'Koncert grupe Teens u Tvornici bilo je ispunjenje dječjih snova, opet sam bila djevojčica'

Ova godina postala je godina fantastičnih koncerata. Sada to stvarno mogu reći. Nakon što sam ostvarila svoje želje da slušam uživo Coldplay i Eda Sheerana, došlo je na red ispunjenje mojih snova iz djetinjstva. Dobila sam priliku biti na koncertu grupe Teens koji su bili moji idoli dok sam bila klinka. Kazeta s njihovim pjesmama izlizala se koliko smo je puta sestra i ja puštale u kazetofonu dok smo plesale i pjevale. Bila je i na repeatu tijekom obiteljskih vožnji autom.

Kada sam doznala da grupa Teens nastupa po Hrvatskoj i ima nekolicinu koncerata, a jedan od njih je u Tvornici Kulture u Zagrebu, morala sam biti ondje. Zanimljivo, baš prije nego je do mene došla ta vijest, vrtili su mi se na radiju u autu na putu do posla. Slučajnost, sudbina, kako god, dugo me nešto nije tako razveselilo.

Kada sam ugledala Teense na pozornici u Tvornici Kulture dva metra od mene, opet sam bila ona djevojčica od sedam godina i nisam mogla vjerovati da su zaista tu. Daniel Beni zapjevao je pjesmu 'Idem ja', a publika je pjevala uglas s njim. Nizali su se hitovi 'Ti si ta', 'Da mat zna', 'Ništa opasno', 'Hajde reci što', 'Nisam – jesam', 'Laži nekom drugom' i 'Oči boje neba'.

U jednom trenutku je Daniel posve prepustio mikrofon svojoj sestri Claudiji Beni koja je izvela nekoliko svojih pjesama među kojima je bio i veliki hit 'Više nisam tvoja' s kojom je 2003. godine nastupila na Eurosongu. Publika je znala svaku riječ, a neki su se sjećali i legendarne Claudijine koreografije koja je obilježila moje osnovnoškolske dane. U razredu smo plesali i pjevali njezin veliki hit koji je u Tvornici Kulture izvela besprijekorno.

Teensi su imali i divne goste iznenađenja – Miju Dimšić koja je proslavila 32. rođendan uz svoje idole i frontmena kultnog Leteća odreda Denis Dumančića koji je napisao nekoliko pjesama za njih, a nakon što su se razišli, pisao je i za Daniela Benija.

Više od dva sata proletjelo je uz grupu Teens koja je okupila svoje fanove rođene 80-ih i 90-ih godina i vratila ih u djetinjstvo. Dva puta su neumorni članovi benda izašli na bis i otpjevali s publikom 'Hajde reci što' i 'Da mat zna', jedinu njihovu pjesmu napisanu na čakavskom.

Tvornica Kulture bila je savršena kulisa za ponovni susret obožavatelja s Teensima. Tu su bili najveći nostalgičari među milenijalcima, a bend im je pružio i više od onoga što su očekivali. Od početka do kraja Daniel Beni bio je povezan s publikom punom emocija. Nakon koncerta moglo se čuti pitanje: "Kako će ijedan sljedeći koncert nadmašiti ovo?" Zaista ne znam, ali sigurna sam da ću se uvijek pamtiti gdje sam bila 7. studenog 2024.!