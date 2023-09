Zgodni i karizmatični: Oni su već desetljećima najpoželjniji svjetski glumci

Često u filmskom svijetu čujemo onu: 'zasjali su jedno ljeto' i kako je uspjeti u Hollywoodu itekako teško. No, povijest nam je pokazala kako ima i onih koji su uspjeli postati zvijezde i tijekom nekoliko desetljeća imati veliki broj fanova diljem svijeta. Njihov šarm se nije smanjivao s godinama, a i dalje su u svojim izvedbama uspjeli zadržati karizmatičnost i atraktivnost, baš kao i mlađi glumci koje Hollywood nerijetko preferira. Njihova pojava, talent i posebnost zavode publiku i tijekom godina samo postaju još bolji u svom poslu i u osvajanju obožavateljica.

Upravo zato smo se prisjetili glumaca čija karijera traje desetljećima (ili je trajala), a uspjeli su postati i ostati super zvijezde. Ništa nije uspjelo smanjiti njihovu karizmu, a mnogi od njih su uvijek na popisima najzgodnijih glumaca svih vremena.

Colin Firth

Britanski glumac je simbol džentlmena, ali i najobožavaniji Mr. Darcy u povijesti filma. Iako često izgleda rezervirano, ovaj 62-godišnji glumac osvojio je srca mnogih žena diljem svijeta. Glumačku karijeru započeo je ranih 80-ih godina prošlog stoljeća, a pamte se njegove uloge u seriji "Ponos i predrasude", Mark Darcy iz "Dnevnika Bridget Jones" ili pak uloga kralja Georgea VI. u filmu "Kraljev govor" za koju je dobio Oscara. Iako ga žene obožavaju, nikada nije bilo puno skandala oko njegovog ljubavnog života. Bio je u dva braka i prošao dva razvoda, ali je sve prošlo bez skandala.

Michael Caine

Britanski glumac s ostvarenih preko 100 filmskih uloga i osvojenim svim najvažnijim filmskim nagradama danas ima 90 godina. Iako je završio sa snimanjem filmova, sve do prije nekoliko godina bio je vrlo aktivan. Generacije su odrasle i gledale ga u različitim ulogama - od šarmantnog zavodnika i gangstera. Dva puta se ženio, a sa suprugom Shakirom je u braku 50 godina. I bez obzira na to što je bio velika zvijezda, posebno u Britaniji, nikada se nije odvajao supruge i uvijek ju je vodio na snimanja.

Don Johnson

Don Johnson bio je najveća zvijezda 80-ih godina, žene su ludile za njim kada je izašla serija "Poroci Miamija". Policajac u sjajnim talijanskim odijelima lovi zlikovce i juri po Miamiju je bila dobitna formula za njega. Nakon toga je snimio velike uspješnice, ali je početkom 21. stoljeća došlo do malog zatišja u karijeri. No karijera mu se opet revitalizirala pa je i dalje aktivna iako ima 73. godine, a mnoge obožavateljice i dalje obožavjau njegovu karizmu.

Robert Redford

Robert Redford je nekoliko desetljeća bio velika zvijezda i miljenik žena, a kasnije je svoju karijeru jako proširio te je postao redatelj, producent i osnovao je veliki Sundance Film Festival. Njegova uloga u povijesti američkog film je velika, ali se to često zaboravljalo zbog lijepog lica. Glumio je u velikim filmovima poput "Butch Cassidy i Sundance Kid", "Veliki Gatsby", "Svi predsjednikovi ljudi" i mnogi drugi. Iako ga je svijet obožavao živio je daleko od holivudskog glamura i više se fokusirao na širenje svojih interesa u poslu.

Harrison Ford

Harrison Ford ima 81. godinu i nevjerojatno dugu karijeru, a jedan je od najvećih zvijezda 20. stoljeća. Sve generacije ga znaju kao Indianu Jonesa ili Hana Sola. No iako i danas snima blockbustere, 2023. je izašao film "Indiana Jones i artefakt sudbine" početak njegove karijere nije bio lagan. Prvo je radio kao stolar, a tek je u 30-ima dobio ulogu u filmu "Ratovi zvijezda". Preko noći je postao zvijezda i miljenik žena, a i danas ga obožavali vole upravo zbog šarma. Tri puta se ženio, ali je sam rekao da je ljubav pronašao u 60-ima s 22 godine mlađom glumicom Calistom Flockhart.

Keanu Reeves

On je veliki glumac, gledali smo gu u filmovima koji se danas već smatraju klasicima. "Pakleni val", "Brzina i trilogija "The Matrix" su samo neki od njegovih velikih filmova, no svoje obožavatelje nije osvojio samo zbog glume i lijepog izgleda nego zbog topolog srca. Ovaj 59-godišnjak većinu zarađenog novca donira, pomaže dječjim bolnicama, a bez obzira na zvjezdani status voli se voziti podzemnom željeznicom i motorom.

Brad Pitt

Brad Pitt je već desetljećima jedan od najpoželjnijih i najzgodnijih holivudskih glumaca. Ovaj dobitnik Oscara ima 59 godina, a već nekoliko godina javnost se pita - koja je tajna njegovpg mladolikog izgleda. Obožavateljice ga i dalje obožavaju, a u svojoj karijeri je snimio vrlo različite filmove. Od "Kluba boraca", "Legende o jeseni", "Babela", a nedavno smo ga mogli gledati u nekoliko zanimljivih filmova kao što su "Babylon" i "Bilo jednom u Americi". No ovaj ljepotan je imao i zanimljiv ljubavni život, ljubio je najljepše i najpopularnije žene svijeta poput Gwyneth Paltrow, Angeline Jolie i Jennifer Aniston.

Tom Cruise

Tom Cruise je definitivno jedna od najvećih holivudskih zvijezda. Iako je proslavio 61. rođendan i dalje snima akcijske filmove u kojima mu često ne trebaju kaskaderi već vratolomije izvodi sam. A filmovi poput "Top Gun: Maverick" i dalje pune kino dvorane i stvaraju nove obožavatelje. Zvijezda je postao s nezaboravnim filmom "Top Gun" davne 1986., žene su postale potpuno zaluđene ovom zvijezdom kada je 1988. izašao film "Koktel". Tom Cruise je posljednjih godina vrlo samozatajan i malo se zna o njegovo privatnom životu, a ranije je bio u braku s Mimi Rogers, Nicole Kidman i Katie Holmes.