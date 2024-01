Zvijezda Pariškog tjedna mode! Jennifer Lopez u Parizu oduševila raskošnim stajlinzima

Otkako se u ponedjeljak pojavila na Tjednu mode u Parizu ne prestaje se govoriti o slavnoj Jennifer Lopez. Kao posebna gošća revije je pratila iz prvih redova i, kako priliči, došla je u elegatnim, modnim kombinacijama koje ne viđamo svaki dan. Upravo zbog toga je dominirala i postala glavno lice pariškog Tjedna mode. Vješto je ukomponirala kreacije s potpisom, bob frizuru (da, ima kraću kosu!), nakit i šminku te tako najavila veliki povratak.

U središtu njenih luksuznih kombinacija bilo je raskošno cvijeće. Tako je Lopez na reviji modne kuće Schiaparelli oduševila bijelim kaputom od čak 7000 ružinih latica. Kako je napisala na Instagramu, to je ''posebno za nju dizajnirao Daniel Roseberry" i specijalno za tu reviju.

Ne čudi to što je bila u prvom planu pogotovo nadodamo li da se latina diva pojavila s kratkom frizurom, odnosno wet hair bob frizurom što nije često. Dva pramena padala su joj oko lica što je "začinilo" cijeli look.

A nakon ovog spektakularnog stajlinga, Jennifer se dan nakon pojavila modne kuće libanonskog dizajnera Elieja Saaba gdje je opet sve pratila iz prvog reda. Odlučila se tom prilikom za potpuno drugačiji imidž – maslinastu haljinu dubokog dekoltea sa srebrnim detaljima. Ipak, najviše je pažnje ukrao dugi cvjetni plašt odnosno ogrtač u kombinaciji zelene i boje lavande. Naravno, i tu je dominiralo cvijeće, no nije to bez razloga.

Glazbeni povratak – u stilu

Strani izvori pišu da je njeno pojavljivanje u Parizu dio promotivne kampanje za novi studijski album "This Is Me...Now" koji izlazi 16. veljače. Upravo taj datum često ističe na Instagramu, a vjerujemo da time najavljuje veliki povratak nakon desetogodišnje diskografske stanke. Ususret albumu – tematski – za J.L.o ovo je era "srca i cvijeća" što je i pokazala na Tjednu mode.

Dakako, nije se zaustavila samo na dvjema revijama – latino diva u raskošnom je izdanju pratila reviju Valentino proljetne kolekcije. Na reviji se pojavila u Valentino kreaciji koja se isticala kristalnim vrpcama na rukavima, dok je crna baršunasta mašna isticala njenu liniju.

Podsjetimo, latino diva napunila je 54 godine, a ove godine zbilja dokazuje da je ništa ne može zaustaviti. U intervjuu za ELLE Woman in Hollywood u studenom prošle godine otkrila je da se želi nastaviti razvijati te da će možda i režirati vlastiti film. ''Mogu reći da ću se nastaviti razvijati kao umjetnik, i kao izvođač, i producent, ali i u sklopu svih projekata u kojima odlučim sudjelovati — i nadam se da to nikada neće prestati'', rekla je slavna glumica i pjevačica. To čini već sada. Kakva žena!

