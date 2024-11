Bridget Jones se vraća - novi film donosi humor, romantiku i obrate

Osam godina nakon trećeg nastavka Bridget Jones's Diary, stigla je vijest o novom filmu za koji je dostupan You Tube trailer. Omiljena američka glumica Renée Zellweger vraća se na ekrane i utjelovljuje Bridget , ali sada kao samohrana majka u 50-ima. Film je adaptacija romana Mad About the Boy Helen Fielding iz 2013. godine. Kao i obično, Bridget se nađe u središtu trostruke borbe za njezinu naklonost između 3 muškarca - Roxstera (Leo Woodall), učitelja tjelesnog odgoja gospodina Wallakera (Chiwetel Ejiofor) i povratnika Daniela Cleavera (Hugh Grant).Druga poznata lica koja se vraćaju u četvrtom filmu uključuju Emmu Thompson kao doktoricu Rawlings, Jima Broadbenta i Gemmu Jones kao Bridgetine roditelje.

Foto: Profimedia

Posljednji film Bridget Jones' Baby prikazao je Bridget koja se šokira kad sazna da je trudna. Film završava njenim brakom s Markom, uspješnim odvjetnikom, te otkriva da je on otac njezine bebe. U Mad About the Boy, radnja će pratiti Bridget u njenim 50-ima, koja se, nakon iznenadne smrti Marka, ponovno našla sama i kao samohrana majka dvoje djece. Vraća se u svijet dejtanja, no ovaj put to izgleda znatno drugačije nego prije. Morat će se snaći u svijetu društvenih mreža i aplikacija za upoznavanje.

Trailer započinje pogledom u Bridgetin život s Markom dok zajedno šeću ulicom, no ubrzo se otkriva da je to samo uspomena. Colin Firth i Hugh Grant pojavljuju se u istom isječku. Film u kina stiže na Valentinovo 2025. godine, a mi ga jedva čekamo pogledati.

U nastavku pogledaj trailer.