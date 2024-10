Nove kazališne predstave u Zagrebu: Što nas čeka ove jeseni?

Jesen u Zagrebu donosi uzbudljive kazališne premijere, bogat program za ljubitelje dramske umjetnosti, te brojne inovativne i klasične predstave. Kazališta poput Hrvatskog narodnog kazališta, Zagrebačkog kazališta mladih i Gavelle donose raznolike repertoare koji će zadovoljiti sve ukuse – od ljubitelja klasičnih drama do poklonika komedija i suvremenih kazališnih trendova.

Naša je metropola ove jeseni prava destinacija za sve ljubitelje kazališta, jer program nudi spektar žanrova i tema, od klasičnih tekstova do suvremenih eksperimenata, a svaki gledatelj će moći pronaći nešto za sebe. U nastavku izdvajamo najzanimljivije kazališne premijere koje će ove jeseni biti predstavljene zagrebačkoj publici.

"Ubojstvo u Orient Expressu"

Ove jeseni zagrebačka publika u Kazalištu Kerempuh ima priliku pogledati “Ubojstvo u Orient Expressu”. Kultni roman najpoznatije autorice detektivskih romana Agathe Christie, po prvi put dolazi u Hrvatsku na kazališne daske, i to u adaptaciji Kena Ludwiga i režiji Sare Stanić Blažević. Roman je to koji je od svog prvog izdanja 1934. godine doživio mnogobrojne filmske adaptacije i izgradio prepoznatljiv lik najpoznatijeg detektiva na svijetu – Herculea Poirota – koji sa svojim kultnim brkovima i britkim umom, ostaje jedan od najslavnijih detektiva u književnosti.

Putujući luksuznim vlakom Orient Expressom do Londona slavni belgijski detektiv Poirot mora riješiti ubojstvo koje se dogodi u vlaku negdje između Vinkovaca i Slavonskog Broda. Zatočen u snijegu, okružen neobičnom paletom likova od kojih su svi odlučili putovati baš danas, Poirot mora otkriti igru i riješiti slučaj koji se samo naizgled čini jednostavan.

Premijera predstave održala se 20. rujna, a svi ostali detalji i termini izvedbi mogu se pogledati ovdje.

"Sokol ga nije volio"

"Sokol ga nije volio", dramski tekst jednog od najznačajnijih hrvatskih glumaca Fabijana Šovagovića, naslov je koji u povijesti kazališta Gavella zauzima posebno mjesto. Režirao ga je Božidar Violić, a od svoje premijere 1982. "Sokol" je sedam i pol godina igrao pred publikom, prikupivši 224 izvedbe, sa Šovagovićem kao Šimom, u jednoj od svojih kanonskih uloga. Tek nešto kasnije komad je oživio i na pozornici Hrvatskog narodnog kazališta u Osijeku, u režiji Joška Juvančića. Sada se ova kazališta koprodukcijski udružuju na istom naslovu, čija je režija povjerena Filipu Šovagoviću, glumcu kazališta "Gavella", ali i dramatičaru, filmskom redatelju te autoru brojnih kazališnih projekata.

Potresna priča o sudbinama ljudi jednog slavonskog sela gurnutog u ratni vrtlog, gdje prolazak kolona daje do znanja tko su trenutno oni koji kažnjavaju, a tko kažnjeni, i danas je vrijedna kazališnog propitivanja, analize, igre.

Premijera predstave održat će se u osječkom HNK 9. studenog, a u Zagrebu će se moći pogledati u kazalištu Gavella od 21. studenog. Ostale detalje o predstavi pogledaj ovdje.

"Jezik kopačke"

U Zagrebačkom kazalištu mladih ove se jeseni može pogledati predstava „Jezik kopačke“. Riječ je o praizvedbi teksta Ivana Ergića (bivšeg nogometaša) i Filipa Grujića, u režiji Boruta Šeparovića. Ova inovativna predstava otvara pitanja koja idu daleko izvan sportskih terena, propitujući suvremeni nogomet, depresiju i kapitalizam.

Kroz priču o mladom nogometašu iz Hrvatske koji prelazi u njemački klub Wolfsburg, Jezik kopačke istražuje kako natjecateljski duh i glorifikacija uspjeha stvaraju kulturu dehumanizacije sportaša. Predstava otkriva skrivene slojeve svijeta vrhunskog sporta, fokusirajući se na pritiske i očekivanja koji dovode do izolacije i depresije.

"Jezik kopačke" rasvjetljava ekonomske, društvene i psihološke izazove u svijetu vrhunskog sporta, istražujući kako osjećaji srama i izolacije prožimaju svakodnevni život sportaša. Ovaj projekt poziva na promjenu percepcije mentalnog zdravlja i vrednovanja pojedinca u suvremenom društvu, nudeći jedinstven uvid u kompleksni svijet nogometa i stvarnost iza sjaja sportske slave.

Termine pogledaj ovdje.

"Judita"

Uoči 500. obljetnice smrti Marka Marulića, zagrebački HNK jesensku sezonu otvara predstavom "Judita". Riječ je o opernoj uspješnici hrvatskog skladatelja i akademika Frane Paraća, koja predstavlje svojevrsni raritet među suvremenim hrvatskim operama, s obzirom nezapamćenu recepciju publike.

Judita je prvi književni ep na hrvatskom jeziku našega splitskog Vergilija koji se dopisivao s papom Hadrijanom IV., čiji je Evanđelistar u tamnici čitao Thomas More, a onaj iz 1529. u osobnom vlasništvu engleskoga kralja Henrika VIII. sačuvan je s brojnim kraljevim vlastoručnim marginalijama. Franjo Saleški sa sobom je nosio Marulićevu zbirku poučnih vjerskih priča Institucije. Judita je napisana 1501., a objavljena 22. travnja 1521. godine, povodom čega taj datum postaje i Danom hrvatske knjige.

Nova će inscenacija Judite, u režiji Snježane Banović i pod dirigentskim vodstvom Ivana Josipa Skendera, još jednom predstaviti ovo operno djelo bez presedana koje može ravnopravno stati uz bok opernim tekovinama suvremene glazbe.

Premijera predstave zakazana je za 4. listopada, a svi ostali termini izvedbi mogu se pogledati ovdje.

"Peripetije sa psihijatrije"

Premijera predstave "Peripetije sa psihijatrije" održat će se 12. listopada u kazalištu Komedija. Riječ je o adaptaciji teksta Joa Ortona "Što je sobar vidio", u režiji poznatog hrvatskog redatelja Ivana Lea Leme. "What the Butler saw" je jako poznat i svuda igran komad, više puta dokazan kao hit komedija u kojoj prevladavaju duhoviti dijalozi i situacije. Parovi dolaze kod psihijatra po savjete kako prikriti razne nevjere i izvanbračne izlete. Radnja se odvija u liječničkoj ordinaciji, likovi se izdaju za ono što nisu, postoji ucjena s erotskim fotografijama, zapetljana ali zanimljiva dramaturgija koja se vrti oko psihijatra koji je glavni lik, a zahtjeva vještog komičara srednjih godina.

Ovaj komad dosad nije igran u Hrvatskoj iako je svoja iznimno uspješna uprizorenja imao u mnogim susjednim zemljama, kao i širom svijeta.

Iako se ovo djelo smatra jednim od Ortonovih najvažnijih komada, u početku je naišlo na nerazumijevanje zbog svoje otvorene seksualne tematike i šokantnog humora. No, s vremenom je ovaj komad postao klasik moderne britanske drame, hvaljen i relevantan zbog svoje kritike društvenih normi i licemjerja. Njegov stil, koji kombinira elemente farse, satire i apsurda, utjecao je na mnoge druge dramske pisce.

Svi detalji o ulaznicima i terminima održavanja predstave dostupni su ovdje.

"Armagedonci"

Nova kazališna sezona započinje i u teatru Exit, i to 4. listopada premijerom predstave "Armagedonci", u režiji Sanje Milardović. Tragikomična predstava s glazbenim elementima bavi se trima neobičnim likovima koji su propali kroz zemlju te ostali zatočeni u malom fundusu kazališta. Ne znajući što ih je snašlo, pretpostave da je nastupio Armagedon, te dane provode čekajući i nadajući se spasu.

Ulaznice se mogu kupiti ovdje.