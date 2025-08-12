Vraćaju se barrel jeans - znamo gdje već sada pronaći najbolje modele

Ove jeseni u prvi plan dolaze barrel jeans – traperice s bačvastim nogavicama koje lagano sužavaju gležnjeve, donoseći svježi retro štih u svakodnevni stil. Donosimo ideje kako ih nositi i stilizirati za svaki dan i posao, kao i pregled najljepših modela sezone

Novo godišnje doba je na vratima, a s obzirom da je jesen znači i niže temperature, vrijeme je da u naš ormar vratimo omiljene traperice. Nova sezona ne donosi samo svježe trendove, već nas podsjeća i na neke dobro poznate klasike koji nikada ne izlaze iz mode. Kada govorimo o trapericama, uz široke modele, već neko vrijeme u trendu su barrel jeans – traperice s karakterističnim bačvastim, odnosno lagano proširenim nogavicama koje sežu malo ispod gležnja. Ako je suditi prema društvenim mrežama i high street kolekcijama, upravo bi barrel jeans mogle bi biti jedan od najpopularnijih modela ove jeseni.

Ovaj model traperica savršeno se uklapa u jesensku garerobu jer spaja udobnost i šarm retro stila s modernim detaljima. Dolaze u raznim nijansama, od klasične tamno plave i krem tonova do toplih zemljanih nijansi poput kaki i smeđe.

Kako ih stilizirati?

Za svaki dan idealno je kombinirati barrel jeans s ležernim puloverima ili oversized košuljama te jednostavnim gležnjačama ili tenisicama. Dodaj malo decentnog nakita i torbicu za casual, ali dotjerani look. Ove traperice lako možeš uklopiti i u poslovni dress code ako ih spojiš s elegantnom košuljom ili finim pletivom te sakoom u neutralnim tonovima. Uz njih, idealno će izgledati klasične mokasinke ili gležnjače s lagano povišenom petom. Ovaj spoj daje chic i profesionalan izgled, a istovremeno pruža udobnost tijekom radnog dana.

Dobra vijest je da se barrel traperice već mogu pronaći u brojnim high street trgovinama i idealan su izbor ako planiraš osvježiti svoju jesensku garderobu. Za kraj, donosimo i najljepše modele koji će biti must-have komad ove jeseni.

H&M - 29,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 34,99 €

H&M - 29,99 €

H&M - 39,99 €

H&M - 34,99 €

COS - 89 €

COS - 89 €

COS - 89 €

COS - 89 €

Mango - 39,99 €

Mango - 22,99 €

Zara - 35,95 €

Zara - 35,95 €