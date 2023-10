Koji look im bolje stoji? Slavni Hrvati s bradom i bez nje

Jesu li muškarci zgodniji s bradom ili bez nje - pitanje je to koje uvijek izaziva raspravu među ženama, ali i muškarcima, a ako je vjerovati brojnim do sad provedenim istraživanjima, žene ipak preferiraju bradate muškarce. Oni su im atraktivniji i zrače muževnošću, a brada ih asocira na zrelost, mudrost i sposobnost, više nego glatko lice. No je li to slučaj i s poznatim Hrvatima?

Brojni slavni Hrvati koji godinama slove za jedne od najzgodnijih tijekom svojih pjevačkih, glumačkih i nogometnih karijera eksperimentirali su s različitim lookovima kada je brada u pitanju - neki su na početku karijere imali glatko lice, a tek kasnije pustili bradu, a neki mijenjaju look kako im dođe - no kakav look im najbolje stoji? U nastavku smo izdvojile zgodne poznate Hrvate, a u anketi te pitamo - jesu li zgodniji s bradom ili bez nje?

Slavko Sobin

Glumac Slavko Sobin proslavio se ulogama u brojnim domaćim serijama, od kojih je najpoznatija ona u "Crno-bijelom svijetu", a slovi i za jednog od najzgodnijih hrvatskih glumaca. Glumac često eksperimentira kada je njegov izgled u pitanju, a u posljednje ga vrijeme češće možemo vidjeti u bradatom izdanju, iako ju prije baš i nije nosio.

Matija Cvek

Matija Cvek pjevač je koji trenutno žari i pali hrvatskom glazbenom scenom, a proslavio se svojom pjesmom "Visine", koju je objavio još 2018. godine. Ovaj 30-godišnjak najpoznatiji je po svojoj dugoj bradi koja je postala njegov zaštitni znak, a pronašle smo njegove fotke iz mladosti kada još nije nosio bradu. Koji mu look bolje stoji?

Filip Juričić

Popis najzgodnijih hrvatskih glumaca nikada ne može proći bez Filipa Juričića, koji s ponosom nosi titulu miljenika žena. Srca publike osvojio je ulogama u mnogim poznatim domaćim serijama kao i sada u seriji 'San snova', a iako je u mladosti češće bio bez brade, danas je brada postala njegov zaštitni znak i izgleda bolje nego ikad.

Vedran Ćorluka

Bivši hrvatski nogometni reprezentativac i jedan od najzgodnijih hrvatskih nogometaša, Vedran Ćorluka, i dalje osvaja srca brojnih Hrvatica iako je njegovo srce već odavno osvojila pjevačica Franka Batelić. Ni on u mladosti nije nosio bradu, a iako smo ga na Svjetskom prvenstvu u prosincu također vidjeli u izdanju bez brade, ponekad ju ipak odluči malo pustiti. Koji mu look bolje stoji?

Goran Bogdan

Kazališni, televizijski i filmski glumac Goran Bogdan slovi za jednog od najpoželjnijih domaćih neženja, a osim svojim talentom, simpatije publike osvaja i svojim izgledom, koji također voli mijenjati, posebno kada je brada u pitanju. Nekad ne nosi bradu, nekad ju odluči pustiti, a u posljednjem pojavljivanju u javnosti imali smo ga priliku vidjeti s dugom bradom.

Mateo Kovačić

Još jedan hrvatski reprezentativac koji slovi za odličnog nogometaša, ali i za jednog od najzgodnijih hrvatskih nogometaša je i Mateo Kovačić. Kratka kosa, brada i predivan osmijeh neki su od njegovih fizičkih aduta po kojima ga prepoznajemo, no ni on nekada nije nosio bradu i preferirao je glatki izgled - što mu bolje stoji?

Janko Popović Volarić

Još jedan hrvatski glumac koji nosi titulu jednog od najzgodnijih Hrvata je i Janko Popović Volarić, 42-godišnjak kojeg smo nebrojeno puta gledali na malim ekranima, ali i u kazalištima. I on je u mladim danima preferirao look bez brade, no posljednjih ga godina najčešće možemo vidjeti s urednom bradom i nešto duljom kosom.

Luka Nižetić

Poznati hrvatski pjevač Luka Nižetić već godinama nosi look koji je postao njegov zaštitni znak - dulja kosa koju ponekad sveže u punđu i brada. To je potpuno različiti styling od onog kakvog je nosio u mladosti, kada je nosio kratku kosu i nije imao bradu, a mi se ne možemo odlučiti koji mu bolje stoji.

Goran Višnjić

Hrvatski glumac s britanskom adresom, Goran Višnjić, jedan je od rijetkih hrvatskih glumaca s uspješnom holivudskom karijerom, a proslavila ga je uloga doktora Luke Kovača u hit seriji "Hitna služba". Ovog crnokosog zavodnika pamtimo po duljoj kosi i glatkom licu, no posljednjih godina sve više nosi bradu koja mu također odlično stoji.

Joško Gvardiol

A kada govorimo o najzgodnijim bradatim Hrvatima, ne možemo ne spomenuti mladu nadu hrvatskog nogometa, Joška Gvardiola, koji se proslavio svojim nastupom na Svjetskom prvenstvu u Katru i osvojio srca mnogih djevojaka. Besprijekorno uređena crna brada njegov je zaštitni znak, uz crnu kosu i crne obrve, a na početku karijere imao je kratku kosu i gotovo nimalo brade. U kojem izdanju je zgodniji?