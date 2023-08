Prirodne ljepotice: Ove slavne glumice rekle su 'ne' plastičnim operacijama

Od skupocjenih krema za lice pa do intenzivnih skincare tretmana, čini se da su ljudi danas spremni na sve kako bi izbrisali znakove starenja. Nažalost, živimo u vremenima u kojima su svi pretjerano opterećeni fizičkim izgledom pa su tako estetski tretmani i plastične operacije postali uobičajena stvar.

U želji da zadrže mladolik izgled, sve veći broj žena, posebice u svijetu slavnih, odlučuje otići 'pod nož'. Plastične operacije među zvijezdama su gotovo pravilo, a ne izuzetak pa je pravo osvježenje vidjeti da u moru botoksa, filera i raznih estetskih korekcija još uvijek postoje one dame koje su odlučile prigrliti svoje bore i ostarjeti na prirodan način.

One su samouvjereno prihvatile starost, a svoje godine s ponosom pokazuju. Svojim primjerom dokazuju da i žene u zreloj dobi mogu izgledati fantastično, čak i s borama i pokojom sijedom vlasti. Njihovo samopouzdanje i karizma prava su nam inspiracija, a u nastavku doznaj tko su prirodne ljepotice Hollywooda koje su rekle 'ne' plastičnim operacijama.

POGLEDAJ VIDEO: Što se sve treba nalaziti u kozmetičkoj torbici za osnovnu rutinu njege lica?

Eva Longoria

U ožujku ove godine američka glumica i zvijezda serije 'Kućanice', Eva Longoria, proslavila je svoj 48. rođendan. Unatoč tome što se bliži 50-ima, Eva izgleda zaista sjajno i ne boji se starenja i jedna je od onih zvijezda koje su odlučile prigrliti starenje.

'Starenje povezujem s mudrošću, iskustvom i zrelošću. Sve što se događa sa starenjem događa se i meni', otkrila je lijepa glumica u intervju za Prevention.

Sarah Jessica Parker

Glavna zvijezda popularne serije 'Seks i grad' još je jedna zagovornica prirodnog starenja, a s ponosom je pokazala i svoje sijede vlasi. Slavna je glumica priznala da joj je od ljepote i starenja puno važnije to kako se osjeća u svome tijelu.

'Ionako ne mogu učiniti puno po tom pitanju. Možda bih i mogla, ali ne želim', rekla je Sarah za Bustle na temu starenja.

Drew Barrymore

Na temu starenja raspravljalo se i u showu slavne glumice, 'The Drew Barrymore Show', a tom je prilikom Drew otkrila da se ne želi boriti protiv prirode.

'Odgajam dvije kćeri, a odrasli smo u industriji koja je opsjednuta mladošću, ali ja nikad nisam bila za to', komentirala je glumica i voditeljica te dodala kako je starenje sigurno i sjajno.

Salma Hayek

Meksičko-američka zvijezda Salma Hayek bliži se 60-ima, no unatoč tome i dalje se smatra jednom od najseksipilnijih žena na svijetu. Lijepa glumica je za InStyle priznala da se boji igala te istaknula i da ne vjeruje u botoks jer ne gleda kratkoročno na cijelu tu situaciju sa starenjem već je radije fokusirana na dugovječnost.

Kate Winslet

Britanska glumica i oskarovka Kate Winslet za The Telegraph je rekla da se nikada ne bi podvrgnula plastičnim operacijama:

'To je protiv mog morala, načina na koji su me roditelji odgojili i onoga što smatra prirodnom ljepotom', rekla je zvijezda Titanica.

Da misli ozbiljno dokazala je i kada je odbila prihvatiti promotivne postere za seriju 'Mare of Easttown' jer je smatrala da je na njima previše retuširana. Mladolikost i svježinu održava dajući prioritet dobrom snu i zdravlju.

Meryl Streep

Meryl Streep holivudska je legenda i jedna od najvećih glumica današnjice, a zanimljivo je da je to uspjela postati unatoč tome što nikad nije mijenjala svoj izgled niti se podvrgavala plastičnim operacijama.

U jednom intervjuu slavna glumica je otkrila kako, osim žena, i brojni muškarci iz šoubiznisa kreću tim putem te rekla:

'Jednostavno ne shvaćam. Morate prihvatiti starenje. Život je dragocjen i svaki dan je dar'.

Julia Roberts

Lijepa glumica širokog osmijeha priznala je da je jednom isprobala botoks, no to joj se iskustvo nije svidjelo.

'Žalosno je što živimo u takvom paničnom, dismorfičnom društvu u kojem žene čak ni sebi ne daju priliku da vide kako će izgledati kada ostare', rekla je dobitnica Oscara u razgovoru za Elle.

Angelina Jolie

Osim što je priznata glumica i velika humanitarka, Angelina Jolie poznata je i po svojoj jedinstvenoj ljepoti te se smatra jednom od najljepših žena na svijetu. Iako su postojale glasine da je primala botoks, u intervjuu za The Mail rekla je:

'Nisam ništa napravila i mislim da neću. Ali ako to nekoga čini sretnim, to je na njima. Nisam u tuđoj koži pa ne znam što nekome pomaže da se osjeća bolje. Ali ne planiram to učiniti.'