Val razvoda pogodio Hollywood: Evo koji su se slavni parovi odlučili razići ove godine

Živote bogatih i slavnih često prate brojne afere i skandali, a razvodi su u Hollywoodu posve uobičajena stvar. Međutim, čini se da su u 2023. razvodi postali još popularniji, a dokaz tome su i brojni zvjezdani parovi koji su se ove godine odlučili razići.

Jedan od najzgodnijih holivudskih parova, Sofia Vergara i Joe Manganiello, prije nekoliko su dana rastužili javnost objavivši da se razvode. O problemima u njihovom braku nagađalo se već neko vrijeme, a kada je lijepa glumica nedavno na Instagramu podijelila snimku s proslave svog 51. rođendana, mnogi su primijetili da nigdje nema njezinog supruga, što je dodatno potaknulo glasine o tome da par više nije zajedno.

No, Sofia i Joe nisu jedini. U posljednjih nekoliko tjedana Hollywood je pogođen 'valom razvoda', a vijesti o razvodima slavnih parova osvajaju naslovnice svjetskih tabloida. Prema statistikama, broj razvoda u SAD-u je u porastu, a razvod se sada čini jednako realnim kao i brak. I mnogi celebovi su to prihvatili.

Val razvoda u Hollywoodu

Ariana Grande i Dalton Gomez objavili su da se razvode nakon dvije godine braka, što je šokiralo njezine fanove, a 30-godišnja glazbenica kao glavni razlog za raspad braka navela je svoj prenatrpani raspored. S 27-godišnjim agentom za nekretnine u braku je od 2021. godine, a par se navodno rastao u prijateljskom ozračju.

Pop zvijezda, Ricky Martin i Jwan Yosef razvode se nakon šest godina braka, rekavši da i dalje planiraju zajedno odgajati svoju djecu. Početkom srpnja, i slavni pjevač i glumac Billy Porter objavio je da se razvodi od svog supruga, Adama Smitha, s kojim je bio u braku šest godina. Sofía Vergara i Joe Manganiello rastaju se nakon sedam godina braka, a izvor blizak paru kaže da su ih njihovi 'različiti stavovi' na kraju razdvojili.

Osim navedenih parova, od početka ove godine svjedočili smo i brojnim drugim slavnim razvodima. Slavni holivudski glumac i zvijezda serije 'Yellowstone', 68-godišnji Kevin Costner, i modna dizajnerica Christine Baumgartner razveli su se nakon 18 godina braka, u kojem su dobili troje djece. Prema pisanju stranih medija, par se razveo zbog nepomirljivih razlika.

Vijest o razvodu u ožujku su objavili i Reese Witherspoon i Jim Toth. Par je u braku bio 11 godina, a rekli su da su odluku o razvodu donijeli zajednički. Član britanskog benda Oasis, Noel Gallagher i Sara MacDonald odlučili su se rastati nakon 12 godina braka. I to su samo neki od mnogobrojnih holivudskih parova koji su ove godine odlučili okončati svoj brak.

Broj razvoda je u porastu

Prema mišljenju stručnjaka, ovaj 'val razvoda' među slavnima ustvari odražava širi društveni trend, a u prilog tome idu i statistički podaci koji pokazuju kako od 2021. godine broj razvoda naglo raste.

Ljudi se mijenjaju, a usponi i padovi su, baš kao i razvodi, dio života, bez obzira na to je li riječ o nama običnim smrtnicima ili Ariani Grande. Ove će vijesti možda rastužiti sve one beznadne romantičare, no možda je vrijeme da si svi napokon priznamo da ideja o jednoj velikoj ljubavi koju nam društvo pa i sustav desetljećima nameću naprosto više nije održiva niti ima veze sa stvarnošću.

Situacija je danas drugačija. Živimo dulje, u modernim vremenima i sve smo više skloni prihvaćati nekonvencionalnu dinamiku odnosa. Trend razvoda samo je podsjetnik da ljudi ponekad mogu prerasti jedni druge. Svatko ima pravo promijeniti se i krenuti dalje. To ne znači neuspjeh. Život ide dalje, a ljubav ponekad nije dovoljna, čak ni za bogate i slavne.