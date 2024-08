9 filmova Pedra Almodóvara zbog kojih odmah želimo otputovati u Španjolsku

Pedro Almodóvar je uvjerljivo najuspješniji i međunarodno najpriznatiji španjolski redatelj. Njegovi filmovi uvijek privlače puno pažnje i postignu svjetsku slavu, imaju neobičnu estetiku i najčešće ih karakteriziraju kompleksne priče, satirični humor, jake boje i sjajan dekor.

Tijekom svoje bogate karijere, koja traje već gotovo 50 godina, Almodóvar je predstavio brojne kultne filmove te osvojio i dva Oscara, što je dodatno učvrstilo njegovu poziciju kao 'modernog majstora španjolske kinematografije'.

Teme koje obrađuje najčešće su povezane s obitelji, identitetom i strašću, stoga i ne čudi da gotovo svi njegovi filmovi privlače gledatelje sa svih dijelova svijeta pa je tako i on sam postao jedna od glavnih figura svjetske kinematografije. Prošle godine predstavio je svoj novi kratki film, A Strange Way of Life, queer vestern s Ethanom Hawkeom i Pedrom Pascalom u glavnim ulogama, koji prati šerifa i rančera koji se ponovno susreću nakon desetljeća razdvojenosti.

Almodóvarov opus bogat je i raznolik, a u nastavku smo izdvojili neke od njegovih filmova koje svakako vrijedi pogledati jer su već postali klasici.

Paralelne majke (Madres paralelas, 2021.)

Ovaj film svjetlo dana ugledao je 2021. godine i ubrzo postao vrlo popularan. Priča prati Janis i Anu, dvije žene koje se upoznaju u bolnici u kojoj su isti dan rodile dijete. Nijedna od njih nije planirala trudnoća, no različito reagiraju na svoja iskustva. Tijekom vremena provedenog u bolnici se zbližavaju i tako stvaraju neobičan odnos koji će im u konačnici promijeniti život. Glavnu ulogu u filmu Almodóvar je opet dao talentiranoj Peneleopi Cruz kojoj je ovaj flm donio i nominaciju za Oscara. Film je dostupan na platformi Voyo.

Žene na rubu živčanog sloma (Mujeres al borde de un ataque de nervios, 1998.)

Luda komedija iz davne 1988. godine jedan je od prvih Almodóvarovih mainstream hitova. Govori o TV glumici slomljenog srca koja odluči otkriti zašto ju je njezin ljubavnik napustio. Film je prepun neočekivanih obrata, a prati ga nadrealni scenarij, neobični likovi i pretjerano kičasta kostimografija.

Sve o mojoj majci (Todo sobre mi madre, 1999.)

All About My Mother je španjolsko-francuski film iz 1999. godine koji se bavi složenim temama kao što su AIDS, transseksualnost, vjera i egzistencijalizam. Ova drama Almodóvaru je donijela Oscara za najbolji film na stranom jeziku te legiju međunarodnih obožavatelja. Priča prati medicinsku sestru koja putuje u Barcelonu nakon smrti svog sina, u nadi da će pronaći dječakova oca. Umjesto toga upoznaje ekscentričnu postavu seksualnih radnica, prevaranta, filmskih zvijezda i trudnu časnu sestru koju je odlično odglumila Penelope Cruz.

Pričaj s njom (Hable con ella, 2002.)

Psihološka drama iz 2002. godine, a u središtu priče su dva muškarca koji stvaraju neobično prijateljstvo dok se brinu za dvije žene koje su obje u komi. Jedna je toreadorka i leži u komi nakon što ju je napao bik, a drruga je balerina, koja je također u komi. Životi ovih četvero likova isprepliću se na čudan način i vode ih prema neočekivanoj sudbini. Film se može pohvaliti i sjajnom kostimografijom.

Vraćam se (Volver, 2006.)

Film Vraćam se odnosno u originalu Volver izašao je 2006. godine, a glavnu ulogu Almodóvar je opet dodijelio Penelopi Cruz. Riječ je o komičnoj melodrami koja na momente podsjeća na španjolske sapunice. Cruz je apsolutno briljirala u ulozi žene iz radničke klase koja je spremna učiniti sve kako bi zaštitila svoju kćer.

Slomljeni zagrljaji (Los abrazos rotos, 2009.)

Penélope Cruz odlično se snašla u ulozi ambiciozne glumice koja je razapeta između odnosa s ljubomornim financijerom i strastvene veze s redateljem. Priča je kompleksna i ima tragičan kraj, no ispunjena je domišljatim dijalozima, sjajnom glazbom i odličnom glumom. Ovaj film iz 2009. godine je zadržao prepoznatljive redateljeve element koji su na tragu pop-arta i crnog humora, a nije podbacila ni kostimografija.

Julieta (Silencio, 2016.)

Adaptirana prema trima kratkim pričama Alice Munro, Julieta je film koji na nježan način prikazuje portret majke koja je otuđena od djeteta. Istoimenu junakinju upoznajemo u Madridu, kada joj slučajni susret s Beatriz, prijateljicom njezine kćeri Antíje, donese vijest gdje se nalazi. Obuzeta krivnjom, tugom i nadom u pomirenje, ona nastoji ponovno uspostaviti kontakt sa svojom otuđenom kćerkom.

Tuga i slava (Dolor y gloria, 2019.)

Film Pain and Glory iz 2019. jedan je od najintimnijih Almodóvarovih projekata jer ustvari portretira samog redatelja koji se u ovom filmu prisjeća svog djetinjstva, ispituje svoje emocionalne ožiljke i suočava se s vlastitim neuspjesima. Riječ je o djelomično autobiografskom filmu, a Antonio Banderas sjajno se snašao u glavnoj ulozi. Uz njega, u filmu se pojavljuje i Penelope Cruz.

Ljudski glas (The Human Voice, 2020.)

Pažljivo osmišljen kratki film The Human Voice iz 2020. nastao je prema istoimenoj drami Jeana Cocteaua i prvi je Almodóvarov film na engleskom jeziku. Radnja prati ženu koja razgovara telefonom sa svojim bivšim ljubavnikom, a u glavnoj ulozi oduševila je istovremeno krhka i neustrašiva Tilda Swinton.