Cijena nije bila sitnica, pogotovo kad s nostalgijom preračunaš u našu nekadašnju kunu. Preko agencije u Zagrebu svaka je platila kartu za parter i prijevoz do Budimpešte 229 eura. Kretalo se u osam ujutro iz Zagreba, došle smo oko 13 sati u glavni mađarski grad te smo odlučile uživati u razgledavanju i doći na Ferenc Puškaš stadion dva sata prije početka koncerta.

Naravno, Coldplay majica sa štanda je bila neizostavni suvenir, a prodavala se po cijeni od 30 eura. Cijena soka od pola litre je bila nešto manja od pet eura, no posebnost je bila što se točio u reciklirane čaše od čvrste plastike s raznim prekrasnim uzorcima, koje ostaju za uspomenu.

Foto: Valentina Boltiš

Zapravo, cijela posebnost turneje Music of the Spheres je očuvanje okoliša i Coldplay se na svojim koncertima trudi imati što manju emisiju ugljika, a pri tome se drže ova tri principa: smanjuju potrošnju, intenzivno recikliraju i smanjuju emisiju ugljičnog dioksida za 50 posto, podržavaju nove zelene tehnologije i razvijaju nove održive metode putovanja sa super niskim udjelom ugljika te čine turneju ekološki prihvatljivijom što je više moguće financiranjem portfelja projekata koji se temelje na prirodi i tehnologiji i smanjuju znatno više ugljičnog dioksida nego što turneja proizvodi. Prije početka koncerta istaknuli su da dio profita od koncerata ide na čišćenje oceana, zaštitu životinja, obnovu tla i sadnju novih biljaka te druge akcije posvećene očuvanju planeta. Posebnost je bila i bijela plastična narukvica koja je svijetlila u raznim bojama tijekom koncerta, a izrađena je od biljnih materijala koji se mogu kompostirati.

Foto: Valentina Boltiš

Coldplay nije pustio publiku da dugo čeka i nije se ponašao poput većine svjetskih i domaćih zvijezda koje vole “zakasniti“ na pozornicu oko sat vremena. Krenuli su s nastupom oko 20:40, a na svojim službenim profilima na društvenim mrežama najavljivali su vrijeme od 20:15.

Naravno, u prvom planu je bio frontmen Chris Martin koji je otvorio večer hitom 'Higher Power'. Zapravo, on je učinio cijelu večer magičnom jer njegova komunikacija i kemija s publikom je nešto što nedostaje mnogim glazbenicima. Pozdravio je publiku na mađarskom jeziku, barem se potrudio jer kako je priznao, riječ je o teškom jeziku.

Foto: Valentina Boltiš



Chris je bio pun energije, plesao po pozornici i cijelo vrijeme razgovarao s publikom, a dogodio se jedan poseban trenutak koji je iznenadio fanove. Pjevač je pozvao na pozornicu obožavateljicu koja je držala plakat na kojemu je pisalo da želi čuti pjesmu 'Shiver', napisanu prije 24 godine. Chris joj je ispunio želju. Odsvirao je pjesmu na svojoj gitari.

Foto: Valentina Boltiš



Coldplay je tijekom večeri izveo svoje najveće hitove: 'Yellow', 'Magic', 'Fix You', 'Scientist' i 'Sky Full of Stars'. Tijekom nekih pjesama Chris je pozvao publiku da spremi mobitele, pjeva i uživa s njim u trenutku. Svjetlosni efekti koje su proizvodile narukvice na rukama desetaka tisuća ljudi, pridonijeli su toj magiji, kao i konfeti i golemi baloni koji su predstavljali izmišljene planete.

Foto: Valentina Boltiš

Na kraju je bend izveo svoju novu pjesmu 'Feels Like I'm Falling In Love'. Chris je zamolio publiku da spremi mobitele i pljesne rukama na riječ 'feels'. Bio je to magičan kraj magičnog koncerta koji se činio kao da je trajao 15 minuta, a ne dva sata. Vjerojatno ću još danima, ali i duže biti pod dojmovima ovog glazbenog iskustva. Hvala ti, Coldplay!