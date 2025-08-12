Trend koji ćemo viđati posvuda: Crvene tenisice kao modni hit za jesen

Jesen 2025. bit će u znaku tenisica koje privlače pažnju – i to doslovno. Crvene tenisice, bilo u jarkoj Ferrari nijansi ili dubljoj bordo verziji, postale su omiljeni izbor it-djevojaka za kreiranje upečatljivih, ali effortless outfita. Od sportskih modela do high street varijanti, crvene tenisice već su se istaknule kao najpoželjniji modni dodatak za nadolazeću sezonu

Ako tražiš jednostavan način kako podići i najjednostavniju kombinaciju, crvene tenisice su savršen izbor. Bilo da se radi o nijansi jarko crvene koja odmah privlači pažnju ili o tamnijem burgundy tonu, ovaj trend donosi savršeni spoj sportskog štiha i trendi dizajna. Jesen 2025. bit će u znaku „statement“ tenisica koje bez puno truda postaju glavni adut svakog outfita.

Kako nositi crvene tenisice ove jeseni?

Crvene tenisice odlično funkcioniraju kao kontrast neutralnim komadima. Jedan od najelegantnijih načina za nošenje je uz široke traperice, jednostavan pamučni pulover i bež baloner – kombinacija koja izgleda chic, ali je zapravo vrlo opuštena. Za ležerne šetnje gradom, kombiniraj ih s crnim kompletom ili oversized sivim blejzerom i kratkim suknjama.

Ako voliš urbaniji stil, inspiriraj se street style ikonama i spoji crvene tenisice s traper suknjom, bijelom majicom i bomber jaknom. A za casual vikend kombinacije, odaberi jednostavne biciklističke tajice, oversized hoodie i naravno – crvene tenisice.

Crvene tenisice nisu samo prolazni trend

Iako je crvena trenutno veliki modni hit, ovakve tenisice imaju „it“ faktor koji neće nestati s prvom promjenom sezone. Nosive su tijekom cijele godine – jednako dobro će izgledati uz kratke hlače i top na godišnjem odmoru, kao i u prvim jesenskim danima kad poželiš slojevite kombinacije.

Gdje pronaći najpoželjnije modele?

Dobra vijest je da crvene tenisice možeš pronaći kod sportskih brendova poput Adidasa i Pume, ali i u high street ponudi – COS, Zara, H&M već sada nude zanimljive modele u jarkim i tamnijim crvenim tonovima. Za one koje žele nešto posebno, tu su i dizajnerske verzije od Dries Van Notena i sličnih brendova.

Bilo da biraš Ferrari crvenu, trešnjasto crvenu ili duboku bordo nijansu, ovaj trend je savršena prilika da osvježiš svoju garderobu s tenisicama koje ćeš moći nositi cijelu jesen.

Puma Speedcat OG - 110 €

H&M - 39,99 €

COS - 99 €

Zara - 29,95 €

Asics Tiger Runner II - 84,81 €

adidas Originals Handball Spezial - 109,95 €

adidas Originals SL72 OG - 100 €

adidas Originals Gazelle Indoor - 119,32 €

New Balance 574 - 119,32 €

Dries Van Noten - 450 €