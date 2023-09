Drastičan rez: Ove slavne dame obrijale su kosu i - zablistale

Jedna od najplaćenijih manekenki, 26-godišnja Bella Hadid iznova je pokazala da može 'isfurati' svaki stajling i – svaku frizuru. Bella je zaštitno lice jesenske kolekcije Marca Jacobsa pod nazivom 'Heaven', a u sklopu nje pozirala je obrijane glave! Mnogi su se odmah upitali je li se Bella zaista odlučila za drastičnu promjenu frizure ili se radi o vješto iskorištenom photoshopu i drugim specijalnim efektima.

Čini se da se manekenka barem nakratko našla u drugoj dimenziji, u bliskom susretu s robotom, ali i kraj duge spinalne cijevi koja naoko izlazi iz njene kralježnice. Ovi impresivni futuristički kadrovi zapravo promoviraju kultne Kiki čizme s Jacobsovim potpisom, ali i ostatak kolekcije. I ne, kako se kasnije saznalo, manekenka se nije obrijala 'na nulu' nego su za sve zaslužni posebni efekti te tim stručnjaka koji je detaljno razradio svaki kadar.

I dok se Hadid barem zasada drži svog brineta stila, mnoge su slavne dame obrijale glave. Neke su svoju dugu kosu odrezale zbog uloga, dok su druge htjele vidjeti kako će im stajati imidž bez ili sa skroz malo kose.

Upravo zbog njihovih primjera više nije uvriježeno mišljenje da su žene ženstvene isključivo s dugom i bujnom kosom. Evo koje dame su tijekom godina dokazale da izgledaju sjajno s kosom ili bez nje te da obrijana glava nije ništa manje ženstvena.

POGLEDAJ VIDEO: Kako se zaštititi od melanoma?

Demi Moore

Iako je vjerna svojoj dugoj crnoj kosi, 60-godišnja glumica Demi Moore 1997. godine nakratko se oprostila od dugih pramenova. Učinila je to zbog uloge u ratnoj drami Ridleyja Scotta. Tada se odvažno obrijala, no prije nekoliko je godina kazala da je požalila tu odluku te da danas više to ne bi učinila. ''Ako uloga zahtijeva promjenu moje kose, mogu mi dati periku'', istaknula je Moore za People

Cara Delevigne

I manekenka Cara Delevigne se 2017. odvažila na veliku promjenu. Pojavila se obrijane plave kose i to je mnoge iznenadilo. Kasnije se doznalo da je to morala učiniti zbog uloge u filmu 'Life in a Year' u kojemu je utjelovila ženu oboljelu od raka. Zapravo, na potez drastičnoga skraćivanja nitko je nije tjerao nego je to bila isključivo njena želja. Cijeli ju je tim htio odvratiti od odluke da obrije kosu, no kako je Delevigne kasnije otkrila, sklona je raditi stvari kojih se u startu boji. Voli slušati sebe, a ne odluke drugih. ''Izazovi ispred mene ili pritisci sa strane – sve me to tjera da budeš živa i divlja i da slušam sebe'', poručia je Delevigne prije šest godina te dodala da će nastaviti testirati granice unutar mode jer je moda umjetnost.

Kate Hudson

U srpnju 2017. i Kate Hudson se pridružila listi slavnih dana obrijane kose. Prije toga gledali smo je kao plavušu duže kose, a onda su je fotoreporteri uhvatili u drastično promijenjenom izdanju. Iako se kasnije vratila nešto dužoj pixie frizuri, glumica je rekla da nije ni sanjala da će joj se obrijana glava toliko svidjeti te je svima sugerirala da isprobaju taj imidž. Izgleda da 'nula' i 'jedinica' zaista daju osjećaj slobode.

Kristen Stewart

Zbog uloge je obrijala glavu i glumica Kristen Stewart koja je u filmu 'Underwater' utjelovila inženjerku koja radi na podvodnoj naftnoj platformi. Obrijana glava pokazala joj se praktičnom, no glumica je tada priznala da se dugo navikavala na novi izgled, ali da joj je obrijana glava dala nevjerojatan osjećaj slobode. Iako se nakon toga više nije vraćala na potpunu 'nulu', glumica često bira undercut i kratke frizure.

Charlize Theron

Charlize Theron 2015. godine obrijala je glavu zbog uloge u proslavljenom filmu 'Mad Max: Fury Road'. Kako je kasnije otkriveno, mjesecima su snimali u pustinji pa je glumica shvatila da manje kose znači i manje brige. Za People je rekla da joj je bio oslobađajući trenutak kada se riješila svih preparata za kosu. I danas voli eksperimentirati s frizurama, a iako se nakon toga više nije nikad obrijala na nulu, često se vraća kratkoj kosi.

Natalie Portman

Hrabro se obrijati zbog uloge, no još je veća stvar kad to učiniš pred kamerama. Baš to je 2006. godine napravila glumica Natalie Portman. Scena iz filma 'V for Vendetta' u kojoj Portman odnosno njen lik Every brije glavu postala je legendarna te je snimljena u jednom kadru. Budući da nije smjela pogriješiti, Portman je kasnije otkrila da joj je to bilo stresno, no da se bila spremna predati ulozi. Zapravo, navodno je i prije te uloge razmišljala o brijanju glave, no onda je dobila dobar povod. Stoga uz pomoć tri kamere i jednog pokušaja učinili drastičnu transformaciju.

Jessie J

Pjevačica Jessie J još je 2013. glavu obrijala u dobrotvorne svrhe. Tim je činom donirala 500 tisuća funti britanskoj dobrotvornoj organizaciji kojima je cilj pomoći gladnima u svijetu. Iako je prvotno samo obrijala glavu za tu priliku, pjevačici se toliko svidjela da ju je nosila i narednih mjeseci. Priznala je da i 'nulerica' zahtijeva održavanje i šišanje svaka tri dana.

Halsey

Pjevačica najpoznatija po hitu 'Without Me' voli obrijanu frizuru te joj se često vraća. Tako se 2020. godine nekoliko puta obrijala na buzzcut, a kako je otkrila, to je učinila jer joj je dosadila duga kosa. Htjela je vidjeti kako izgleda njegovana duga kosa, a kada joj se to ostvarilo, odvažila se na obrijati glavu. Čini se da je pitanje vremena kad će to ponovno učiniti jer često 'luta' između različitih kraćih frizura.

Amber Rose

Ako netko zna kako je to obrijati glavu, onda je to model Amber Rose. 39-godišnjikinja je zaštitno lice mnogih kampanja,a od 18. se godine do danas vraćala blonde obrijanoj varijanti. Takva je frizura postala dio nje pa je ljudima bilo čudno vidjeti kad bi Rose na društvenim mrežama odjednom objavila fotografiju na kojoj se poigrava nešto dužom frizurom ili perikom. Iako se čini da se nakratko pozdravila s kultnom frizurom, moramo reći da joj obrijana glava baš super stoji.