John Krasinski proglašen je najseksi muškarcem na svijetu, već je 14 godina vjeran jednoj ženi

Časopis People proglasio je glumca Johna Krasinskog najseksi muškarcem 2024. godine. Javnosti je Krasinski najpoznatiji po ulozi Jima Halperta u hit seriji The Office, a kako je rekao za People nakon što je saznao da je ponio laskavu titulu, nije to očekivao. "Ne probudiš se svaki dan i pomisliš: 'Hej, kakav je osjećaj biti proglašen najseksi muškarcem na svijetu? No, to se dogodilo. Bez riječi sam", poručio je za magazin People.

Ova prestižna titula ranije je pripadala nekim od najatraktivnijih holivudskih zvijezda, poput Georgea Clooneya, Johnnyja Deppa, Richarda Gerea i drugih. Prošle godina titula najseksipilnijeg muškarca pripala je zvijezdi TV serije "Uvod u anatomiju" Patricku Dempseyju.

Glumac je u braku sa suprugom Emily Blunt već 14 godina, a zajedno imaju dvije kćeri Hazel (10) i Violet (8). Navodno je i Blunt bila "jako uzbuđena" kad je saznala veliku vijest, a glumica se čak našalila da bi kuću prekrila tapetama ako njezin muž dobije ovu prestižnu titulu. Osim što je obožavan zbog uloge Jima Halperta, Krasinski je također poznat kao koscenarist i redatelj. Zajedno sa suprugom, režirao je i glumio u trileru A Quiet Place iz 2018. godine.

Ove godine, filmom IF u kojem je također glumio, pisao scenarij, producirao i režirao, Krasinski je dodatno učvrstio svoju poziciju jednog od najtalentiranijih glumaca u Hollywoodu, a sada se može pohvaliti i titulom jednog od najseksi muškaraca na svijetu.

Časopis People od 1985. godine, svake godine objavljuje popis najseksi muškaraca na svijetu, a osoba koja se nađe na vrhu te liste dobije i svoju naslovnicu.