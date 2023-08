Slavne žene koje dokazuju da ljepota ne ovisi o konfekcijskom broju

O tjelesnoj težini slavnih osoba često se raspravlja u javnosti, a i brojne slavne dame se svakodnevno suočavaju s osudama i kritikama zbog svog izgleda i konfekcijskog broja koji nose. Skloni smo diviti se ljepoti slavnih i nekako uvijek mislimo da one nose najmanju moguću veličinu odjeće, no u stvarnosti to baš i nije tako.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Važno je istaknuti da su ljepota i veličina dva različita pojma. Zvučat će kao klišej, no svaka je žena, bila mršava ili pak punašnija, lijepa na svoj način. Od fizičkog izgleda i broja odjeće koji nosimo puno su važnije neke druge kvalitete, karizma i sama osobnost.

Baš kao i mi obične žene, i slavne dame imaju različita tijela i obline. Karizmatične žene koje zrače samopouzdanjem uvijek će biti lijepe, a to dokazuju i brojne slavne dame koje nose različite konfekcijske brojeve, od onih najmanjih pa do onih najvećih, no unatoč tome prave su ljepotice.

Tekst se nastavlja ispod oglasa

Istražile smo koje veličine odjeće nose naše omiljene zvijezde, a njihovi konfekcijski brojevi mogli bi te prilično iznenaditi. No, to samo dokazuje jednostavnu činjenicu da ljepota uistinu ne ovisi o tjelesnoj težini niti opsegu bokova.

POGLEDAJ VIDEO: Evo kako negativan samogovor utječe na dijete