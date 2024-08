Ed Sheeran u Zagrebu: 'Dobila sam sve što sam kao fan očekivala. Ede, rasturio si!'

Kada je prošle godine objavljena vijest da Ed Sheeran stiže u Hrvatsku i nastupa na Hipodromu u Zagrebu, znala sam da idem na taj koncert. Sjećam se kako smo moja sestra, prijateljica i ja od jutra 26. listopada iščekivale kada će ulaznice biti puštene u prodaju i kada je krenula prodaja, mene je stranica izbacila dok je prijateljica uspjela kupiti karte za tribine od kojih je svaka bila 140 eura. Nije to bio mali iznos za nas, ali uvijek se vodimo time da nam nije žao novca za putovanja i koncerte.

Došao je i taj 10. kolovoz, a mi smo odlučile doći oko 18 sati na Hipodrom zbog visokih temperatura. Iako nije bio objavljen točan timeline koncerta, po informacijama o Edovom nastupu u drugim državama znale smo da stiže na pozornicu oko 20 sati.

Naravno, pri ulasku na Hipodrom bila je obavezna kupnja majica za uspomenu, a prodavale su se po 40 eura. Također, ništa bez sokova i vode čije su cijene bile pet i četiri eura. Pohvalno je da se moglo dobiti čaše i besplatno točiti pitku vodu iz cisterne. Dan nakon koncerta priča se o gomili smeća koja je ostalo. Mi nismo uočile nigdje koševe pa smo molile na pultu s pićima da bace u njihovu kantu.

Foto: Valentina Boltiš

Neobično nam je bilo da nam na ulasku u Hipodrom nitko nije ponudio narukvicu, odnosno propusnicu što je uvijek bila praksa na svim koncertima. Tek kad smo pitale, dobile smo narukvice, iako su se čudili što to tražimo.

Calum Scott je zabavljao publiku prije Eda Sheerana i stigao je na pozornicu oko 19 sati. Među pjesmama koje je izveo bio je njegov najveći hit „Dancing On My Own“. Napravio je odličnu atmosferu i kroz razgovor s publikom, a pogotovo kada je pokazao da se potrudio naučiti nekoliko hrvatskih riječi poput hvala puno.

Oko 20:15 na pozornicu se popela glavna zvijezda večeri – Ed Sheeran. Otvorio je nastup pjesmom "Castle on the Hill". "Pjevat ćemo dok ne ostanemo bez glasova", poručio je Ed i istaknuo da je prvi put u Hrvatskoj. Izveo je hitove "Shivers", "Dive", "Lego House", "Perfect“, "Thinking Out Loud", "Eyes Closed", "Galway Girl" i mnoge druge. Zapravo, sve njegove pjesme su hitovi. Otpjevao je i s Calumom Scottom njegovu baladu "You Are The Reason".

Foto: Valentina Boltiš

Kada kažem da je Ed rasturio, ne pretjerujem i ne govorim to jer sam zaluđeni fan. U više od dva sata koncerta stao je samo na koji trenutak da bi popio vode. Glazbenik ima zadivljujuću energiju. On pjeva, svira gitaru, skače, stalno komunicira s publikom i sve to na više od 30 stupnjeva. Jesam li dobila sve što sam kao fan očekivala? Jesam!

Ipak, bila sam razočarana s nekoliko stvari. Tribina je bila preudaljena od pozornice, a parter mi se činio prevelikim s obzirom na moja iskustva s drugih koncerata. Smatram i da na parteru dobiješ pravi, bolji doživljaj tako da ubuduće izbjegavam tribine.

Foto: Valentina Boltiš

Iako je atmosfera bila odlična, prijateljica, sestra i ja dobile smo dojam da je nedostajao neki "vibe" koji se osjećao na Coldplayju u Budimpešti. Čini mi se da se to dogodilo jer danima prije koncerta ulaznice su se preprodavale po sitnim cijenama pa je dosta ljudi kupilo karte samo da vide svjetsku zvijezdu koju inače baš ne slušaju. No na kraju mogu zaključiti samo jedno: "Ede, rasturio si! Hvala ti!"