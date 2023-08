Jesu li ovo najljepše slavne žene s kovrčavom kosom svih vremena?

Frčka, frčkica

Žene s ravnom kosom oduvijek su zavidjele ljepoticama s kovrčama, no kovrčave cure znaju da imati kovrčavu kosu ima i svojih prednosti i mana. Iako kovrče djeluju uistinu šarmantno, potrebno ih je znati pravilno održavati. Stoga nas i ne čudi da brojne žene s prirodnim kovrčama često ravnaju svoju kosu. Ipak, u posljednjih nekoliko godina trendovi su se promijenili i prirodni look je opet postao IN i pa su tako brojne kovrčave ljepotice odlučile prihvatiti i osloboditi prirodnu teksturu kose. I tijekom povijesti, bujna i kovrčava kosa smatrala se sinonimom za slobodu i neobuzdanu seksepilnost, a i brojne su ankete pokazale da pripadnici muškog spola ustvari preferiraju žene s kovrčavom kosom. Prirodne kovrče oduvijek su bile simbol ženstvenosti, a i među slavnim damama puno je onih s kovrčavom kosom. Među najpoznatijim kovrčavim ljepoticama zasigurno je Julia Roberts kojoj su na početku karijere upravo kovrče bile zaštitni znak, a iako slavna glumica danas nosi drugačiju frizuru, mnogi je pamte upravo kao jednu od najljepših žena s kovrčavom kosom. U galeriji u nastavku izdvojile smo još neke slave dame koje se često navode kao najljepše kovrčave žene svih vremena.