili posebnu kombinaciju gena koja nas ipak čini jedinstvenima. Ipak je svatko od nas osoba za sebe i upravo zbog toga je zanimljivo kada se uoči koliko su neki ljudi koji nisu genetski povezani slični.

Na primjer u svijetu slavnih (ipak se ne radi o tako velikom broji ljudi) postoje zvijezde koje izgledaju poput brata i sestre. I ne radi o stilu odijevanja ili frizuri nego imaju slične crte lice. Kao da se radi o istim genima, jer osim talenta za umjetnost imaju i slična lica. A tko izgleda poput brata i sestre, možeš pogledati u nastavku.

Natalia Dyer i Timothée Chalamet

Različite društvene skupine na internetu već dulje vrijeme raspravljaju o sličnosti između ovo dvoje glumaca. Natalia Dyer je najpoznatija je po ulozi Nancy Wheeler u znanstveno-fantastičnoj horor seriji "Stranger Things", dok je američko-francuski glumac Timothée Chalamet već dobio prestižne nagrade i nominacije i filmovima kao što su "Dina" i "Skrivena ljubav". Ljudi na webu govore da Timothée i Natalia izgledaju potpuno jednako, i iskreno, vrlo je teško to zanemariti. Brada, oči i izraz lica? Puno toga je slično.

Kate Beckinsale i Ryan Reynolds

Već godinama se spominje nevjerojatna sličnost između britanske glumice Kate Beckinsale i simpatičnog Kanađanina Ryana Reynoldsa. Čak su im često postavljali pitanja vezano za fizičku sličnost. "Čudno, zar ne? Mučilo me to jer Ryan nije ženskasti tip muškarca. On je veliki Kanađanin. I stvarno se vidim u njemu", izjavila je Kate Beckinsale 2019. godine u "The Tonight Show" Jimmyja Fallona. Sama je rekla da misli da je njezin blizanac, a Ryan je također potvrdio da su mnogi ljudi rekli da jako sliče.

Frances McDormand i Willem Dafoe

Oskarovka Frances McDormand i njezin kolega nevjerojatno sliče, ljudi često pomisle da su brat i sestre. No nikada se u javnosti nisu pojavili zajedno pa ne postoje zajedničke fotografije. No osim što su fizički vrlo slični, jako su cijenjeni u svom poslu. Dafoe je poznat po ulogama u filmovima kao što su "The Lighthouse", "Platoon", "Spider-Man" i drugi, a često glumi negativce. Dok je Frances McDormand najpoznatija po ulozi detektivke u filmu "Fargo" koji su režirali braća Coen, ali i po sjajnoj ulozi u filmu "Tri plakata izvan grada", a za obje uloge je dobila Oscara.

Jennifer Connelly i Daniel Day-Lewis

Glumci Jennifer Connelly i Daniel Day-Lewis su jako slični i to se može vidjeti čak i u različitim fazama njihovog života. Naravno, Daniel je muško i ima malo grublje lice i nos mu ide krivo (zbog udarca), ali radi se o vrlo sličnim licima, kao da imaju iste gene. Također su oboje vrlo uspješni u svom poslu i očito je da nose umjetničke gene. Daniela Daya-Lewisa gledatelji najviše pamte po ulogama u filmu "Posljednji Mohikanac", "Bande New Yorka","Doba nevinosti" i mnogi drugi, dok Connelly publika voli zbog blockbustera "Top Gun: Maverick", ali i drama "Genijalni um" i "Bilo jednom u Americi".

Miley Cyrus i Justin Bieber

Postoje slavni ljudi koji imaju neke sličnosti, no Miley Cyrus i Justin Bieber u nekim fazama svojih života izgledali su kao brat i sestra. Posebno kada je Miley imala kratku kosu. Naglašeni obrazi, pune usnice i slične brade, uz plavu kosu je ono što povezuje njihova lica. Uspješni glazbenici su bili vrlo svjesni svoje sličnosti pa mu je Miley čestitala sretan 22. rođendan sa zanimljivom fotografijom njihovih lica.

Julia Roberts i Steven Tyler

Ljubimica Amerike Julia Roberts i frontmen legendarnih Aerosmitha su jako slični, iako bi se to ne bi odmah reklo na prvu. No oboje imaju vrlo lijep i upečatljiv osmijeh, ali i vrlo bujnu kosu i smeđe oči. Kada bi ih netko pogledao, a da ne zna tko su, prvo bi pomislio da su brat i sestra.