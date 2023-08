Slavne žene koje dokazuju da ljepota ne ovisi o konfekcijskom broju

O tjelesnoj težini slavnih osoba često se raspravlja u javnosti, a i brojne slavne dame se svakodnevno suočavaju s osudama i kritikama zbog svog izgleda i konfekcijskog broja koji nose. Skloni smo diviti se ljepoti slavnih i nekako uvijek mislimo da one nose najmanju moguću veličinu odjeće, no u stvarnosti to baš i nije tako.

Važno je istaknuti da su ljepota i veličina dva različita pojma. Zvučat će kao klišej, no svaka je žena, bila mršava ili pak punašnija, lijepa na svoj način. Od fizičkog izgleda i broja odjeće koji nosimo puno su važnije neke druge kvalitete, karizma i sama osobnost.

Baš kao i mi obične žene, i slavne dame imaju različita tijela i obline. Karizmatične žene koje zrače samopouzdanjem uvijek će biti lijepe, a to dokazuju i brojne slavne dame koje nose različite konfekcijske brojeve, od onih najmanjih pa do onih najvećih, no unatoč tome prave su ljepotice.

Istražile smo koje veličine odjeće nose naše omiljene zvijezde, a njihovi konfekcijski brojevi mogli bi te prilično iznenaditi. No, to samo dokazuje jednostavnu činjenicu da ljepota uistinu ne ovisi o tjelesnoj težini niti opsegu bokova.

Jennifer Lopez

Slavna pjevačica i danas se smatra jednom od najljepših žena na svijetu. J.Lo oduvijek je s ponosom isticala svoje obline, a iako su joj na početku karijere govorili da bi trebala smršavjeti želi li uspjeti, ostala je vjerna sebi i svima pokazala da ljepota ne ovisi o veličini koju netko nosi. Pjevačica nosi veličinu M, a visoka je 1,64 m.

Ashley Graham

Plus-size manekenka često se suočava s kritikama zbog svoje tjelesne težine, a mnogi je na društvenim osuđuju da promovira nezdravi izgled i pretilost. Međutim, Ashley se ne zamara s takvim negativnim komentarima te svoje obline s ponosom pokazuje. Nosi veličinu L, a visoka je 1,77 m.

Kate Winslet

Talentirana britanska glumica Kate Winslet još je jedna u nizu slavnih žena koje nisu mršavice, ali unatoč tome je prekrasna te zrači profinjenošću i samopouzdanjem. Zvijezda Titanica nosi veličinu M, a visoka je 1,69 m.

Melissa McCarthy

Glumicu Melissu McCarthy najviše pamtimo po ulozi vrckaste Sookie iz legendarne serije 'Gilmore Girls'. Glumica je oduvijek bila punašna, no nije dopustila da joj to bude prepreka u karijeri. Nosi veličinu XL, a visoka je 1,57 m.

Jennifer Lawrence

Iako su joj tek 33 godine, Jennifer Lawrence iza sebe ima uspješnu karijeru na kojoj bi joj mogle pozavidjeti i neke mnogo starije kolegice. Za svoje je uloge dobila brojne pohvale i prestižne nagrade, a osim što je talentirana, smatra se i jednom od najljepših holivudskih glumica. Jennifer nosi veličinu S, visoka je 1,75 m i izgleda uistinu fantastično.

Salma Hayek

Zbog svojih se oblina američko-meksička glumica Salma Hayek i danas smatra jednom od najseksipilnijih žena na svijetu. Visoka je samo 1,57 m, no radi svoje prirodne ljepote i besprijekorne figure i u šestom desetljeću života izgleda fantastično. Salma nosi veličinu M.

Keira Knightley

Jednima govore da su predebele, drugima pak da su premršave. Strogim kriterijima u svijetu šoubiznis scene teško je udovoljiti. Među slavnim damama koju su kritizirali da su pretjerano mršave našla se i poznata britanska glumica Keira Knightley. U jednom intervjuu glumica je priznala da se na početku svoje karijere suočavala s brojnim negativnim komentarima, a govorili su joj i da je anoreksična. Unatoč mršavosti, nama je Keira prekrasna, a danas nosi veličinu XS. Visoka je 1,70 m.