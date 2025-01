Kreativno opuštanje uz čašu vina? Evo gdje otići na Paint & Wine u Zagrebu

Ako ti je jedna od novogodišnjih odluka da se više družiš s prijateljicama, ali i istovremeno da se malo više kreativno izražavaš Paint and Wine radionice u Zagrebu su točno to što ti treba. Javi se svojim najbližim frendicama i rezervirajte termin u jednom od studija koji nude usluge slikanja s vinom ili koktelima.

Što je Paint and Wine?

Sigurno si čula za Paint & Wine i vjerojatno pomislila da to nije za tebe. Kako ljudi bez ikakvog predznanja uspiju napravite te predivne radove i to sve dok piju? Vođeni stručnjacima iz područja slikarstva, ove radionice su osmišljene tako da korak po korak dođeš do svog materpiecea. Odabereš jednu od gotovih slika koje stoje kao primjer i dogovoriš termin. Na dan slikanja, studio koji su odabrala omogućuje sve - pregače, kistove, boje, platna, voditelje slikanja i ono najbitnije - piće. Čar ovih radionica je što držiš vino u jednoj ruci dok slikaš drugim i kroz nekoliko sati dođeš do slike kojoj ćeš se diviti dugo nakon. Istražili smo gdje u Zagrebu otići na nezaboravnu Paint & Wine radionicu.

Paint & Wine, Zrinjevac 10

Ako tražiš nešto jedinstveno, Paint & Wine studio na Zrinjevcu 10 definitivno se ističe. Kao prvi takav studio u Zagrebu, spojio je umjetnost i opuštanje na potpuno novi način – sve u atmosferi koja je zabavna, ležerna i pomalo luksuzna. Studio redovito organizira tematske radionice, od klasika poput prirodnih pejzaža do modernih motiva, pa uvijek možeš pronaći nešto što te privlači. A ako planiraš privatno druženje, rođendan ili team building, Paint & Wine nudi prilagođene evente koji će sigurno oduševiti tvoje društvo.

Detalji:

Trajanje: 2 i pol sata

2 i pol sata Cijena: od 26€ do 52€

BESHLAND, Hegedušićeva 12B

Uz čašu vina i stručnu podršku, možeš stvoriti vlastito slikarsko remek-djelo nadahnuto velikim majstorima poput Moneta, Renoira ili Pissarra u prostorija studija Beshland. Osim samog procesa slikanja, sudionici imaju priliku otkrivati svijet klasične i suvremene umjetnosti kroz razgovore o tehnikama i utjecajima, čime razvijaju svoju vizualnu percepciju i kreativnost. Radionice se održavaju svakog utorka od 19:00 do 21:00, a broj sudionika ograničen je na osam kako bi se svakome mogao posvetiti individualizirani pristup.

Detalji:

Trajanje: 2 sata

2 sata Cijena: 35€

Art Bottega, Ilica 51

Doživi čaroliju slikanja uz čašu vrhunskog vina u Art Bottera. Uz opuštajuću atmosferu i zagarantiranu zabavu koju nećeš zaboraviti tako skoro, upusti se u svijet umjetničkih djela. Nije potrebno prethodno iskustvo – samo dođeš i prepustite se kreativnosti. Rezerviraj svoj termin već danas i osiguraj si večer za pamćenje u Zagrebu, Splitu, Zadru ili Rijeci.

Detalji:

Trajanje: 2 i pol sata

2 i pol sata Cijena: 27€

Lav Art, Ilica 92

Nije bitno da li prvi put držiš list ili si iskusna slikarica - Lav Art je mjesto za svakog tko se želi opustiti uz čašu vina i paletu boja. Uz stručno vodstvo i jasne upute, opustit ćeš se i stvoriti vlastito remek-djelo u ugodnoj atmosferi. Sada možeš uživati u umjetnosti i kod kuće uz njihov slikarski set, koji ti omogućuje stvaranje u vlastitom ritmu. Nude i posebno iskustvo slikanja UV svjetlom u mraku pomoću posebnih neonskih boja i uz koktele po izboru.

Detalji:

Cijena: od 26€ do 32€

POGLEDAJ VIDEO: Vježbaj kod kuće: Isprobaj jogilates - spoj joge i pilatesa