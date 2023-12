Oduševili su nas! Top 10 modnih trenutaka s crvenih tepiha u 2023.

Na kraju svake kalendarske godine volimo se prisjetiti što se sve dogodilo u proteklih 12 mjeseci. Napraviti rezime onoga što je iza nas. A kad smo već kod toga, bilo bi šteta ne prisjetiti se upečatljivih kombinacija u kojima su slavni zablistali na crvenim tepisima. I nakon Met Gale, kao i nakon Oscara te filmskog festivala u Cannesu bilo je zanimljivih reakcija upravo na outfite s crvenog tepiha.

Ova godina bila je puna bizarnih kombinacija o kojima smo već pisali. U toj kategoriji svakako prednjači Jared Leto koji se proljetos na Met Gali pojavio u kostimu velike bijele mačke. Da, nitko nije ni znao da se iza šokantnog kostima krije Leto - i to sa šminkom na očima. S druge strane, puno je poznatih pjevačica, manekenki i glumica zasjalo u najboljem izdanju. Za svečane dodjele nagrada odabrale su raskošne haljine s dizajnerskim potpisom ili pak nesvakidašnje kombinacije zbog kojih su ostale zapamćene.

Stoga u nastavku izdvajamo top 10 najljepših modnih trenutaka s crvenog tepiha – po našem izboru. Jer ovaj bi popis mogao biti puno veći! Jedva čekamo vidjeti kakvi će trendovi dominirati u 2024. godini.

Natalie Portman

Glumica Natalie Portman u svibnju je u Cannesu nosila raskošnu haljinu bez naramenica ukrašenu perlama i slojevitim donjim dijelom. U toj se Diorovoj kreaciji definitivno istaknula, a kao točku na 'i' podignula je kosu i sve začinila visećim naušnicama. No nije to jedini razlog zašto se o njenoj kombinaciji dugo pričalo. Glumičina haljina nadahnuta je kultnom haljinom Junon koju je sam Christian Dior kreirao za svoju kolekciju jesen/zima 1949.-1950. Slavni je original dio zbirke Muzeja umjetnosti Metropolitan u New Yorku, a ovo 'oživljavanje' kultne haljine zapravo daje počast originalu. Zato će ovaj imidž s Met Gale sigurno ostati zapamćen.

Foto: Profimedia.hr

Cate Blanchett

Glumica Cate Blanchett proslavila se na ovogodišnjim Oscarima, ali je i dominirala crvenim tepihom. Ondje je bila dominirana za svoju ulogu u filmu Tár za koju je već prije dobila niz priznanja. Za tu je prigodu odabrala dvobojnu Louis Vuitton kombinaciju - plavi gornji dio u šarmantnoj nijansi te donji crni dio sa šlepom. Inače, posljednjih nekoliko godina glumica je poznata po načelu održivosti što znači da rado nosi iste kombinacije više puta, ali ih uvijek obogati novim detaljima. Neka, uvijek nas iznova oduševi!

Foto: Profimedia.hr

Margot Robbie

Nakon što nas je na londonskoj premijeri filma 'Barbie' oduševila ružičastom kombinacijom, u studenom se Margot pojavila u elegantnom, totalno drugačijem izdanju. Sa suprugom Tomom Ackerlyjem prisustvovala je premijeri filma 'Saltburn' u Los Angelesu i tada se crvenim tepihom prošetala u prozirnom korzetu iz Schiaparellijeve ovogodišnje couture kolekcije jesen/zima. Korzet u boji čokolade ističe se zlatnim satenskim ušicama, a s njim je iskombinirala napola otkopčane baršunaste široke hlače koje bismo lako zamijenili za haljinu. Tim se hrabrim odabirom svakako istaknula.

Foto: Profimedia.hr

Kendall Jenner

Jedan od upečatljivih modnih trenutaka bio je onaj kad je na proslavu Vanity Fairea ovog proljeća Kendall Jenner stigla u vintage haljini s uzorkom i prizvukom sirene. Radi se o haljini s potpisom Jeana Paula Gaultiera koja se ističe pripijenošću, naramenicama na leđima i kombinacijom zlatne i brončane. Svoj je stil dodatno naglasila smokey eye šminkom i podignutom frizurom čime se svrstala među najbolje modne trenutke 2023. godine.

Foto: Profimedia.hr

Foto: Profimedia.hr

Adele

Pjevačica Adele doživjela je veliki povratak na glazbenu scenu pa je tako na ovogodišnjim Grammyjima imala čak sedam nominacija. No proslavila se i modnim odabirom. Pojavila se u elegantnoj baršunastoj haljini s potpisom Louis Vuittona. Haljina u predivnoj nijansi imala je neobičan detalj na spuštenim ramenima, ali i pojas na struku. Glamurozan odabir Adele je upotpunila lepršavim valovima te šarmantnim nakitom.

Heidi Klum

Poznata glumica i manekenka na ovogodišnju je dodjelu Globusa došla u izdanju kojim može parirati izboru za Miss. Izabrala je mini svjetlucavu haljinu s više izreza i – ono najzanimljivije – ljubičasto-bijelim pernatim dodatkom. Na svečani događaj u Los Angelesu stigla je sa suprugom Tomom Kaulitzom s kojim je u braku posljednje četiri godine i mora se reći da je zaista odisala glamurom.

Foto: Profimedia.hr

Rihanna

Rihanna nas uvijek iznenadi jer 'osvaja' modnim zaokretima. I dok je Klum na dodjelu Zlatnih globusa stigla u svjetlucavoj kombinaciji, Rihanna se tad odlučila za elegantnu usku haljinu. Na Met Gali nekoliko mjeseci kasnije pojavila se pak u dugoj bijeloj haljini s potpisom talijanske modne kuće Valentino. Neki su ovaj njen imidž nazvali bizarnim jer je dominirao šlep, ali i kaput koji je bio prekriven cvijećem. Uz sve je ukomponira razigrane sunčane naočale, rukavice i obilje Cartierova nakita. Štogod mislile o ovome, moramo priznati da Rihanna zaslužuje mjesto na listi upečatljivih modnih trenutaka 2023.

Foto: Profimedia.hr

Foto: Profimedia.hr

Nicole Kidman

A sad nešto odmjereno i elegantno. Slavna Nicole Kidman i ove je godine pokazala da je nekad manje više. Na premijeri filma 'Expats' u Sydneyju pojavila se u profinjenoj bež haljini. Radi se o novoj Fendi kreaciji koja se u gornjem dijelu ističe korzetiranim dijelom, a onda lagano pada. Uz nju je sjajno spojila nude štikle i podignutu lagano kovrčavu frizuru. I s nakitom je bila odmjerena pa je odabrala samo naušnicu i narukvice.

Foto: Profimedia.hr

Foto: Profimedia.hr

Salma Hayek

Nije neobično to što se glumica Salma Hayek i ove godine modno proslavila. Kad god se pojavi na crvenom tepihu, njena kombinacija bude među najistaknutijima. Tako je bilo i na ovogodišnjoj dodjeli Oscara za koju je izabrala odvažnu svjetlucavu crvenkastu haljinu. Navodno joj je Gucci načinio po narudžbi, a modnim je odabirom – poglavito zbog boje – tada bila jedinstvena. Uz to, na dodjelu je stigla s 15-godišnjom kćeri Valentinom Paloma Pinault s kojom se zaista modno uskladila. I kći je, naime, nosila crvrenu kreaciju.

Foto: Profimedia.hr

Jennifer Lopez

I na kraju – jedinstvena Jennifer Lopez! Ova je slavna žena nedavno iznenadila obožavatelje najavom novog singla i albuma, a isto tako prisustvovala je svečanom događaju 'Elle Woman in Hollywood' koji promiče uspješne žene. Za tu je prigodu izabrala poprilično neobičnu kombinaciju zbog koje je dominirala. Odjenula se futuristički – top bez leđa s potpisom dizajnerice Grace Ling izgleda kao tekući metal i u prvi smo se čas pitali o čemu se zapravo radi. Uz to je nosila usku suknju do poda, a sve je začinila elegantnom torbom i kristalnim naušnicama. Kakav outfit!