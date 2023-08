Nekima su neprivlačni, drugima neodoljivi: Slavni frajeri oko čijeg se izgleda vode rasprave

Kad je u pitanju ljepota, kažu da je ona u očima promatrača pa tako svatko ima neke svoje preferencije i standarde po kojima prosuđuje je li mu netko lijep ili ne. Neki su ljudi klasično lijepi, drugi pak imaju 'ono nešto', posebnu karizmu ili šarm kojima nas osvajaju.

Činjenica je da nije sve u fizičkom izgledu, a na privlačnost mogu utjecati i brojni drugi faktori. Osim karizme i šarma, tu su i dobar smisao za humor, pozitivne karakterne osobine te komunikativnost.

Kada govorimo o slavnim frajerima, na listu najzgodnijih redovito se svrstavaju muškarci poput Brada Pitta, Georga Clooneya ili Ryana Goslinga, a ponekad se raspravlja i o onim manje privlačnim celebovima koji svojim izgledom ne udovoljavaju 'klasičnim standardima ljepote'. Unatoč tome, takve frajere mnoge žene smatraju jako privlačnima jer, iako ne izgledaju savršeno, imaju baš 'ono nešto'.

Od zvijezde 'Oppenheimera', Cilliana Murphyja pa do Vincenta Cassella, u nastavku smo izdvojile samo neke od slavnih frajera oko čijeg se izgleda često vode rasprave. Neke žene smatraju da su 'ružni', druge im naprosto ne mogu odoljeti. Iako nisu tipični ljepotani, ne može se poreći da imaju karizmu i stav, a upravo radi toga ovi poznati muškarci diljem svijeta imaju brojne obožavateljice.

Cillian Murphy

47-godišnji irski glumac trenutno je jedna od najvećih zvijezda zahvaljujući glavnoj ulozi u Nolanovom 'Oppenheimeru' koji trenutno igra u kinima. Glumac, kojem mnogi predviđaju Oscar, nije tipični ljepotan pa se oko njegovog izgleda često vode brojne rasprave. Srca žena diljem svijeta Murphy je osvojio već u ulozi Tommyja Shelbyja u popularnoj seriji 'Peaky Blinders'.

Tom Hiddleston

Slavni britanski glumac često se pojavljuje na lista netipičnih ljepotana, no brojne ga žene ipak smatraju jako privlačnim. Hiddleston je dosad ostvario čitav niz zapaženih uloga, a slavu je stekao portretirajući boga Lokija u Marvelovoj franšizi o superjunacima. Šarmu ovog karizmatičnog glumca nije mogla odoljeti ni pop zvijezda Taylor Swift s kojom je bio u kratkoj vezi.

Vincent Cassel

Francuski glumac uspio je osvojiti i najljepšu ženu na svijetu, Monicu Bellucii, pa sa sigurnošću možemo reći da ima 'ono nešto'. Nije klasično lijep, ali njegovoj karizmi malo koja pripadnica ljepšeg može odoljeti. Od 2018. godine Vincent je u braku s francuskom manekenkom, 26-godišnjom Tinom Kunakey.

Matt Smith

Ovaj 40-godišnji britanski glumac slavan je postao zahvaljujući ulozi Doctora u BBC-evoj seriji 'Doctor Who', a pojavio se i u serijama 'House of the Dragon' i 'The Crown'. Jedan je od onih glumaca koje mnogi smatraju neprivlačnima, a iako nije lijep u klasičnom smislu, žene osvaja seksi lookom i imidžom 'lošeg dečka'. Na njegov šarm pale su i brojne slavne ljepotice poput glumice Lily James i manekenke Daisy Lowe.

Adam Driver

Adam Driver je još jedan od glumaca koji se često svrstavaju na popise manje privlačnih zvijezda, no unatoč tome brojne pripadnice ljepšeg spola smatraju da je seksi. Inače, ovaj 39-godišnji glumac dosad je već ostvario niz zapaženih uloga, a svjetsku slavu stekao je ulogom negativca u trilogiji 'Ratovi Zvijezda'. Imao je i glavnu ulogu u filmskom hitu Ridleyja Scotta, 'House of Gucci', u kojem mu je partnerica bila pjevačica Lady Gaga.

Rami Malek

Američki glumac egipatskog podrijetla javnosti je postao poznat ulogom hakera u seriji 'Mr. Robot', no svjetsku slavu mu je donio film 'Bohemian Rhapsody'. Za ulogu Freddieja Mercuryja Malek je u spomenutom filmu osvojio i svog prvog Oscara za najboljeg glavnog glumca. Zbog neobičnog izgleda, neki glumca smatraju 'ružnim' pa čak i iritantnim, no mnogima je on itekako privlačan. Od 2019. Malek je u vezi s britanskom glumicom Lucy Boynton, no par već neko vrijeme nije viđen zajedno u javnosti pa su šuškanja o njihovom prekidu sve glasnija.

Benedict Cumberbatch

Iznimno talentiran, samozatajni britanski glumac Benedict Cumberbatch dobitnik je brojnih priznanja za svoje glumačko umijeće, a javnosti je dobro poznat po brojnim sjajnim ulogama. Za ulogu u ratnoj drami 'The Imitation Game' iz 2014. godine bio je nominirani za Oscara, a glumio je i u popularnoj britanskoj kriminalističkoj seriji Sherlock, u kojoj je utjelovio detektiva Sherlocka Holmesa. Smatra se jednim od najtalentiranijih glumaca svoje generacije, a iako nije klasično zgodan, dame diljem svijeta vole njegov britanski šarm i misterioznu karizmu.

Benicio del Toro

Portorikanski glumac i oskarovac, 56-godišnji Benicio Del Toro, danas je jedna od najvećih holivudskih zvijezda, a proslavio se ulogom u trileru 'Privedite osumnjičene' u kojem je utjelovio brbljivog kriminalca Fenstera. Glumio je i u hvaljenom filmu 'Traffic', koji mu je donio Oscara, kao i u filmu 'Sicario' u kojem mu je glumačka partnerica bila Emily Blunt. Iako nije tipični ljepotan, glumac je u privatnom životu na glasu kao veliki zavodnik i mnoge ga žene smatraju seksipilnim. Bio je u vezi i s mnogim slavnim ljepoticama kao što su Claire Forlani, Heather Graham, Alicia Silverstone i Scarlett Johansson.