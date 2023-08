Nekad i sad: Bili su omiljene dječje zvijezde, a onda odrasli u zgodne frajere

Među slavnim osobama jako je puno onih koji su se proslavili već u dječjoj dobi pa ih uglavnom i pamtimo kao simpatične zvijezde iz dječjih i teen filmova. No svi ti naši omiljeni glumci danas su odrasli, a mnogi od njih transformirali su se u prave frajere.

Uzmimo za primjer britanskog glumca Nicholasa Houlta koji se proslavio 2002. godine filmom 'About a Boy' u kojem je glumio uz Hugha Granta. Danas Nicholas ima 33 godine i izgleda uistinu sjajno.

Osim Nicholasa, tu su i brojni drugi glumci koji su karijeru započeli kao zvijezde u dječjim filmovima i serijama, a danas osvajaju javnost svojim izgledom i šarmom. U nastavku smo izdvojile neke od njih.

Nick Jonas

Prije nego se vjenčao s poznatom Indijkom, glumicom Priyankom Choprom, Nick Jonas je bio Disneyjeva zvijezda, a slavu je postigao i kao dio benda Jonas Brothers kojeg je osnovao sa svojom braćom, Joejem i Kevinom. Iz nestašnog kovrčavog dječaka pretvorio se u zgodnog frajera, a i danas se bavi glazbom.

Nicholas Hoult

33-godišnjem engleskom glumcu prekretnicu u karijeri donijela je uloga neobičnog dječaka u sjajnom filmu 'About a Boy' iz 2002. u kojem je glumio uz Hugha Granta i Toni Collette. Nicholas je tada imao 13 godina, a odrastao je u pravog šarmera te je i danas vrlo uspješni glumac. Gledali smo ga u 'X-Menima', 'Sudaru titana' i 'Tolkienu'. U vezi je s američkom manekenkom Bryanom Holly s kojom ima dvoje djece.

Will Poulter

Will Poulter još je jedan uspješni Britanac koji se smatra jednim od najtraženijih glumaca svoje generacije. Glumom se počeo baviti već u djetinjstvu, a prve zapaženije uloge donijeli su mu filmovi 'Rambow sin' i 'Kronike iz Narnije: Plovidba broda Zorogaza'. 30-godišnji Will ponovno je privukao pažnju javnosti kada je dobio ulogu glavnog negativca u Marvelovim 'Čuvarima galaksije', a mnogi su tada shvatili da je nekada omiljena dječja zvijezda odrasla u pravog frajera.

Joseph Gordon-Levitt

Amerčki glumac Joseph Gordon-Levitt danas je velika holivudska zvijezda, a glumio je u brojnim uspješnim filmovima kao što su '500 Days of Summer' te Nolanovi 'Inception' i 'The Dark Knight Rises'. No i Joseph je počeo glumiti već u djetinjstvu, a pamtimo ga kao simpatičnog dječaka iz humoristične serije 'Treći kamenčić od Sunca', kao i iz tinejdžerske romantične komedije ’10 razloga zašto te mrzim'.

Cole i Dylan Sprouse

Tko se sjeća nestašnih blizanaca Zacka i Codyja iz humoristične serije 'The Suite Life of Zack & Cody'? Braća Cole i Dylan Sprouse bili su velike Disneyjeve zvijezde, a danas imaju 31 godinu. Cole se još uvijek bavi glumom i gledali smo ga u seriji 'Riverdale', dok njegov brat Dylan rjeđe prihvaća uloge te se posvetio umjetnosti.

George Mackay

Ovaj talentirani 31-godišnji Britanac karijeru je započeo početkom 2000-ih kao dječji glumac u 'Petru Panu', a desetak godina kasnije dobio je glavnu ulogu u ratnoj drami 'Private Peaceful'. Nakon toga se pojavio u brojnim filmovima, a za svoje je glumačko umijeće dobio pohvale brojnih kritičara i danas je vrlo uspješni glumac. Zgodnog Georga mnogi pamte i iz filma 'Kapetan Fantastični' iz 2016. godine, u kojem je glumio uz Vigga Mortensena, a navodno je bio i jedan od glumaca koji su se razmatrali za ulogu u novom filmu o James Bondu.