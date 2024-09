Popis cvjetnih studija u Zagrebu vrijednih pažnje

Primanje i poklanjanje cvijeća kulturni je izraz ljubavi, simpatije i brige. Cvijeće nas uvijek razveseli i povezujemo ga s brigom, naklonošću, divljenjem i zahvalnošću. Stari Rimljani nosili su cvjetne vijence na svojim vjenčanjima kao simbol plodnosti, vjernosti i novih početaka, a tradicija nošenja cvijeća na "najposebniji" dan zadržala se i danas.

U nastavku donosimo listu cvjetnih studija koji prate najnovije trendove i nude prekrasne kombinacije cvjetnih kreacija.

Cvjetni studio Kod neviste

Krunoslava Ivanković pokrenula je 2023. svoj neobičan cvjetni studio. Od djetinjstva je pokazivala svoju kreativnost kroz nakit koji je izrađivala za mamine prijateljice s posla. Studio je dobio ime zahvaljujući baki Ljubici koju je nazvala “nevistom”. Educirala se o floristici i prošla je tečajeva u Dubaiju i Milanu, i u tom trenu odlučila je nakon karijere u banci i investicijskom fondu posvetiti se svojem djevojačkom snu. Predivne aranžmane mogu se naručiti preko web shopa. Svojim klijentima nudi bukete, mjesečne i tjedne dostave i nakit sa živim cvijećem. Osim toga, Krunoslava prva na tržište dovodi cvjetne tetovaže od živog cvijeća – sušeno ili svježe cvijeće se aplicira na kožu i cijene se kreću od 50 do 90 eura.

TULIP STUDIO

TULIP STUDIO svoj put započeo je 2002. godine pod vodstvom Lane Bašić. Predivne cvjetne kreacije studio je prilagodio svim eventima, do vjenčanja do editorijala. U njihovoj ponudi posebice se ističu ruže. Cvjetni klasik koji je dostupan tijekom cijele godine ujedno je i najpopularniji cvijet. Na TULIP STUDIO stranici može se pogledati ponuda od 6 veličina buketa, te 3 nijanse ruža. Cijene mogu varirati od 50 do 380 eura. Cvjetne bukete možeš pronaći i uživo na adresi Prilaz Gjure Deželića 8.

LELA DESIGN

Mirela Lela Mikšić, vlasnica i duša i Lela Designa za svoj posao živi 24 sata dnevno. Predanost cvjetnim kreacijama svjedoči i diploma s prestižne škole za organizaciju i dizajn vjenčanja Preston Bailey u New Yorku. Lela Design, zahvaljujući 25-godišnjem iskustvu na području dizajna cvijeća, snimanja modnih editorijala i postavljanja scenografija, stvara vizualni identitet vjenčanja prema željama mladenaca. U ponudi nude i "custome made" radionice (proslava rođendana, team building, djevojačka večer…).

POLLAK FLOWERS

Marko Pollak nastavio je obiteljski posao cvjećara i uvoznika cvijeća. Od 2011. stekao je zavidan interes domaćih i stranih klijenata. Početkom 2016. godine, Marko predstavlja jedinstvenu cvjetnu dekoraciju poznatiju kao FLOWER BOX ili cvjetna kutija, a kreacije su dobile veliku popularnost. Marku su ipak najdraže vjenčane narudžbe jer u njima može pokazati svu svoju kreativnost.

SAMONIKLA

Samonikla je cvjećarna iza koje stoje Maja Subotić, Katarina Zlatec i Mia Anđelo. Najviše se baziraju na kombiniranju samoniklog i bilja divljeg uzgoja. Njihov studio na Trešnjevci je atelje, ali i prostor za izložbe i radionice. Djevojkama je najaktivniji period proljeća i ljeta kada prikupljaju različito cvijeće, i kreiraju različite predivne aranžmane za evente.

Đardin

Od 2019. skupina dizajnera, ekonomista, biologa, šumara, krajobraznih arhitekata i amateri bez formalnog obrazovanja djeluju pod imenom Đardin. U svojoj ponudi nude rezano i suho cvijeće, sobno bilje, kaktuse i sukulente, vanjsko bilje, zimzeleno i listopadno bilje te začinsko bilje. Pronaći ćeš također sve što ti treba za uzgoj bilja, od gnojiva, zemlje, zaštite za bilje, pa čak i ukrasne tegle. Osim online prodaje, Đardin bilje možete kupiti i u njihovoj maloj craft cvjećarni na adresi Prilaz Gjure Deželića 89.

TVOJE

TVOJE studio u zagrebačkoj Martićevoj ulici pokrenula je Boška Bahtijarević, arhitektica i kreatorica divnih buketa. Već četiri godine, Martićeva je nezaobilazna postaja za sve koji žele kupiti ili pokloniti neobične cvjetne kreacije, detalje za dom u obliku vaza, posuda, svijeća i mirisa za dom.

JS ATELIER

Josipa Skoblar vlasnica je JS ATELIER-a, brenda koji je započeo kao studio za organizaciju vjenčanja, a kasnije su svoje usluge proširili na organizaciju ostalih vrsta evenata, radionica i izradu cvjetnih aranžmana. Njihovi buketi dolaze u različitim veličinama; od predimenzioniranih buketa za Valentinovo po cijeni od 230 eura do manjih buketića za 40 eura.