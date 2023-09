Govorimo o mentalnom zdravlju: Slavne dame koje pate od anksioznog poremećaja

Ako patiš od anksioznosti ili tjeskobe možda ti se čini kako su svi drugi sretniji od tebe, a osobito oni slavni. Naime, zvijezde imaju sve, novac, izgled, zavidnu karijeru i bogat društveni život. Ipak, bolest ne pita, kako ona fizička, tako ni psihička. Svi mi, u bilo kojem trenutku i bez nekog jasnog i očitog razloga možemo postati anksiozni.

Simptomi anksioznog poremećaja ne zvuče nimalo zabavno: između ostalih tu su napadaji panike, socijalna fobija i opsesivno-kompulzivni poremećaj. Ako su prisutni svi navedeni simptomi i ako su intenzivni, to je dovoljno da se postavi dijagnoza anksioznog poremećaja.

Iako su nažalost u našoj kulturi psihički problemi još uvijek tabu, to se polako počinje mijenjati. Kako bi svojim iskustvom pomogle drugima koji se nalaze u istoj situaciji, ove slave dame odlučile su otvoriti dušu i progovoriti o tome što čine kad se osjećaju loše. Istina, njihovi su životi prilično različiti od života nas, običnih smrtnika, ali na kraju krajeva i celebovi su samo ljudi koji nisu imuni na nesreće, probleme i negativne emocije. Zato, možda vrijedi poslušati njihove savjete.

Kristen Stewart

Glumica koja se proslavila kao Bella iz vampirskih saga u svojim je mlađim danima patila od paničnih napadaja i bolova u trbuhu. Srećom, s vremenom su ovi simptomi bili sve rjeđi, no 33-godišnja glumica još uvijek brine oko toga. Za magazin Elle je izjavila:

"Nadam se kako će sada sve biti dobro, vjerujem da je život dobar i da ću biti ok, što god da se dogodilo. U trenucima kad je život siv, a ja se osjećam kao da mi je svega dosta i kao da ne mogu funkcionirati, ti su osjećaji samo trenutačni… Mislim da mi sreća dobro ide.“

Lady Gaga

Slavna glazbenica koja je postala živuća legenda zahvaljujući mega hitovima kao što su 'Poker Face' i 'Bad Romance' priznala je kako se cijeli svoj život bori sa psihičkim problemima, prije svega depresijom i tjeskobom. 37-godišnja Njujorčanka čak je pokrenula zakladu pod nazivom 'Born This Way' - kako bi pomogla svojim obožavateljima da se nose s vlastitim psihičkim problemima.

U govoru na Sveučilištu Yale 2015. godine progovorila je o tome kako je našla način za prevladavanje negativnih osjećaja:

"Počela sam govoriti 'ne'. Neću to. Ne želim to raditi. Neću se slikati, ne idem na taj događaj, ne stojim iza toga jer to nije ono za što se zalažem. I polako, ali sigurno, sjetila sam se tko sam.“

Emma Stone

Oskarovka Emma Stone koja se proslavila zapaženim ulogama u filmskim hitovima kao što su 'La La Land', 'Ta luda ljubav' i 'Cruella' otvorila je dušu i podijelila je svoje iskustvo sa psihičkim problemima koji su je mučili. Naime, 34-godišnja je glumica patila od anksioznosti, ali joj je u prevladavanju ove tegobe pomogla upravo gluma:

"Ima nešto u neposrednosti glume. Ne možete si priuštiti razmišljanje o milijunima drugih stvari. Morate razmišljati o zadatku koji je pred vama. Gluma me tjera da na neki način budem poput majstora zena“, izjavila je u razgovoru za Wall Street Journal.

Khloe Kardashian

Članica Kardashian klana poznata po svojoj fitnes transformaciji tijekom koje je skinula čak 20 kilograma i nabildala zavidne trbušnjake, o fitnesu je pričala kao o svojoj terapiji:

„Kunem se, teretana mi je toliko pomogla smanjiti stres. Pomogla mi je da se smirim. Kad sam nervozna i imam osjećaj da se svijet oko mene ruši, odem u teretanu. Tako se stvaraju endorfini i čovjek se osjeća dobro u svojoj koži. To me spasilo“, priznala je u razgovoru za Marie Claire.

Demi Lovato

Glumica, pjevačica i kantautorica najprije se proslavila svojim angažmanima na kanalu Disney, a danas je najpoznatija radi svoje glazbe i hitova kao što su 'Heart Attack' i 'Cool for the Summer.' 31-godišnja pjevačica se 2010. godine bila prijavila na rehabilitaciju te je naknadno progovorila o svojoj borbi sa zlouporabom droge, poremećajima prehrane, tjeskobom i depresijom.

„Mislim da što više ljudi budu govorili o onom što im se događa, o vlastitom iskustvu ili o onome što su naučili kroz edukacije, tim će više upravo to postajati ključno za komunikaciju i bolje razumijevanje psihičkih bolesti. Nedostaje suosjećanja spram osoba koje pate od psihičkih bolesti, ali je s druge strane puno osuđivanja. Jednom kad ljudi shvate da se mentalna bolest može dogoditi bilo kome - i da to nije ničija krivnja - tada mislim da će bolje razumjeti što mentalna bolest zapravo jest", rekla je za Huffington Post, 2015. godine.

Jennifer Lawrence

Otkako je postala zvijezda kao Katniss Everdeen u 'Igrama gladi', mlada je glumica, koja je u međuvremenu nagrađena i Oskarom, glumila u prilično velikom broju filmova. No, slava i stalni angažmani sa sobom su donijeli i određenu količinu stresa. U intervjuu za The New York Times bila je progovorila o tome kako se nosi s anksioznošću:

"Pronalazim određeni mir misleći o samoj sebi u javnosti kao o nekoj vrsti avatara. Vi tamo vani možete imati moj avatar. Ja mogu zadržati samu sebe. Priznajem da je propitkivanje sebe stresno, svakome bi bilo stresno. Stoga se moram pokušati osloboditi toga, pokušati biti svoja i usredotočiti se na važne stvari, poput skupljanja pseće kakice,“ našalila se Lawrence.

Adele

Nagrađivana pjevačica koja se proslavila zbog svog prekrasnog, jedinstvenog glasa te radi mega hitova kao što su 'Someone like you' i 'Hello', za časopis Rolling Stone izjavila je kako je imala anksiozne napadaje te bi čak povratila prije izlaska na pozornicu, ali je našla učinkovit način kako s time izaći na kraj:

"Jednostavno pomislim na to da zapravo nikad ništa nije pošlo po zlu. Također, kad sam nervozna, pokušavam se šaliti, to pali."