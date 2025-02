Kevin Costner u osmom desetljeću osvaja žene svojim ulogama i šarmom

Kevin Costner ime je koje se već desetljećima nalazi u vrhu Hollywooda, od likova u vesternima do modernih dramskih junaka. Njegova karijera, koja je započela 1980-ih, obuhvaća više od 40 godina uspjeha na velikom ekranu, a njegova sposobnost da balansira komercijalne hitove i umjetničke projekte učinila ga je jednim od najvoljenijih i najpoštovanijih glumaca.

Ipak, iza njegovih filmskih uspjeha krije se i život pun uzbuđenja, uspona i padova, kao i nekoliko ljubavnih priča koje su podjednako fascinantne kao i njegove uloge na ekranu.

Bez obzira na sve izazove, Kevin Costner i dalje je prisutan u svijetu zabave i filma, sa stalnom željom za novim projektima i izazovima. Na pitanje o tome što ga pokreće, Costner je odgovorio: "Uvijek tražim način kako da radim ono što volim." Bez obzira na to koliko godina imao, jedno je sigurno: njegova strast prema stvaranju nikada neće izblijediti.

Razgovor koji mu je promijenio život

Kao najmlađi od trojice braće, odrastao je u Comptonu u Kaliforniji, sa svojim roditeljima, radnicom na socijalnoj pomoći Shannon i električarem Williamom Costnerom. Diplomirao je poslovnu administraciju na Sveučilištu California State University, Fullerton. Zainteresirao se za glumu pred kraj svog studija, a susret s filmskom zvijezdom Richardom Burtonom u avionu ohrabrio ga je da se posveti glumi punim radnim vremenom. U razgovoru s filmskim kritičarom Rogerom Ebertom 2012. godine, Costner je ispričao kako je prišao Burtonu i postavio mu nekoliko pitanja.

Foto: Profimedia

"Rekao sam mu: 'Nadao sam se da ću postati glumac, a ti si poznati glumac, ali si i borac, imao si puno brakova, puno stvari… Samo želim znati, prati li takav život glumca? Ja želim imati život koji nije ispunjen dramama.'“ prisjetio se. Costner je nastavio: A Burton me pogledao i rekao: 'Imaš zelene oči. I ja imam zelene oči. I onda je rekao: 'Mislim da ćeš biti u redu.'“

Ples s vukovima i prvi Oscar

Njegov proboj na glumačku scenu dogodio se 1985. godine u vesternu Silverado zajedno s Kevinom Klineom i Dannyjem Gloverom. No, postao je prava filmska zvijezda nakon što je utjelovio ulogu federalnog agenta Eliota Nessa u filmu Nedodirljivi iz 1987. godine, te poručnika mornarice Toma Farrella u filmu Bez izlaza. Godine 1991., Costner je osvojio 2 Oscara za film Ples s vukovima osvojivši nagrade za najbolji film i najboljeg redatelja. Ovaj film je, uz sve pohvale, učinio Kevina Costnera ikonom Hollywooda, te potvrdio njegov talent u svijetu filmaša i autora.

Foto: Profimedia

Sljedeći veliki uspjeh dogodio se s kultnim filmom Tjelohranitelj u kojem je glumio s pjevačicom Whitney Houston. Iako je bio suočen s kritikama zbog što je odabrao „komercijalni“ projekt, film je postao kultni klasik, a pjesma "I Will Always Love You" – koju je izvodila Whitney – zauvijek će biti povezana s njegovim imenom.

Ponovno se našao na vrhu zbog serije koja se osvojila gledatelje. Od 2018. do 2024. godine predvodio je popularnu vestern dramsku seriju Yellowstone u ulozi obiteljskog patrijarha Johna Duttona, a za svoj nastup je 2023. godine osvojio svoju treći Zlatni Globus. Međutim, prije pete sezone pojavile su se glasine da Costner napušta seriju kako bi se posvetio snimanju svog četverodijelnog vestern projekta Horizont: Američka saga. Redatelj Taylor Sheridan i Costner nisu postigli zajednički dogovor te je Paramount objavio da će serija završiti nakon pete sezone, koja je podijeljena u dva dijela. Međutim, Costner se nije pojavio na snimanju drugog dijela.

Foto: Profimedia

Buran privatni život

Costnerov osobni život oduvijek je bio pod povećalom javnosti. Njegov ljubavni život je prava sapunica, a on je uvijek bio zvijezda – i na platnu i izvan njega. Prvi put je zaplovio u bračne vode sa Cindy Silva, s kojom je bio u braku od 1978. do 1994. godine. Iako su imali troje djece, ovaj brak nije mogao preživjeti sve izazove, ali su ostali u dobrim odnosima. No, Costner očito nije bio spreman da zauvijek ostane "single", pa je već 2004. godine uplovio u novi brak sa modelom Christine Baumgartner.

Njihova ljubav trajala je do 2023. godine. Bilo je tu i drama, pogotovo oko posjeda i financijskih zahtjeva. Kevin je uložio 38 milijuna dolara vlastitog novca i novi projekt Horizont: Američka saga. Kako bi prikupio sredstva, morao je podići hipoteku na svoje imanje u Santa Barbari, uključujući luksuznu vilu. Ovaj potez doveo je do ozbiljnih problema s bivšom suprugom Christine, koja se usprotivila napuštanju posjeda dok on ne udovolji njenim financijskim zahtjevima.

Otac sedmero djece

Costner je otac sedmero djece — 17-godišnjeg sina Caydena i 15-godišnjeg Hayesa te 14-godišnju kćer Grace ima s Christine Baumgartner. Uz troje djece s Christine Baumgartner i 29-godišnjeg sina Liama, kojeg je imao u vezi s glumicom Bridget Rooney, Costner ima još troje odrasle djece iz prvog braka s Cindy Silva. U studenom 2022. godine, rekao je za PEOPLE da je biti otac jedno od njegovih najvećih užitaka. „Morate se spustiti na tlo i igrati s njima“, rekao je glumac. Učite ih da budu neovisni — a tužna stvar u vezi s tim je što oni to postanu. Ja sam kao i svaki drugi roditelj: pokušavam shvatiti sve.“

Foto: Profimedia